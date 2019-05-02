сегодня, 18:00

«Ливерпуль» преследовал двух жирных зайцев в этом сезоне, но может снова вернуться домой без трофеев. «Соккер.ру» считает, что это не повлияет на оценку работы Клоппа.

Рекогносцировка целей

Мерсисайдцы могут стать главной командой европейского сезона, если выиграют АПЛ и Лигу чемпионов, но больше шансов по устоявшейся традиции остаться без кубков и получить приз зрительских симпатий. Поверьте, это тоже немало: даже не делая решающих шагов к трофеям, «Ливерпуль» покоряет сердца по всему миру, наращивает армию болельщиков. Но что касается больших побед, «красные» снова рискуют остаться без первых мест, ведь в Лиге чемпионов нужно отыгрываться после разгромного поражения на «Камп Ноу» в домашней схватке с «Барселоной», а в АПЛ не все зависит от «Ливерпуля».

Шансы на попадание в финал Лиги чемпионов после поражения от «Барселоны» 0:3 очень мутные, пусть даже у команды Юргена Клоппа есть 90 минут на «Энфилде», чтобы исправить ситуацию. В АПЛ «Ливерпуль» не держит судьбу титула в своих руках: нужно не просто выиграть оба оставшихся матча, но и дождаться осечки «Манчестер Сити» в матчах с «Брайтоном» и «Лестером». Команда Пепа Гвардиолы, у которой за плечами 12-матчевая победная серия в АПЛ , с большой вероятностью расправится с этими соперниками и закроет вопрос по «золоту». И что остается «Ливерпулю»?

Гнался ли «Ливерпуль» за двумя зайцами?

Бытует мнение, что Юрген Клопп в очередной раз погорел на своем честолюбии и желании выигрывать всегда и везде. Иными словами, немецкий тренер не расставил приоритеты: «Ливерпуль» хотел и АПЛ , и Лигу чемпионов. Очевидно, функциональный график был рассчитан таким образом, чтобы «яма» пришлась на февраль-январь – команды Клоппа в начале календарного года всегда выглядят бледно. Но если в Германии, где Юрген рулил «Боруссией», была зимняя пауза, во время которой можно было отдохнуть и подвести футболистов под единый знаменатель, то в Англии это пора важных матчей, когда зачастую решаются судьбы.

Клопп уже страдал от такого подхода в предыдущие годы, но не стал ничего менять, чтобы «Ливерпуль» вышел на пик к плей-офф Лиги чемпионов. Юрген как бы на время пожертвовал АПЛ , чтобы подойти во всеоружии к возобновлению ЛЧ . В шести матчах чемпионата между 24-м и 29-м турами «красные» четырежды сыграли вничью с «Лестером», «Вест Хэмом», МЮ и «Эвертоном». Если «Ливерпуль» так и останется вторым, вы знаете, где мерсисайдцы оставили свое долгожданное и столь вожделенное чемпионство.

На самом деле, «красные» и так пронеслись по сезону в фантастическом темпе – у них ведь до сих пор одно поражение, уже 91 очко – больше, чем у многих чемпионов, так что риск преследования двух зайцев был оправдан. Но «Манчестер Сити» оказался жуткой машиной и не простил «Ливерпулю» и Клоппу осечек, а теперь, конечно, можно долго рассуждать, где нужно было подстелить соломку, чтобы не остаться с пустыми руками. Например, я могу сказать, что четвертое место на групповой стадии Лиги чемпионов резко повысило бы шансы «красных» на титул в АПЛ . Но это ведь абсурд, правда?

Впрочем, «Ливерпуль» пока только ходит у разбитого корыта, еще не сидит подле него, но мы-то прекрасно понимаем, что нужен крутой разворот удачи лицом к «Энфилду», чтобы симпатичная команда харизматичного тренера выиграла что-нибудь весомое. Формально борьба в Лиге чемпионов, выход в полуфинал турнира понизили шансы «Ливерпуля» на чемпионство, но большой, серьезный и амбициозный клуб вряд ли мог планировать свой поход как-то иначе, поэтому, чтобы обвинять Клоппа, нужно быть Жозе Моуриньо.

Остынь, Жозе! Трофеи – это еще не всё

Моуриньо уже успел уколоть Клоппа после поражения от «Барселоны»: «Хотел бы я пойти в клуб, в котором я смогу делать то, что делают Юрген и Пеп. Клопп не выиграл ничего за три с половиной года, а ему по-прежнему доверяют, и он наверняка продолжит свою работу».

Вряд ли какой-нибудь большой клуб позволит Моуриньо делать то, что позволяют Клоппу и Гвардиоле, потому что одной этой репликой португалец подчеркнул свою ограниченность. Немец за три с половиной года даже без трофеев сделал для «Ливерпуля» гораздо больше, чем Жозе за два с половиной года в МЮ , например, пусть он и выиграл три кубка. О качестве трофеев тоже нужно упомянуть, ведь это был Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лига Европы.

«Ливерпуль» был в финале Лиги чемпионов, сейчас в полуфинале главного турнира УЕФА , а в АПЛ за два тура до финиша набрал больше очков, чем «Челси» в год своего последнего чемпионства под руководством Моуриньо (91 против 87). Конечно, если бы главными целями «Ливерпуля» при Клоппе были Лига Европы и Кубок английской Лиги, и он бы не справился, тогда нападение Жозе выглядело бы логичным, а так…

А что касается народной любви, которая, между прочим, тоже определяет коммерческий успех клуба, то бестрофейный «Ливерпуль» Клоппа привлекает новых солдат в «Красную армию», в то время как Жозе со своим антифутболом отталкивал даже давних поклонников. Не было задачи противопоставить двух тренеров, просто Моуриньо со своим ядовитым комментарием подвернулся под руку, а Клопп – это доказательство того, что тренер может быть успешным даже без трофеев. «Ливерпуль» стал силой и продолжает развиваться, а Юргену, по большому счету, не хватает самой малости – нужно завести дружбу с удачей.