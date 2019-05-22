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Фонсека останется в «Шахтере» в следующем сезоне

вчера, 23:58

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека сообщил, что останется в команде. Наставник также посетовал на низкую посещаемость матчей УПЛ.

Всё ведет к тому, что я останусь. У меня есть еще один год по контракту с «Шахтером».

На Украине живет больше 40 миллионов людей, и руководство футбольных органов должно задуматься, почему люди не ходят на футбол. Я за эти три года ни разу не видел, чтобы кто-то хотя бы пальцем о палец ударил, чтобы что-то изменить.

Напомним, что год назад «горняки» продлили контракт с португальским специалистом на два сезона.

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