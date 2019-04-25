На дне. Команды с последнего места в чемпионатах России

вчера, 20:00

Выиграв у «Оренбурга», «Енисей» получил реальный шанс закончить сезон не на последнем месте. «Соккер.ру» - о командах, которые замыкали таблицы чемпионатов России.

Сезон 1992. «Динамо-Газовик» (Тюмень) = 30 матчей, 13 очков*

В первом чемпионате России принимало участие 20 команд, турнир проводился по усложненной формуле: два предварительных этапа – группа A и группа B по 10 команд, а потом турниры за 1-8 и 9-20 места. В конечном итоге в Первый Дивизион отправились пять команд: «Зенит», «Факел», «Кубань», «Шинник» и «Динамо-Газовик». Клуб, ныне называющийся ФК «Тюмень», оказался худшим из худших.

*во всех сезонах количество очков пересчитано, согласно нынешней формуле начисления баллов: победа = 3 очка.

Сезон 1993. «Асмарал» (Москва) = 34 матча, 28 очков

«Асмарал» был создан в августе 1990 года на базе «Красной Пресни» иракским бизнесменом Хусамом Аль-Халиди. Эту команду успел потренировать Константин Бесков, а Сергей Семак играл за «Асмарал» на заре профессиональной карьеры. Проект был амбициозным, но быстро выдохся из-за разорения Аль-Халиди, который вошел в историю как владелец первого в России частного футбольного клуба.

Сезон 1994. «Лада» (Тольятти) = 30 матчей, 28 очков

Целый ряд команд претендовали на звание худшей в том сезоне – снова «Динамо-Газовик», «Крылья Советов», «Уралмаш», ставропольское «Динамо», но тольяттинская «Лада» всех опередила в игре в «поддавки».

Сезон 1995. «Динамо-Газовик» (Тюмень) = 30 матчей, 15 очков

Клуб из Тюмени за первые четыре года существования чемпионата России дважды занимал последнюю строчку в высшей лиге. Предпоследняя команда в 1995 году набрала 26 очков.

Сезон 1996. «Лада» (Тольятти) = 34 матча, 18 очков

«Лада» никак не хотела отставать от «Динамо-Газовика» в сомнительном рейтинге и еще раз с ходу вылетела с последнего места. Это уникальное достижение: клуб из Тольятти принял участие в двух розыгрышах чемпионата России в высшем дивизионе и в обоих случаях финишировал последним. Точность попадания по первым снизу местам – 100%.

Сезон 1997. « КАМАЗ -Чаллы» (Набережные Челны) = 34 матча, 21 очко

Пять сезонов КАМАЗ держался в «вышке» и вылетел с последней строчки, чтобы больше никогда не вернуться. Ну, по крайней мере, до сих пор КАМАЗ не вернулся и в обозримом будущем не планирует – сейчас челнинцы выступают во втором дивизионе.

Сезон 1998. «Тюмень» = 30 матчей, 8 очков

И все-таки «Тюмень» установила рекорд по вылетам с последних мест из элитного российского дивизиона. В 1998-м сибиряки отправились в Пердив уже под нынешним именем, попутно установив антирекорд по количеству набранных очков за сезон – всего лишь 8 баллов – 2 победы и 2 ничьи. «Тюмень» потерпела 26 поражений, 14 из которых были разгромными, а команда с предпоследнего места, вылетевшая вместе с «Тюменью» из высшей лиги, набрала 32 очка – в четыре раза больше.

Сезон 1999. «Шинник» (Ярославль) = 30 матчей, 24 очка

Долго в том сезоне на последней строчке держалась сочинская «Жемчужина», но во втором круге на самое дно провалился «Шинник», да так и не сошел больше с «почетного» места.

Сезон 2000. «Уралан» (Элиста) = 30 матчей, 12 очков

Очень слабо, в два раза меньше очков, чем у худшей команды в предыдущем сезоне, но антирекорд чемпионатов России «Уралан» установил не поэтому – у «Тюмени» было меньше очков, а потому что проиграл «Локомотиву» со счетом 0:9.

Сезон 2001. «Черноморец» (Новороссийск) = 30 матчей, 23 очка

Семь сезонов в элитном дивизионе провел «Черноморец», а за пару месяцев до вылета «моряки» играли в Кубке УЕФА с действующим финалистов Лиги чемпионов «Валенсией». Вот так судьба!

Сезон 2002. «Сокол» (Саратов) = 30 матчей, 23 очка

За год до этого дебютант РПЛ «Сокол» сходу занял 8-е место в турнирной таблице, а в 2002-м с 8-го тура никому не уступал последнюю строчку. Магия «восьмерок».

Сезон 2003. «Черноморец» (Новороссийск) = 30 матчей, 24 очка

«Черноморец» вернулся в Премьер-Лигу еще на год, чтобы спеть свою лебединую песню и снова занять последнее место. Новороссийцы стали третьей командой после «Тюмени» и «Лады», которой удалось финишировать на последнем месте в РПЛ больше одного раза.

Сезон 2004. «Ротор» (Волгоград) = 30 матчей, 22 очка

«Ротор» провел 13 сезонов подряд в высшем дивизионе, играл в элите с самого первого розыгрыша, трижды поднимался на пьедестал почета, а в итоге стал тем, кому стучат со дна.

Сезон 2005. «Терек» (Грозный) = 30 матчей, 20 очков

«Терек» в том сезоне набрал 20 очков на футбольных полях, и это был худший результат чемпионата, при этом в турнирной таблице за 2005 год вы увидите, что у грозненцев 14 баллов. Это потому, что 6 очков с «Терека» сняли за невыполнение трансферных обязательств.

Сезон 2006. «Шинник» (Ярославль) = 30 матчей, 11 очков

«Шинник» присоединился к компании «многократно худших», причем с одним из худших результатов в истории. Только одну победу в том сезоне одержали ярославцы – над «Крыльями Советов».

Сезон 2007. «Ростов» (Ростов-на-Дону) = 30 матчей, 18 очков

Как и «Ротор», «Ростов» ушел в ФНЛ с последней строчки после 13 лет в элите. Всего лишь две победы «желто-синих» в том сезоне, причем «Крылья Советов» стали жертвой беспросветного аутсайдера второй год подряд, второй скальп «Ростов» снял с «Амкара». Да уж, сейчас дела у клуба с берегов Дона не в пример лучше.

Сезон 2008. «Луч-Энергия» (Владивосток) = 30 матчей, 21 очко

Второе пришествие «Луча» в высший дивизион завершилось финишем на 16-й строчке и пирушкой завсегдатаев РПЛ , которые очень уж горячо «любили» летать во Владивосток.

Сезон 2009. «Химки» = 30 матчей, 10 очков

У «Химок» тогда закончились деньги прямо по ходу сезона, подмосковная команда весь сезон провела на самом дне и благополучно отправилась в трясину.

Сезон 2010. «Сибирь» (Новосибирск) = 30 матчей, 20 очков

«Сибирь» выступила хотя бы нетривиально, ведь хотела играть в атаку, несмотря ни на что. И это было интересно, черт побери! Новосибирцы забили столько же, как «Локомотив» с пятого места, и на три гола меньше бронзового призера «Рубина».

Сезон 2011/2012. «Спартак-Нальчик» = 44 матча, 34 очка

После длинного переходного сезона на последнем месте оказался «Спартак» из Нальчика, который покинул элитный дивизион после шести лет выступлений.

Сезон 2012/2013. «Алания» (Владикавказ) = 30 матчей, 19 очков

«Алания» владеет уникальным достижением: клуб из Владикавказа занимал в высшем дивизионе чемпионата России и первую строчку, и последнюю. Больше такое никому не удавалось.

Сезон 2013/2014. «Анжи» (Махачкала) = 30 матчей, 20 очков

Незадолго до своего вылета «Анжи» вел борьбу за попадание в Лигу чемпионов, играл в Лиге Европы и был претендентом на чемпионство с Самуэлем Это’О и другими звездами в составе. Но потом Сулейман Керимов резко свернул лавочку, объявив «смену курса», и «Анжи» вылетел, не справившись с таким поворотом.

Сезон 2014/2015. «Арсенал» (Тула) = 30 матчей, 25 очков

Дмитрий Аленичев уже вылетал из РПЛ с последнего места, хотя лично для него тот вылет закончился неплохо: молодой тренер получил шанс в «Спартаке». Не факт, что после вылета с «Енисеем» Дмитрий Анатольевич скоро получит шанс снова поработать в РПЛ .

Сезон 2015/2016. «Мордовия» (Саранск) = 30 матчей, 24 очка

В том сезоне борьба за выживание велась до последнего тура, по итогам которого прямые путевки в ФНЛ достались «Мордовии» и московскому «Динамо», набравшему на один балл больше.

Сезон 2016/2017. «Томь» (Томск) = 30 матчей, 14 очков

У «Енисея» уже больше очков, чем у «Томи», вылетавшей с последнего места два года назад.

Сезон 2017/2018. « СКА -Хабаровск» = 30 матчей, 13 очков

СКА набрал на очко меньше «Томи», а мы убеждаемся, что в этом сезоне, несмотря на финансовые проблемы «Анжи» и игровые трудности «Енисея», в РПЛ не самые слабые аутсайдеры.

Сезон 2018/2019. «Енисей» или «Анжи»