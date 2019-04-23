Чудесный вечер в Дюссельдорфе 

вчера, 11:15

«Соккер.ру» рассказывает от триумфе команды Нодара Ахалкаци в мае 1981 года.

Мы расстались с тбилисским «Динамо» осенью 1980 года, когда сильнейшая команда советской Грузии осталась без медалей, но пробилась в четвертьфинал Кубка кубков. Жребий определил динамовцам в соперники лондонский «Вест Хэм». Не самый простой оппонент. Но не забывайте, что осенью семьдесят девятого от тбилисцев пострадал сам «Ливерпуль».

Покорение Лондона

Изменений в составе было немного. Ушли два Вахтанга - Коридзе и Копалейшвили. Зато прибыл из кутаисского «Торпедо» и сразу заиграл в полузащите Заур Сванадзе. Также из Кутаиси вернулся в столицу защитник Амиран Адгуладзе. Прибыл из «Гурии» вратарь Гия Имнадзе, который должен был стать дублёром Отара Габелия. Чуть позже из кутаисского «Торпедо» пришёл ещё один голкипер Карло Мчедлидзе.

Что касается братьев Мачаидзе, то они оказались в московском «Спартаке» - и Манучар, и Гоча. Весьма загадочные переходы времён Константина Бескова. Одна из версий появления приглашения возрастных футболистов гласила, что приход братьев способствовал бы притоку зрителей на стадион. «Спартак» той весной играл в четвертьфинале Кубка чемпионов с мадридским «Реалом», приём проводил домашний матч в Тбилиси. Но вряд ли Бесков приглашал Манучара и Гочу ради аншлага на игре с «Реалом». Видимо, у Константина Ивановича были иные планы. Причём, главная роль отводилась Гоче - ведь «Спартак» зимой лишился трёх защитников - Вагиза Хидиятуллина, Александра Сорокина и Владимира Букиевского. Но пребывание братьев в «Спартаке» оказалось недолгим. Уже в мае Манучар и Гоча стали игроками кутаисского «Торпедо».

Незадолго до начала четвертьфинальных встреч «Динамо» и «Спартак» провели в Тбилиси контрольный матч. Динамовцы победили 5:0. Спартаковцы играли без Рината Дасаева, восстанавливавшегося после операции на мениске.

Пришла пора напомнить состав «Динамо». В воротах - Отар Габелия, который привлекался больше в сборную СССР , считался одним из лучших вратарей страны. В запасе сначала был Гия Имнадзе, а потом Карло Мчедлидзе. Свободный центральный защитник капитан «Динамо» и лучший футболист 1980 года - Александр Чивадзе. Рядом с ним - Нодар Хизанишвили или (а порою и) Шота Хинчагашвили. Справа - Тамаз Костава (при необходимости на этой позиции мог сыграть Тенгиз Сулаквелидзе), слева - Георгий Тавадзе, Георгий Чилая или Давид Муджири. Амиран Андгуладзе по основной специальности был правым защитником, но при необходимости мог закрыть любую позицию. Как и Гоча Джохадзе с Леваном Меликией. Будущий игрок сборной СССР Дмитрий Кудинов и Илья Рухадзе скорее числились игроками основы и играли за дубль.

Правый защитник сборной СССР Тенгиз Сулаквелидзе у себя в клубе играл в средней линии. Моторами команды были Виталий Дараселия и Заур Сванадзе. Мудрый Давид Кипиани располагался ближе к нападению. Всё чаще и успешнее выходил на поле обладатель мощнейшего удара Нугзар, его часто называли Нукри Какилашвили. Григорий Цаава и Амиран Минашвили нечасто появлялись на поле.

Выздоровел один из лучших крайних нападающих страны Владимир Гуцаев, который и составлял с Рамазом Шенгелией основную пару нападающих. В резерве молодой, но очень способный Важа Жвания. А вот бронзовый призёр московской Олимпиады Реваз Челебадзе впал в немилость к Нодару Ахалкаци. Был здоров, но в первой половине сезона практически не играл.

Зима пролетела быстро. 4 марта «Динамо» играло в Лондоне. В середине первого тайма Александр Чивадзе отважился на удар метров с 25, и мяч вонзился в ворота «Вест Хэма». Вскоре Владимир Гуцаев завершил свой проход точным ударом - 2:0. После перерыва англичане отыграли один гол. Но проводивший первый матч за «Динамо» Сванадзе грамотно разобрался с обороной. Удар пришёлся в штангу, но Шенгелия был рядом. А потом Рамаз забил ещё один, использовав прекрасную передачу Гуцаева. 4:1 на выезде. О таком результате можно было только мечтать.

И судья не помог

Но перед ответным матчем динамовцы испортили настроение своим болельщикам, проиграв в кубковом матче принципиальному сопернику - «Арарату». Проиграли динамовцы и «Вест Хэму» 0:1, что не помешало им выйти в полуфинал. А вот третье подряд домашнее поражение уже озадачило. Вы не забыли, как осенью 1980 года тбилисцы потеряли в Минске свои бронзовые награды? Был хороший повод для реванша. Давид Кипиани распечатал ворота минских одноклубников с пенальти. Но эндшпиль остался за командой из советской Белоруссии - Игорь Гуринович и Александр Прокопенко заставили команду Ахалкаци начать чемпионат с проигрыша в родных стенах.

Зато бронзовый призёр «Зенит» получил по полной - 3:1. Со «Спартаком» динамовцы должны были играть в Москве. Но в виду того, что тбилисцы вышли в полуфинал Кубка кубков, командам позволили поменяться кругами. 1 апреля 1981 года в СССР впервые перевели часы - ввели летнее время. Динамовцы лучше приспособились к этому нововведению. «Спартак» выглядел каким-то сонным и проиграл 1:3. Набравший потрясающую форму Давид Кипиани дважды огорчил Дасаева.

С московским «Динамо» грузинский коллектив тоже поменялся кругами. Не помогло. Москвичи чувствовали себя хозяевами на стадионе имени Ленина, что и отразилось на табло. Ещё до перерыва ворота Габелии поразили Юрий Ментюков и Валерий Газзаев. И предстоящий матч с голландским «Фейеноордом» ожидался с тревогой.

Но тбилисцы провели едва ли не лучшую встречу в той европейской кампании. В середине тайма Гуцаев навесил в центр штрафной, где Сулаквелидзе нанёс точный удар головой. Тут же Шенгелия едва не развил успех. Защитник гостей Иван Нильсен вынес мяч с линии ворот. Но это была отсрочка приговора. Вскоре Гуцаев забил второй мяч.

Во втором тайме «Динамо» продолжало давить голландцев. Правда из многочисленных моментов был реализован только один. Сулаквелидзе снова после паса Гуцаева вышел один на один с вратарём Эдди Трёйтелом и перебросил его. Только пропустив три мяча, «Фейе» проснулся. Но штурм, устроенный гостями, не принёс ничего. Уверенная победа «Динамо» 3:0.

Перед поездкой в Роттердам подопечные Ахалкацы обыграли дома «Кайрат» 2:1. Динамовцы берегли силы, знали, что в Голландии будет жарко. И не ошиблись. Тяжелейшая игра, где пришлось столкнуться с безобразным судейством австрийца Фрица Вёрера. Который не засчитал три (!) гола в ворота хозяев и придумал пенальти для «Фейеноорда». Но усилиями арбитра удалось вытянуть только 2:0. А этот счёт вывел в финал «Динамо». В третий раз наш клуб подобрался так близко к европейскому трофею. Финал был запланирован на 13 мая в Дюссельдофре, а соперником «Динамо» стал восточногерманский клуб «Карл Цейсс» из города Йены, знаменитого своей оптикой.

Перед поездкой в Дюссельдорф динамовцы одержали две крупных домашних победы над «Пахтакором» (3:0) и «Днепром» (4:0), но проиграли в Баку и сыграли вничью в Ростове. После выигрыша у «Днепра» динамовцы поднялись на первое место и отправились на финал в роли лидера чемпионата СССР .

Праздник к нам приходит

И вот настал он, этот тёплый вечер в Дюссельдорфе. Динамовцы смотрелись предпочтительнее, но все их усилия сводил на нет прекрасно игравший вратарь немцев 39-летний Ганс-Ульрих Грапентин. На перерыв команды ушли при счёте 0:0. Во втором тайме резко прибавил «Карл Цейсс». Одна острая атака, другая. Выручил Габелия. Но на 63-й минуте подключившийся к атаке защитник Герхард Хоппе нанёс неотразимый удар по воротам «Динамо».

И как же хорошо, что «Динамо» быстро отыгралось. Рамаз Шенгелия не стал бить сам. Ведь слева бежал Сванадзе, а справу Гуцаев. Рамаз сделал вид, что будет пасовать налево, но сам покатил мяч Гуцаеву. Владимир переиграл Грапентина - 1:1. А за три минуты до конца основного времени великолепно сыграл Виталий Дараселия. Он сделал вид, что будет отдавать мяч набегавшему Кипиани, а сам ткнул мяч в ближний угол ворот. Грапентин капитулировал - 2:1.

«Динамо» выиграло Кубок кубков, и это событие стало настоящим праздником нашего футбола. Динамовцев полюбила вся наша большая страна. Даже руководитель страны Леонид Ильич Брежнев начал свой доклад с поздравлений команде Нодара Ахалкаци. Жаль, что матч за Суперкубок с английской «Астон Виллой» так и не состоялся.

Благородная бронза

Но праздновать было некогда. Нужно было включаться в чемпионат страны. Чувствовались и усталость, и некая пресыщенность. Отсюда и некоторые потери. Киевское «Динамо» к тому времени убежало вперёд с нулём в графе поражений, а тбилисцы вели со «Спартаком» спор за серебро. Были яркие, очень яркие матчи. Как с «Араратом» дома - 3:1, так и в Ереване - 4:1. Или месть в Минске - 4:1. Но ключевую схватку за серебро «Динамо» проиграло.

Летом у Ахалкаци возникли претензии к Габелии. Отар допустил несколько ошибок, после которых заслуженный мастер спорта присел на скамейку. Карло Мчедлидзе провёл несколько хороших матчей, ему и были доверены ворота в игре со «Спартаком». Но то ли полные в день физкультурника «Лужники» подействовали на него, то ли второй вратарь перегорел психологически, но к 10-й минуте он пропустил два мяча. Уже на второй минуте Юрий Гаврилов своим несильным ударом забил первый гол. Мчедлидзе лишь взглядом проводил мяч в ворота. Но гости ответили точным ударом Рамаза Шенгелии. Однако воспитанник грузинского футбола Сергей Швецов, игравший тогда в обороне москвичей, дальним ударом заслал Мчедлидзе врасплох. У кромки поля, с наспех приклеенным на свитер бумажными цифрами 1 и 6, появился Габелия.

«Спартак» дожал тбилисцев в этом интереснейшем матче. Сергей Родионов забил уже Габелии и обеспечил «Динамо» победу 3:1. Потом «Динамо» отправилось в Испанию на коммерческий турнир «Сантьяго Бернабеу». И там сломал ногу Давид Кипиани. Гонка за серебро была проиграна «Спартаку». Но без наград команда Ахалкаци не осталась. «Динамо» взяло бронзу высокой пробы, обыграв в чемпионате будущих победителей киевлян со счётом 3:1.

В Кубке кубков, где динамовцы выступали на правах владельца, осенняя часть кампании была пройдена успешно. В 1/16 тбилисцы прошли австрийский «Грацер» 2:0 дома и 2:2 на родине Арнольда Шварценеггера. В одной восьмой удалось сломить сопротивление «Бастии» - 1:1 на Корсике и 3:1 в Тбилиси. У французской команды оба раза отличился Роже Милла, которому только предстояло стать знаменитым. «Динамо» продолжало защиту титула и могло рассчитывать на повторение весны восемьдесят первого.

Рамаз Шенгелия забил 23 мяча только в чемпионате. Неслучайно, второй год подряд в опросе еженедельника «Футбол.Хоккей» победил тбилисский динамовец. Рамаз во второй раз стал футболистом года. Команда с радостью вступала в 1982 год, ещё не зная, что он принесёт огорчения, а под конец и настоящую беду.