Образцовая победа «Спартака»

вчера, 12:15

«Соккер.ру» рассказывает о том, как «Спартак» Никиты Симоняна прервал монополию киевлян на чемпионства.

Московский «Спартак» двадцать два раза становился чемпионом страны. И каждая из этих побед уникальна и дорога. У каждого болельщика «красно-белых» есть своё любимое чемпионство. И не одно. Но триумф 1969 года стоит особняком. Даже те, кто родились позже и не могли видеть прекрасную команду Никиты Симоняна говорят о той победе, как о чём-то героическом. И вспоминают чудо-гол Николая Осянина, броски Анзора Кавазашвили, технику Галимзяна Хусаинова и проходы Евгения Ловчева.

Ансамбль Симоняна

Сравнивать «Спартак» Никиты Симоняна с командой Константина Бескова или ансамблем Олега Романцева - некорректно. Мы и не будем этого делать. Просто вспомним тот золотой «Спартак» 1969 года.

Блестящий нападающий Никита Симонян оказался замечательным тренером. Никита Павлович в 1959 году ещё не собирался переходить на тренерскую работу, намеревался поиграть пару-тройку лет. Но начальник команды Николай Петрович Старостин убедил 33-летнего форварда, что пора проявить себя в новом качестве. Старостина не смущали ни возраст Симоняна, ни отсутствие у него тренерского опыта. Никита Павлович пусть и не сразу, но всё же справился с управлением. Пришлось «убить в себе игрока», иногда быть жёстким с теми, с кем ещё недавно выходил на поле. Но в 1962 году «красно-белые» стали чемпионами и взяли Кубок страны. Через три года спартаковцы снова взяли хрустальный трофей. В том же 1965 году Никите Павловичу пришлось покинуть свой пост. Но через два года он вернулся в уже изменившийся чемпионат страны.

Три чемпионата подряд выиграло киевское «Динамо». Наметилась монополия одного клуба. Динамовцы смотрелись столь мощно и убедительно, что, казалось, нет в стране силы, способной с ними справиться. Но Симонян и Старостин были иного мнения.

Перед началом сезона «Спартак» покинули два игрока основного состава. Закончил играть левый защитник Анатолий Крутиков. Руководство решило завершить сотрудничество с одним из лучших вратарей страны Владимиром Маслаченко, которому исполнилось 33 года. Сочли старым. На его место был приглашён Анзор Кавазашвили, чемпион СССР в составе «Торпедо» и бронзовый призёр чемпионата мира 1966 года. Когда-то юноша из Грузии приехал в Тарасовку, но не приглянулся «Спартаку». Поиграв в «Зените» и «Торпедо», Анзор смог осуществить свою мечту через 10 лет. Из московского «Динамо» пришёл защитник Вадим Иванов. Влилась в коллектив целая группа молодых футболистов - защитники Николай Абрамов, Сергей Ольшанский и Евгений Ловчев, полузащитник Василий Калинов, нападающие Джемал Силагадзе и Владимир Прибылов.

Как же выглядел «Спартак» образца 1969 года. В воротах Анзор Кавазашвили. В запасе Владимир Лисицын. Блестящего вратаря надломила одна неудачная игра в воротах олимпийской сборной СССР . И карьера, и жизнь пошли наперекосяк, что потом привело к трагическому исходу. В 1969 году же Лисицын был дублёром Кавазшвили. На правом фланге обороны играл Геннадий Логофет, вытеснивший с этой позиции Владимира Петрова. Левый фланг был отдан 19-летнему Евгению Ловчеву, проведшему предыдущий сезон в московском «Буревестнике». Была и такая команда, составленная из студентов. В центре обороны не подвергалось сомнению место Вадима Иванова. Компанию ему могли составить Вячеслав Амбарцумян, а потом Николай Абрамов. В запасе - Владимир Петров, Сергей Ольшанский, Валерий Рудь и Александр Гребнев. 21-летний Василий Калинов занял ответственный пост опорного полузащитника. Также в полузащите играли Николай Киселёв, Виктор Папаев и Сергей Рожков. Симонян мог использовать схемы 4:4:2 и 4:3:3. Николай Осянин играл центрального нападающего, миниатюрный Галимзян Хусаинов - левого. А на правом фланге был большой выбор - Виктор Евлентьев, Владимир Прибылов, Джемал Силагадзе. Также в распоряжении тренера имелись Владимир Янкин и Георгий Князев.

Половина дела

Чемпионат СССР 1969 года был двухступенчатым. 20 команд класса А были разделены на две группы, которые проводили круговой турнир. По семь лучших коллективов из каждой группы образовывали финальную пульку, в которой и разыгрывались медали. «Спартак» угодил в группу II, с московским «Торпедо», тбилисским «Динамо» и «Шахтёром».

«Спартак» начинал чемпионат четырьмя матчами в южных городах Союза. Выиграл в Ташкенте у «Пахтакора» 2:1, сыграл вничью с «Кайратом» в Алма-Ате. А потом была поездка в Тбилиси, обернувшаяся поражением. Алексей Илиади реализовал пенальти, а Гиви Нодия использовал ошибку Рожкова и забил второй мяч. Но через несколько дней вторая грузинская команда - «Торпедо» была обыграна в Кутаиси за счёт дубля Хусаинова.

Московская премьера удалась на славу. Минское «Динамо» было разгромлено 3:0. Потом нулевая ничья с земляками торпедовцами. А потом три победы подряд - над «Шахтёром», «Локомотивом» и «Зенитом». Серия могла быть длиннее, но в Донецке спартаковцы упустили победу. А потом ещё восемь выигрышей подряд. До конца первого этапа. Спартаковцы завершали первый этап с тбилисскими динамовцами и очень хотели взять реванш. На 10-й минуте Николай Осянин головой отправил мяч в ворота Рамаза Урушадзе. Одного гола москвичам было мало. И на 33-й минуте они разыграли комбинацию, завершившуюся ударом Николая Киселёва. Восклицательный знак поставил Галимзян Хусаинов за шесть минут до конца. «Спартак» уверенно выиграл турнир в группе.

Подвиги Осянина и Кавазашвили

Но впереди был финальный турнир, там московское «Динамо» и чемпион последних трёх лет «Динамо» киевское, ЦСКА , ростовский СКА , сильный бакинский «Нефтчи». Начинала же команда Симоняна в Луганске, где победу обеспечил дубль Николая Осянина. Вторым героем встречи стал Анзор Кавазашвили, сведший на нет все атаки «Зари». Со счётом 2:0 был обыгран и «Нефтчи». Кавазашвили взял пенальти в конце встречи. И московское «Динамо» обыграно с тем же результатом. Сначала Рожков добил в сетку мяч, отражённый Львом Яшиным, а потом Осянин с 25 метров заставил капитулировать великого динамовского вратаря.

А следующим соперником были киевляне. Перед началом встречи москвичи опережали динамовцев на одно очко. Несложно представить насколько важной была эта встреча. «Спартак» атаковал больше и острее. На 32-й минуте гости сбили Хусаинова. Но удар Осянина с точки отразил Евгений Рудаков. Нападающий «Спартака» взял реванш у киевского вратаря через семь минут после перерыва. Взял да пробил метров с 25 неожиданно для Рудакова. Но киевляне отыгрались - после розыгрыша углового Виктор Кащей оказался самым расторопным. Но два ценнейших очка достались за москвичами. Геннадий Логофет вколотил мяч в сетку после прострела Хусаинова. Победная серия «Спартака» достигла 12 встреч и закончилась в Одессе.

Не беда, спартаковцы разгромили «Ростов» 4:0 (три гола на счету Гили - любимца спартаковских болельщиков Хусаинова). Точный удар Калинова сломил «Зарю». Но уже чувствовалось, что «Спартак» начал уставать.

«Спартак» и московское «Динамо» подарили прекрасное зрелище в «Лужниках». Пять мячей в первом тайме, и все забиты дальними ударами. И это при том, что на противоположных углах поля Кавазашвили и Яшин. Лев Иванович пропустил на один мяч меньше Анзора Амберковича, а «бело-голубые» выиграли 3:2. Динамовцы уже не претендовали на титул. Но своей победой они помогли киевскому клубу.

Перед встречей в Киеве «Спартак» опережал «Динамо» на два очка, но при этом сыграл на две встречи больше. Стало быть киевляне с единственным поражением от «красно-белых» являлись на тот момент теневым лидером, а вторая встреча была ещё ценнее первой. И «Спартак» её выиграл.

Николай Осянин забил один из самых красивых голов в истории «Спартака», обыграв четырёх соперников, а потом и Рудакова. Вот как вспоминал тот момент сам Николай Викторович:

Я получил мяч метрах в 35 от ворот киевлян. Смотрю — на меня идёт Сабо. Делаю финт корпусом вправо, и Сабо на него попадается, а сам ухожу влево. Грунт был мокрый, скользкий, и киевлянин не успел изменить направление движения. Передо мной встаёт Мунтян. Я носком проталкиваю мимо него мяч и легко проскакиваю вперёд. Теперь против меня сразу двое: Круликовский и Соснихин. Имитирую замах, вроде бы собираюсь бить. Что оставалось делать Круликовскому? Попытаться отобрать мяч в подкате. Это он и сделал, но до мяча не дотянулся, потому что я чуть убрал его в сторону. Соснихин же, очевидно, надеялся, что подкат Круликовскому удастся, и не был готов к тому, что положение может сложиться по-иному. В результате я оказался наедине с Рудаковым. Естественно, что он начал выдвигаться из ворот мне навстречу, и я, опять-таки на противоходе, «щёчкой» отправил мяч в правый от него угол.

Но «Динамо», которое не проигрывало на «Республиканском» три года, вовсе не собиралось сдаваться. Киевляне получили прекрасный шанс. В ворота москвичей был назначен штрафной. Любимая точка Виктора Серебренникова. Динамовец пробил мимо стенки в верхний угол. Но Анзор Кавазашвили в броске достал этот мяч. Однако судья Евгений Хярмс попросил повторить удар - кто-то из спартаковцев выскочил из стенки преждевременно. И снова прекрасный удар Серебренникова, и ещё более прекрасный бросок Кавазашвили. Спартаковский вратарь снова отвёл угрозу.

«Спартак» победил в столице советской Украины. Но ещё оставались две встречи с ЦСКА , в которых и решалась судьба золотых медалей. Первая завершилась вничью 1:1. Но киевляне довольствовались тем же результатом в Ленинграде. Решение главного вопроса первенства перенеслось на последний тур. Гол Николая Осянина принёс и победу над ЦСКА и девятый чемпионский титул. Прекрасная победа «Спартака».

Однако следующего чемпионства пришлось ждать долгих десять лет.