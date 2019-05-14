«Лидс» - «Дерби Каунти»: ждать ли сенсации?

14 мая 2019, 11:42

«Лидс»

На протяжении всего Чемпионшипа «павлины» находились вверху турнирной таблице, но исключительно на финише сезона команда провалилась функционально из-за чего теперь вынуждена выбивать себе место в АПЛ через плей-офф. В последних четырех играх Чемпионшипа «Лидс» сумел пополнить свой очковой багаж всего лишь на один пункт.

«Лидс» в первой игре плей-офф сумел собраться и показал свою лучшую игру, что заслуженно привело команду к закономерной победе со счетом 1:0. Вроде бы все встрою у «павлинов», теперь остается сплотится и начать биться за поставленные цели и задачи не обращая внимание на всевозможные проблемы.

«Дерби Каунти»

«Бараны» с большими трудностями закрепились в зоне плей-офф Чемпионшипа. Этого удалось добиться благодаря победе в последнем туре над «Вест Бромвичем» со счетом 3:1. Благодаря этому сохранилось отставание равное одному баллу над «Мидлсбро». Финиш на шестой позиции позволил команде сыграть в плей-офф.

Стоит признать, что «Дерби» неплохо выглядел в последних встречах, но при этом команда провалила домашнюю игру с «Лидсом». В гостях нет смысла играть от обороны, так как не забив даже гола команда не сумеет претендовать на выход в финал плей-офф.

Факты об игре

«Лидс» последний раз побеждал на домашней арене 13 апреля 2019 года

«Лидс» 6 из 10 последних поединков дома сыграл на ТБ 2,5 голов

«Дерби» в гостях выиграл всего лишь один из 10 последних поединков

Ожидаем, что гости с первых минут встречи бросятся в атаку. «Дерби» в случае если сумеют забить два мяча гораздо повысят свои шансы на то, что команде удастся претендовать на выход в финал. Теперь стоит отметить, что «Лидс» на домашней арене часто играет на больше. Ожидаем, что тенденции не изменятся и нас ждет строго атакующая игра, в которой мы играем вверх. В букмекерской конторе Pinnacle тотал больше 2,5 голов можно с коэффицие