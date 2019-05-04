«Челси» - «Уотфорд»: легкая прогулка «Челси»?

04 мая 2019, 21:09

Обидным для «аристократов» был результат последнего домашнего матча с «Манчестер Юнайтед». Команда не сумела добыть победу. Только ничьей пришлось довольствоваться коллективу из Лондона.

На текущий момент времени подопечные Маурицио Сарри находятся на четвертой позиции АПЛ . Отставание от «Тоттэнхема» составляет всего лишь два очка. Нужно в последних поединках регулярки сделать все, чтобы избежать сюрпризов и добыть максимум очков.

У команды три травмированных футболиста – Гари Кэхилл, Антонио Рюдигер и Каллум Хадсон-Одои.

«Челси» ближе к концовке чемпионата обрел хорошую игровую форму. Чувствуется, что наконец-то удалось наладить Маурицио Сарри контакт внутри коллектива.

«Уотфорд» обидно уступил на домашней арене «Вулвэрхемптону» (1:2). Теперь шансы команды на то, что удастся зацепится за седьмую строчку откровенно не высоки. Сейчас отставание от «волков», которые идут на седьмом месте четыре очка. Будет реалистами, поэтому подопечные Хавьера Грасии должны биться за результат, но особой веры в успех у них, вероятнее всего, нет.

В последних поединках «Уотфорд» в гостях играет очень слабо. В четырех играх команда сумела добыть только одну победу. Удалось переиграть «Хаддерсфилд», который идет на последней позиции в АПЛ .

Стоит отметить, что практически в идеальном игровом сочетании находится команда. Травмированы только три игрока – Том Клеверли, Этьен Капу, Себастьян Предль. Домингос Куина сейчас уже начал тренироваться вместе с командой.

«Челси» безусловно, сделает все, чтобы как минимум удержаться в зоне Топ-4, чтобы гарантировать в следующем сезоне сыграть хотя бы в квалификации Лиги Чемпионов. «Уотфорд» действительно хорошо готов к этой встрече, но исключительно в физически. В последних встречах «аристократы» с «Уотфордом» имеют положительные результаты. Четыре из пяти последних игр команда оставила за собой. Ожидаем, что три очка останутся за хозяевами площадки. Наша ставка – победа «Челси» с учетом форы в -1 за коэффициент 1,65 в букмекерской конторе Pinnacle.