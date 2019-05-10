Триумф АПЛ! Еврокубки собрали британцы

вчера, 02:00

Впервые за семь лет в Лиге Европы мононациональный финал, но в этот раз не испанский. О пути лондонцев – на «Соккер.ру».

«Челси» выстрадал финал в Баку

И теперь увидим лондонское дерби. А вот «Арсеналу» повезло с отношением соперника к футболу. «Валенсия» была в хорошей форме – долго не проигрывала, но к соперничеству с «канонирами» испанцы подошли, словно взяли кредит у бывшего тренера Эмери и не отдали. Третий гол в Лондоне поставил крест на интриге, а когда пропустили дважды дома – можно было останавливать матч и расходиться. Было понятно, что «Арсенал» в финале, а специалист по Лиге Европы Эмери получит шанс выиграть четвертый трофей в карьере.

С «Челси» и «Айнтрахтом» всё интереснее. Здесь немцы явно в роли «Сити» или «Аякса» после матчей с «Тоттенхэмом». Были в шаге от финала, но Давид Луис и Дзаппакоста дважды в овертайме выбивали мячи с ленточки ворот, а затем в серии пенальти Кепа отработал парочку миллионов, которые заплатили за трансфер самого дорого голкипера в истории футбола. Немцев жаль, но разве Азар меньше, чем Обамеянг или Ляказетт, заслужил финал еврокубках? Сыграл Эден так себе, но ведь решающее пенальти реализовал. Впрочем, герой всё-таки вратарь – «Челси» сыграл плохо, но характер показал.

Играли в Лиге Европы изначально

Финалисты закладывались на победу в турнире. Никаких обманных ходов. А ведь иногда турнир выигрывает клуб, который вывалился из Лиги чемпионов – так было в прошлом году, когда «Атлетико» попал в плей-офф из Лиги чемпионов. Или три года назад, когда аналогичный путь прошла «Севилья» Эмери – выпали из когорты сильнейших, а потом довольствовались победой над «Ливерпулем» в финале.

Но красивее, если команды прошли к финалу с самого начала. У «Челси» и «Арсенала» по 14 матчей в Лиге Европы. У «канониров» мотивации хватило на 11 побед, 1 ничью и 2 поражения, которые не завершили путь Эмери к кубку. А у «аристократов» на 11 побед всего 3 ничьи с сегодняшней, самой трудной и боевитой. Отношение фаворитов было серьезным, дурачились все по пару раз, так что прошли путь от «а» до «я». И если учесть, что у «Челси» раньше матчи были сильнее, то можно сделать следующий вывод…

Финалисты – сильнейшие в турнире

«Айнтрахт» был прекрасен, но лишь в ответной игре с «Челси». Однако этого мало. Например, «Аякс» и «Манчестер Сити», пожалуй, сыграли в Лиге чемпионов лучше, чем «Тоттенхэм». Но в финале будут «шпоры», поскольку проигрывали и обыгрывали прекрасных соперников с нужным счетом. Их соседи по Северному Лондону выбрали похожую тактику. В Лиге Европы у «Айнтрахта» и «Челси» больше забитых мячей, чем у команды Эмери, и при этом сразу у 13 команд больше ударов, чем у «канониров».

Это значит, что реализация «Арсенал» не подвела. Поэтому они в финале как «шпоры» - команда, что не доминировала со всеми, но включалась эпизодами. А вот «Челси» попросту сильнейший по сумме, хотя плохо сыграл в Лондоне в полуфинале. Первые по голам, владению мяча, точности паса, допущенным ударам по своим воротам и удачным обводкам. Одним словом, доминировали. И если называть команду, которая сыграла в ЛЕ ровнее, то это именно подопечные Сарри. Хотя ничего предыдущие матчи уже не значат – впереди решающий бой.

Сарри очень нуждается в трофее

Возвращение Маурицио ждут в Италии, но разве в конце сезона «Челси» смотрится плохо в каждом матче? Команда достойно рубится в домашних играх, есть проблемы в гостях в АПЛ , но «синие» финишировали в первой четверке – и могут закрепиться на третьей строчке, ведь у «Тоттенхэма» похмелье после выхода в финал ЛЧ , а четвертую строчку «шпоры» уже не потеряют.

Тогда как Сарри всегда терял шанс сыграть в большом финале, а в Лондоне с первой попытки его получил, причем очень драматично. Прорвались в финал. Спустя шесть лет «Челси» может еще раз выиграть Лигу Европы, и хотя это не победа в ЛЧ по статусу, Маурицио с «Наполи» до финала не добирался – Бенитес проигрывал «Днепру», а у итальянца и полуфиналов никогда раньше не было. Но Сарри в футболе долго и отдал много сил – шанс на финал бывший банкир заслужил.

Эмери важно убедить болельщиков

В том, что не является неудачником, как посчитали в Париже. Ведь «Арсенал» вне топ-4 второй год подряд. Венгер не справлялся, его отставка была правильной. И запоздалой, ведь Унаи приходится расхлебывать ошибки руководства и француза в условиях, когда «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» показывают невероятно сильный футбол – хотя «шпоры» и выключились в АПЛ , чтобы включиться в ЛЧ .

Но, в любом случае, конкуренция в чемпионате Англии сейчас выше, чем раньше. Поэтому в пятом месте «Арсенала» ничего страшного. Но только если получится выиграть в финале Лиги Европы в Баку. Унаи Эмери – специалист по этому турниру, испанец трижды брал кубок с «Севильей», и хотя «Арсенал» при Венгере имел привычку проигрывать еврокубковые финалы, никогда не поздно пойти за новым тренером. Тем более, у «канониров» были проблески на отрезках по сезону.

В обороне лондонцы – те еще циркачи

Тренер – итальянский, вратарь – самый дорогой в истории футбола, но давить на ворота «Челси» не трудно. А про оборону «Арсенала» можно не начинать, ведь это аналог защиты «Спартака». Только уровнем намного выше и с лондонской пропиской. Но Мустафи умеет чудить, как и Давид Луис, а Кепе приходилось спасать, как спасал обоих финалистов много лет Петр Чех, пока его на боевом посту не сменил в «Арсенале» Лено.

Сократис, Косьельни и Монреаль в Валенсии в дебюте матча прозевали классическую быструю атаку, начатую от испанских ворот. А «Челси», хотя Лофтус-Чик очень вовремя забил, рисковали до конца матча пропустить второй мяч, моменты у немцев были. Но даже хорошо, что у «Арсенала» и «Челси» нет монолитной защиты. Есть вероятность, что финал Лиги Европы в Баку получится темпераментным. Тем более, соперники друг друга знают. Счеты очень давние!

Финал ЛЕ может быть веселее, чем в ЛЧ

И чуточку более раскованным. В игре Клоппа против Почеттино слишком большие ставки, а сами футболисты разделяют турниры – понимают, что кубок УЕФА не равен по цене кубку чемпионов. Поэтому в Мадриде можем увидеть рациональный футбол без большого количества мячей – иногда так случается именно после дикого плей-офф с голами. А в Лиге Европы, где в последних финалах меньше двух не забивали, покажут шоу.

«Челси» и «Арсенал» слишком хорошо друг друга знают, чтобы ставить на 0:0 как правильный финальный метод – хотя такой счет фиксировали в последние годы дважды. Так что скорее надо доверять плохой сочетаемости команд. «Канониры» - довольно неудобный соперник для «аристократов», проиграли всего в одном из девяти последних матчей. А поскольку ряд игр приходился на кубковые турниры, то и пенальти били – оба раза выиграла команда Чеха. Назвать победителя до игры сложно. Но есть и хорошие новости.

Во-первых, в любом случае выиграет АПЛ – а это важно для лиги, которая в еврокубках за последние годы может похвастаться только победой «Манчестер Юнайтед» над «Аяксом», а еще поражением «Ливерпуля» от «Реала» в Киеве. Во-вторых, Сарри и Эмери заслужили и не заслужили одновременно победу в еврокубке именно в этом сезоне. Противоречивость по сезону сочетается с успешностью в Лиге Европы – в 28 играх на две команды всего 2 поражения, оба у «Арсенала». Так что в финале именно что фавориты.