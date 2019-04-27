Этюд в фиолетовых тонах. Триумф Батигола и Раньери

вчера, 17:02

«Соккер.ру» рассказывает о том, как «Фиорентина» Клаудио Раньери выиграла Кубок Италии.

«Фиорентина» Клаудио Раньери не выигрывала ни чемпионат Италии, ни международных кубков. Она ограничилась победой в Кубке Италии в 1996 году. Но игра этой команды доставляла эстетическое наслаждение. Парни выступали в красивых фиолетовых футболках и играли красиво. Словно в первую очередь думали об эстетике игры, иной раз в ущерб счёту на табло.

Спасатель Раньери

Огромный, и при этом какой-то лёгкий Франческо Тольдо, способный вытащить самый «мёртвый мяч». И иной раз «пустить бабочку». Длинноволосый атлет Лоренцо Аморузо, мимо которого не могла пролететь и муха. Умнейший Руй Кошта, чьи пасы вспарывали даже самые сильные оборонительные линии. И, конечно же, Батигол, чудо бомбардир Габриэль Батистута, забивавший много красивых голов. Можно вспомнить беспроигрышную серию в сезоне 95-96. Или как в следующем сезоне «фиалки» дошли до полуфинала Кубка кубков, где уступили «Барселоне».

В 1993 году «Фиорентина», имея в составе Габриэля Батистуту, Бриана Лаудрупа и Штефана Эффенберга, заняла 16-е место и была вынуждена покинуть Серию А. Вылет «фиалок» стал драмой для Флоренции. Перед новым тренером Клаудио Раньери была поставлена задача – вернуть команду в Серию А, удержать её там, да и что-нибудь наконец выиграть. Ведь клубный музей флорентийцев не пополнялся с 1975 года.

У Клаудио Раньери был сравнительно небольшой опыт самостоятельной работы. В Италии он был известен тем, что вывел в Серию А «Кальяри», затем на протяжении двух сезонов тренировал «Наполи», но так и не смог добиться с неаполитанцами ничего серьёзного. Во Флоренции у него получилось с ходу решить первую задачу – ссылка в Серию В длилась всего год. «Фиорентина» вернулась и заняла десятое место. Было одержано несколько ярких побед. Например, бывший клуб Раньери «Наполи» бил бит на «Сан-Паоло» 5:2. Но были и такие казусы, как 2:8 в Риме против «Лацио». Результат «фиалок» мог быть куда лучше, если б не провал на финише – в шести заключительных турах победа и пять проигрышей. Но выигрыш у «Торино» со счётом 6:3 во многом скрасил впечатление от неважной концовки чемпионата.

Клаудио Раньери сохранил пост главного тренера, а клуб сумел удержать Габриэля Батистуту, даром что на аргентинца заглядывалось немало клубов Серии А и не только. Летом была укреплена в первую очередь оборона. Из «Бари» пришёл Лоренцо Аморузо. Компанию ему составил игрок средней линии Эмилиано Биджика. Микеле Серена перебрался из «Сампдории», а Паскуале Падалино – из «Фоджи». Ещё одного защитника Алессандро Орландо перетащили из «Ювентуса», а его однофамилец, полузащитник Массимо, вернулся из «Милана». Середину поля укрепил опытнейший швед Стефан Шварц, известный по выступлениям за «Бенфику» и «Арсенал». Ещё одного полузащитника Джованни Пьячентини «фиалки» приобрели у «Ромы». Из «Палермо» вернулся некогда основной вратарь Джанматтео Мареджини.

Воспитанник «Милана» Франческо Тольдо не получил шанса в родном клубе, зато во Флоренции его не то что любили – обожали. Несмотря на случавшиеся провалы, наподобие восьми пропущенных мячей от «Лацио». За короткий срок Тольдо вошёл в число сильнейших вратарей страны и был готов бороться с Джанлукой Пальюкой, Анджело Перуцци и Лукой Маркеджани за место в воротах сборной. Джанматтео Мареджини согласился с ролью резервиста.

Справа играл Даниэле Карнашиале, иногда вызывавшийся в сборную Италии, а слева были варианты – Андреа Соттил, Микеле Серена и Лоренцо Аморузо. В центре как правило играли Аморузо и Паскуале Падалино. При необходимости могли выйти сыграть Альберто Малуски и Алессандро Орландо. В средней линии как правило располагались Стефан Шварц, Сандро Койс и Джованни Пьячентини, а Руй Кошта действовал ближе к нападающим. В обойме также Ансельмо Робьятти. Массимо Орландо, Эмилиано Биджика и Федерико Беттони. Основную пару форвардов составляли Габриэль Батистута и Франческо Байано. Под рукой у Раньери находились Джакомо Банчелли, Федерико Флаки, а также уже упоминавшиеся Ансельмо Робьятти и Массимо Орландо.

От «Ювентуса» до «Ювентуса»

Чемпионат Италии «Фиорентина» открывала матчем с «Торино». И снова победила. Но не 6:3, как весной, а скромнее, но со вкусом – 2:0. Результат сделал Банчелли, вышедший после перерыва. Зато выезд в Виченцу обернулся проигрышем 0:1. Обыгран на домашнем «Артемио Франки» со счётом 3:1 «Кальяри» – дубль Байано, а Аморузо поразил сначала свои ворота, потом чужие. И тут же увесистые ноль-три от «Пармы».

Одолели «Наполи» в гостях 2:0 и следом получили 1:2 от «Сампдории». Разыгрался Батистута и положил парочку в ворота «Лацио». А через неделю уступили в равной борьбе «Ювентусу». Свистопляска прекратилась в середине ноября. После того проигрыша в Турине «фиалки» запустили длительную беспроигрышную серию. Победы и яркие трудовые ничьи. Такие как 2:2 в Риме с «Ромой» или домашние 2:2 с «Миланом». Команды, уступавшие в классе, «Фиорентина» обыгрывала легко, - благотворительность закончилась. Довольно быстро команда Раньери поднялась на второе место и обосновалась на нём. При этом «Милан» был рядышком – после первого круга тосканцы уступали команде Фабио Капелло всего одно очко. Появился соблазн обойти «россонери».

Но стоило завершить вничью встречи с «Виченцой» и «Кальяри», и щёлочка расширилась до прорехи в пять очков. А на пятки уже наступала «Парма», недалеко маячил «Ювентус». Пришлось больше думать о сохранении второй позиции, дававшей право сыграть в Лиге чемпионов, нежели о гонке за «Миланом».

Беспроигрышная серия началась после матча с «Ювентусом», игрой с «Юве» она и закончилась. Обиднее всего было, что единственный гол, решивший судьбу матча на «Артемио Франки» забил Лоренцо Аморузо. В свои ворота. После этого снова началось – шаг вперёд, шаг назад – победа над «Интером» на «Сан-Сиро», 0:4 от «Лацио» в Риме, 6:4 с «Падовой». «Фиорентина» отступила на третье место, а проигрыши «Милану» 1:3 и «Роме» 1:4 и вовсе отбросили симпатичную флорентийскую команду на четвёртую строку. У ставшего третьим «Лацио» оказалась лучшая разница мячей.

Кубок имени Батигола

Конечно, Раньери было обидно. Впечатления от сезона были смазаны. Но у «Фиорентины» оставался Кубок, где всё шло как по маслу. Особого сопротивления «Асколи», «Лечче» и «Палермо» замечено не было. А там и полуфинал, куда пробился и изголодавшийся по трофеям «Интер». И тут наступило время Батигола. Во Флоренции Джанлуке Пальюке пришлось вытащить три мяча из ворот «нерадзурри». И все три туда отправил аргентинец. Самый первый с пенальти, а два других после передач Руй Кошты. На «Сан-Сиро» хозяева намеревались дать бой и забить парочку. Но пошли по шерсть и вернулись стриженными. И остриг их лично Батистута. Одного гола аргентинца оказалось достаточно для выхода в финал.

Если «Фиорентина» не выигрывала Кубок 21 год, то её соперник по финалу «Аталанта» не держала трофей в руках 33 года. Надо ли лишний раз говорить, что мотивация у обеих команд была запредельной. Первый матч проводился во Флоренции, второй – в Бергамо.

На «Артемио Франки» хозяева ограничились одним голом. Догадайтесь, кто его забил. Но победа «фиалок» 1:0 позволяла «Аталанте» рассчитывать на успех в противостоянии. Но Лоренцо Аморузо в начале второго тайма извинился за свои автоголы и «привозы». А потом Батистута вколотил второй мяч в ворота Фабрицио Феррона. «Богиня» была вынуждена признать поражение. А «Фиорентина» выиграла такой долгожданный трофей.

Следующего Кубка Италии пришлось ждать пять лет. А потом... Вот уже 18 лет, как «фиалки» не могут что-то выиграть. В 2019 году «Фиорентина» покинула Кубок страны на стадии полуфинала.