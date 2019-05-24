Перед финишем РПЛ. Даём расклад!

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Накануне заключительного тура чемпионата России «Соккер.ру» расскажет о возможных судьбах каждой команды. Мы знаем, что произойдет, если…

Несколько слов о регламенте, чтобы не повторять одну и ту же информацию многократно. Самое главное – выяснить, кто будет выше в таблице при равенстве очков. Так вот, с недавних пор ключевым показателем являются личные встречи. Кстати, с инициативой поставить личные встречи выше общего количества побед выступил «Краснодар», который сейчас может пострадать из-за этого, ведь при старом регламенте «быки» располагались бы выше «Локомотива» в таблице. Но давайте назовем все параметры, чтобы избежать путаницы. Итак, при равенстве очков в РПЛ у двух и более команд дополнительные параметры имеют следующую силу в порядке убывания.

1. Результат матчей между собой

a) количество очков;

b) разница забитых и пропущенных мячей;

с) число забитых мячей на чужом поле;

2. Число побед во всех матчах сезона.

3. Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах сезона.

4. Забитые голы во всех матчах чемпионата.

5. Забитые голы на чужих полях во всех матчах сезона.

6. При равенстве всех перечисленных показателей назначается дополнительный матч или мини-турнир.

Теперь напомним о том, что сулит финиш на том или ином месте в турнирной таблице. Изменения, произошедшие после победы «Локомотива» в финале Кубка России, учтены.

1 и 2 место – групповой раунд Лиги чемпионов 2019/2020

3 место – третий квалификационный раунд Лиги чемпионов 2019/2020

4 место – групповой раунд Лиги Европы 2019/2020

5 место – третий квалификационный раунд Лиги Европы 2019/2020

6 место – второй квалификационный раунд Лиги Европы 2019/2020

С 7 по 12 место – никаких поощрений или экзекуций

13 и 14 места – стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге

15 и 16 места – вылет в ФНЛ

«Зенит» - чемпион!

Финиширует на 1-м месте и сыграет в групповой стадии Лиге чемпионов 2019/2020!

Соперник: «Енисей» (дома)

«Зенит» узнал об этом еще два тура тому назад, когда досрочно оформил чемпионский титул. Для «сине-бело-голубых» чемпионат уже закончился, и только Антон Заболотный трепетно ждет подарок, обещанный «Енисеем».

«Локомотив»

Максимум: 2 место; минимум: 3 место;

Конкурент: «Краснодар»; Соперник: «Уфа» (дома)

Останется на втором месте и завоюет прямую путевку в Лигу чемпионов:

1. Если выиграет у «Уфы».

2. Если «Краснодар» проиграет.

3. Если наберет не меньше очков, чем «Краснодар», в 30-м туре. При равенстве очков «Локомотив» займет более высокое место в таблице, так как имеет преимущество по дополнительным параметрам.

Опустится на третье место:

1. Если наберет в заключительном туре меньше очков, чем «Краснодар».

«Краснодар»

Максимум: 2 место; минимум: 3 место;

Конкурент: «Локомотив»; Соперник: «Рубин» (дома)

Поднимется на второе место и завоюет прямую путевку в Лигу чемпионов:

1. Если сумеет набрать больше очков, чем «Локомотив», в последнем туре.

Останется на третьей строчке:

1. Если проиграет.

2. Если наберет столько же или меньше очков, чем «Локомотив».

«Спартак»

Максимум: 4 место; минимум: 5 место;

Конкурент: ЦСКА ; Соперник: «Оренбург» (выезд)

Останется на четвертом месте и завоюет прямую путевку в Лигу Европы:

1. Если выиграет у «Оренбурга».

2. Если ЦСКА не наберет очков.

3. Если наберет больше или столько же очков, как ЦСКА , в 30-м туре.

Опустится на пятое место:

1. Если наберет меньше очков, чем армейцы. В случае поражения «Спартака» и ничьей в матче с участием ЦСКА армейцы выйдут на четвертое место, так как имеют преимущество личных встреч над «красно-белыми».

ЦСКА

Максимум: 4 место; минимум: 5 место;

Конкурент: «Спартак»; Соперник: «Крылья Советов» (дома)

Поднимется на четвертое место и завоюет прямую путевку в Лигу Европы:

1. Если сумеет набрать больше очков, чем «Спартак», в последнем туре.

Останется на пятой строчке:

1. Если проиграет.

2. Если наберет столько же или меньше очков, чем «Спартак».

«Арсенал»

Финиширует на 6-м месте и сыграет в квалификации Лиге Европы 2019/2020!

Соперник: «Динамо» (выезд)

Проиграв в прошлом туре «Краснодару», туляки лишились шанса забраться в первую пятерку, но благодаря победе «Локомотива» в финале Кубка России «Арсенал» получил пропуск в еврокубки. А с шестого места в таблице РПЛ «оружейников» никто сдвинуть не сможет.

Без еврокубков и без вылета (места с 7-го по 12-е)

«Ростов». Максимум: 7 место; минимум: 9 место.

«Оренбург». Максимум: 7 место; минимум: 9 место.

«Ахмат». Максимум: 7 место; минимум: 10 место.

«Рубин». Максимум: 9 место; минимум: 11 место.

«Урал». Максимум: 10 место; минимум: 12 место.

«Динамо». Максимум: 11 место; минимум: 12 место.

Зона стыковых матчей

От места, которое займут «Крылья Советов» и «Уфа», зависит, с кем они сыграют в переходных матчах.

«Крылья Советов»

Максимум: 13 место; минимум: 14 место;

Конкурент: «Уфа»; Соперник: ЦСКА (выезд)

Останется на 13-м месте:

1. Если выиграет у ЦСКА .

2. Если сыграет вничью с армейцами: у «Крылышек» преимущество личных встреч над «Уфой».

3. Если «Уфа» не сможет набрать три очка в своем матче.

Опустится на 14-е место:

1. В случае собственного поражения от ЦСКА и победы «Уфы» над «Локомотивом».

«Уфа»

Максимум: 13 место; минимум: 14 место;

Конкурент: «Крылья Советов»; Соперник: «Локомотив» (выезд)

Поднимется на 13-е место:

1. В случае победы над «Локо» и поражения «Крылышек» в матче с ЦСКА .

Останется на 14-м месте:

1. Если не сумеет победить.

2. Если «Крылья» наберут очки в игре с ЦСКА .

Прямой вылет

Неудачники сезона известны: «Анжи» и «Енисей» вылетают в ФНЛ , но пока неизвестно, кто станет худшей командой РПЛ ?

«Анжи»

Максимум: 15 место; минимум: 16 место;

Конкурент: «Енисей»; Соперник: «Урал» (дома)

Останется на 15-м месте:

1. Если выиграет у «Урала».

2. Если «Енисей» проиграет свой матч 30-го тура.

Станет худшей командой сезона

1. В случае поражения или ничьей, если «Енисей» наберет 3 очка.

2. В случае поражения, и если «Енисей» сыграет вничью, так как при равенстве очков красноярцы расположатся выше в таблице.

«Енисей»

Максимум: 15 место; минимум: 16 место;

Конкурент: «Анжи»; Соперник: «Зенит» (выезд)

Поднимется на 15-ю строчку

1. Если выиграет у «Зенита», а «Анжи» не сможет одержать победу.

2. «Енисею» хватит и ничьей в Санкт-Петербурге, если «Анжи» проиграет «Уралу».

Станет худшей командой сезона

1. В случае победы «Анжи» над «Уралом».

2. В случае поражения от «Зенита».

3. В случае ничьей с «Зенитом», и если «Анжи» тоже сыграет вничью.