«Валенсия» перегорела в Лондоне

сегодня, 01:49

«Арсенал» сделал шаг ближе к финалу Лиги Европы. В Лондоне он обеспечил себе победу с запасом, но «Соккер.ру» не считает его достаточным.

Матч можно смело делить по таймам не только во временном отношении, но и в содержательном. Первая половина получилась динамичной, драматичной, напряженной. Обеспечил эту драму невнятный старт в исполнении «Арсенала», который много контролировал мяч, но не мог в позиционном наступлении как-то обострить у ворот Нето. Тогда как «Валенсия» контратаками угрожала регулярно, и могла забить очень быстрый мяч, если бы Родриго повезло больше в фазе замыкания прострела перед пустыми воротами.

Валенсийцы свой быстрый мяч всё-таки забили, правда, со стандарта. Нужно было видеть озадаченное лицо Унаи Эмери, которого считают главным специалистом по Лиге Европы, и чей полуфинал дома начался с быстрого пропущенного мяча. Но следует отдать должное – «канониры» не раскисли, не рассыпались, хотя первые минут 15 в их исполнении казались «предраспадочными».

Помогла «Арсеналу» сама «Валенсия», которая при Марселино играет обычно очень сдержанно и организованно, очень дисциплинированно. В Лондоне «летучие мыши» себе изменили, проявив преступную халатность в обороне. «Арсенал» должен был играть в давление, в контроль мяча, натыкаясь на контратаки, что следовало бы из счета и ситуации в матче. Но вместо этого именно гости попались на контрвыпады «канониров».

С интервалом в восемь минут Александр Ляказетт оформил дубль – всё было разыграно быстро, красиво, эффективно, но при полном попустительстве и невнимательности обороны «Валенсии». При счете 2:1 команды подвисли в неопределенности, что увеличило объем брака, потерь, неточностей. С одной стороны, «Валенсия» должна была пытаться отыгрываться, но с другой – ее такой счет перед ответным матчем мог и устраивать.

И «Арсенал» - вроде как ведет, но такое преимущество после первого домашнего матча кажется слишком зыбким и делает соперника фаворитом в ответном поединке. Счет 2:1 в первой игре – самый неприятный и опасный для обоих соперников. Возможно, поэтому «Арсенал» и «Валенсия» долго не могли определиться, во что им играть.

Во втором тайме эта дилемма еще больше раздробила игру. Гости, испугавшись своей халатности, заиграли нервно-осторожно, «Арсеналу» же предоставляли контроль над мячом, но он еще до перерыва показал, что на пространстве в контратаках работает лучше. Футбол второй половины смотрелся вязко, тягуче, при этом случались отдельные вспышки, прорывы обороны, приносившие сумасшедшие моменты одним и другим – реализация подводила.

Чего стоят два удара в упор от Ляказетта, которые парировал Нето. Ближе к концу игры «Валенсия» уже откровенно играла на 1:2, за что и поплатилась. «Арсенал» в условиях, когда обе команды устали, много ошибались, сумел улучить момент и благодаря Пьеру-Эмерику Обамеянгу забил третий мяч, резко повысив свои шансы на выход в финал. Возможно, этот мяч станет решающим во всем противостоянии, на что рассчитывает и сам габонец:

«Надеюсь, третий гол будет важным. Мы начали не очень, но хорошо отреагировали на это. В целом мы провели хороший матч. Начало было немного нервным, поскольку мы проиграли три последних матча. Думаю, это нормально - все мы люди. Но потом мы хорошо отреагировали на это. У нас классная команда, мы можем пройти в финал. Мы знаем, что ответный матч будет сложным, но если мы проявим те же сильные стороны, что и сегодня, то пройдем дальше. Наша цель - выйти в финал и выиграть трофей. Мы знаем, что это возможность пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон. В прошлом году мы остановились в полуфинале, но мы сделали выводы из прошлогодних ошибок. Надеюсь, на этот раз мы не повторим их. Мы сделаем всё, чтобы пробиться в Лигу чемпионов».

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (6) – 10 (3)

«Валенсия» почти все свои удары нанесла в первом тайме, когда еще была жива, здорова и агрессивна. «Арсенал» более равномерно распределил свои попытки, если не считать провала в начале игры и отрезков затишья с середины. Чаще других бил Ляказетт – на его счету шесть ударов, а два гола показывают, что они были достаточно успешными. У Обамеянга три удара. У «Валенсии» больше двух никто не исполнил.



Владение мячом (точность передач): 58,2% (83%) – 41,8% (78%)

«Валенсия» сознательно отдала мяч и территорию сопернику, рассчитывая на контратаки. Однако после ее гола как раз такая тактика и сломалась – «летучие мыши» очень редко и неуклюже выходили из обороны. И дело не только в подавлении «Арсеналом». «Канониры» сами в позиционных выпадах не слишком преуспевали, чаще используя свободные зоны и скоростные наскоки. Поэтому долгие перекатывания мяча «Арсеналом» не смотрелись убедительно.

Унаи Эмери (главный тренер «Арсенала»): «Мы хотели выиграть и не пропустить второй гол. Очень важно, что в конце мы смогли забить третий мяч, но в этом противостоянии шансы по-прежнему 50 на 50. „Валенсия“ – хорошая команда. У них играли сильные парни в обороне и в центре поля. Они очень опасны на стандартах, и мы в эти моменты испытывали большие трудности. Мы будем продолжать работать над теми аспектами игры, которые можем улучшить. Но после 90 минут этого матча мы можем быть довольны. Мы будем готовиться ко второму матчу в таком же духе, потому что знаем, насколько это будет сложно».

До приемлемого счета «Валенсии» не хватило считанных минут. Поражение 1:2 оставляло бы равные шансы командам. При 1:3 хозяевам уже необходимо будет идти на риск, чтобы забить дважды. Когда же нужно забить только один мяч, можно вести спокойно свою игру, терпеливо выжидая шанса, а в случае чего ринуться в навал в конце. Когда же нужно забивать дважды, это давит сильнее и обязывает менять подход на более инициативный, что открывает шансы для «Арсенала», который знает, чего ждать от «Валенсии».

«Канониры» в гостях в нынешнем сезоне играют неважно, однако показали, что умеют на пространстве и скорости лучше распоряжаться мячом, чем в позиционных затяжных атаках, а в Испании как раз и получится сыграть на просторе. И если избежать нелепых ошибок, которые всё же свойственны «канонирам», то путь к финалу будет относительно безоблачным.