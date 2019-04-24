Чемпионство ПСЖ. Долгожданное и неожиданное

24 апреля 2019, 12:42

«Соккер.ру» вспоминает, как «Пари Сен-Жермен» выиграл первый из восьми чемпионских титулов.

Летом 1984 года Франция выиграла домашний чемпионат Европы. Золотые медали получили два футболиста «Пари Сен-Жермен»: полузащитник Луис Фернандес и нападающий Доминик Рошто, а также два будущих парижанина – нападающий Даниэль Браво и вратарь Жоэль Батс.

Пустой сезон

На трансферном рынке снова неудача – сорвался лидер атак сборной Дании Пребен Элькьяер. Не удалось заполучить и голкипера «Тулона» Паскаля Ольмета, пришлось довольствоваться услугами вратаря «Нанси» Жана-Мишеля Мутье, которому пришлось стать основным по ходу первенства 84/85. Тренер Жорж Пейрош не решился на обновление состава, о чём пожалел. Ибо сезон оказался неудачным. Пустым.

Первые пять туров – без побед и с разницей мячей 4:10. ПСЖ плёлся на последнем 20-м месте. В сентябре дела пошли на поправку. В Кубке УЕФА бит «Хартс» (4:0), а в чемпионате с результатом 7:1 разгромлена «Бастия». Сушич отдал пять голевых пасов. Но улучшение было недолгим. В октябре парижане получили 1:4 от «Сошо» в гостях, а потом 2:4 от «Видеотона» дома. Пейрош нашёл виноватого в лице вратаря-ветерана Доминика Барателли, для которого матч с венграми стал 281-м и последним в воротах «красно-синих». Эта мера для кратковременного успеха – шесть побед подряд и прыжок на четвёртое место. Но во втором круге дела снова пошли невесело. В марте Борелли уволил Пейроша и доверил команду тренеру резервистов Кристиану Косте. Чемпионат завершили на 13-м месте, пропустив в свои ворота 73 мяча. Мутье не смог заменить опального Барателли.

Но оставался Кубок, а тут дела шли весьма недурно. Обыграны «Нанси» и «Нант». В первом полуфинале уступили «Тулузе» 0:2, дома взяли реванш с тем же счётом, но пенальти парижане выполнили лучше. Третий финал за четыре года. Но трофей достался «Монако», чей полузащитник Бернар Женгини забил единственный мяч в матче.

Массовое обновление

Имя нового тренера ПСЖ стало известно еще в мае 1985-го. Сам Жерар Улье играл в футбол на любительском уровне, получил диплом преподавателя французского языка, но во время стажировки в «Ливерпуле» вдруг решил стать тренером. Попробовал в «Лансе» – получилось. После трёх лет успешной работы с «кроваво-золотыми» Жерар Улье принял предложение президента Франсиса Борелли возглавить парижан.

Улье провёл массовое обновление состава. Команду покинули 16 человек, в том числе и капитан команды Доминик Батне. Пришло немало новичков – основной вратарь сборной Франции, чемпион Европы Жоэль Батс. Два опытных бойца – правый защитник Мишель Бибар и центральный полузащитник Фабрис Пуллен пришли из «Нанта». Пополнили ряды нападающий «Лаваля» Омар Сене, защитник Клод Ловиц («Мец»), полузащитники Пьер Вермёйлен («Маастрихт») и Робер Жак («Ницца»). Сорвался переход защитника сборной Франции Максима Босси из «Нанта», который уже успел сфотографироваться в футболке ПСЖ , но в итоге оказался в «Расинге». Но в целом трансферная кампания была проведена более чем успешно. За лето Улье сумел наиграть очень сильный коллектив.

В воротах обосновался Жоэль Батс. Вратарь-поэт, иногда сочинявший стихи после матчей. Жану-Мишелю Мутье было доверено греть лавочку. Левый защитник Филипп Жанноль был передвинут Улье в центр обороны, на позицию либеро. Место стоппера занимал Жан-Марк Пилорже. Справа в обороне Мишель Бибар, слева - Тьерри Банконье.

В запасе Клод Ловиц и Тьерри Морен. Ключевую позицию опорного полузащитника занимал капитан команды, чемпион Европы Луис Фернандес. Чуть дальше располагались Фабрис Пуллен и Умар Сане, а любимец публики Сафет Сушич действовал ближе к атаке. Запасные - олимпийский чемпион Жан-Люк Лемуль, Робер Жак, Жан-Франсуа Шарбонье, Патрис Марке и Фабрис Моро. Основная пара нападающих Доминик Рошто и Пьер Вермёйлен. Их готовы были подменить бронзовый призёр ЧМ -82 Ален Куриоль, аргентинец Омар да Фонсека и Лоран Пимон.

Париж салютует чемпиону

В семи стартовых турах ПСЖ лишь однажды сыграл вничью. Среди обыгранных «Бастия», «Лилль», «Бордо», «Марсель», «Осер». Новички отлично влились в коллектив, особенно хорош Батс после прошлогоднего Мутье. Хороши и старожилы – Фернандес с Рошто. Луис признан лучшим игроком Франции 1985 года, а Доминик вёл спор за звание самого меткого футболиста чемпионата.

Первый круг пройден без поражений, ближайший из соперников «Бордо» отстал на шесть очков. Беспроигрышная серия длилась 27 туров, и лишь в 28-м «красно-синие» проиграли «Лиллю». Потом последовал проигрыш «Ницце», но эти локальные неудачи не помешали парижанам оставаться во главе. Так они вознамерились взять еще и Кубок. Дошли до полуфинала, где уступили «Бордо». Угораздило же Рошто не забить пенальти во втором матче.

Да и чёрт с ним, с этим Кубком. Главное - чемпионство. На финише «Пари Сен-Жермен» чуть сбавил ход - упустил победу над «Лансом», проиграл «Нанту», который почти догнал лидера. Но Умар Сане принёс скромную, но такую ценную победу над «Монако». После которой догнать парижан ещё было можно, а вот обойти только теоретически.

А потом красивый выигрыш у «Бастии» 3:1, и небо Парижа расцвело салютом в честь нового чемпиона. Команда удостоилась приёма у мэра Жака Ширака, семью годами ранее едва не ликвидировавшего ПСЖ . Тогда ещё никто не знал, что счастье окажется коротким, а тот, на кого молились тысячи болельщиков, скоро покинет команду, клюнув на яркую приманку. Но это будет после чемпионата мира в Мексике, с которого французы вернутся в серебряными наградами.