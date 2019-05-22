Фонсека останется в «Шахтере» в следующем сезоне

Главный тренер «Шахтера» сообщил, что останется в команде. Наставник также посетовал на низкую посещаемость матчей УПЛ .

Всё ведет к тому, что я останусь. У меня есть еще один год по контракту с «Шахтером».

На Украине живет больше 40 миллионов людей, и руководство футбольных органов должно задуматься, почему люди не ходят на футбол. Я за эти три года ни разу не видел, чтобы кто-то хотя бы пальцем о палец ударил, чтобы что-то изменить.