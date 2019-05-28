«Челси» - «Арсенал»: Прогноз на тотал от БК Pinnacle

сегодня, 13:36

«Челси»

Чувствуется, что с приходом Маурицио Сарри игровой стиль команды полностью изменилось. У «пенсионеров» появилось больше агрессии в атаке. Стали гораздо лучше работать фланги. «Челси» завершил выступление в АПЛ . Удалось занять команде третью позицию. Нельзя сказать, что это действительно впечатляющий результат, но тем не менее главное, что удалось забронировать за собой место в квалификации Лиги Чемпионов.

Путь в Баку для «пенсионеров» был весьма непростым. В полуфинале пройти «Айнтрахт» удалось одолеть только в послематчевой серии пенальти. С «Динамо» Киев, «Славией» и «Мальме» особых проблем не возникло.

Не помогут подопечным Сарри в финале целый ряд игроков – Каллум Хадсон-Одои, Нголо Канте, Рубен Лофтус-Чик и Антонио Рудигер.

«Арсенал»

Унаи Эмери провалися в АПЛ вместе со своими подопечными. Удалось финишировать только на пятой позиции в премьер-лиге. Теперь «канонирам» нужно выигрывать в финале ЛЕ , чтобы у них появилась возможность сыграть в финале.

«Арсенал» выглядит очень сбалансированно и мощно при переходе из обороны в атаку. В игре команды есть целы ряд исполнителей, которые постоянно нацелены на ворота противника, а вот с защитой собственных есть серьезные проблемы. Очень много вольностей своим соперникам позволяет «Арсенал».

У «канониров» не меньше проблем с составом. Травмированы – Дэнни Уэлбек, Экторе Беллерин, Генрих Мхитарян и Аарон Рэмзи.

Букмекерская контора Pinnacle выставила практически равные котировки на текущую встречу.

Победа «Челси» - 2,42

Ничья – 3,42

Победа «Арсенала» - 3,1

Тотал больше 2,5 – 1,93

Тотал меньше 2,5 – 1,96

Факты об игре

«Арсенал» и «Челси» между собой играли семь раз. Три победы на счету подопечных Эмери, три ничьи и только раз команда Сарри побеждала

«Челси» ни разу не покинул поле в этом розыгрыше ЛЕ без забитых мячей

без забитых мячей «Арсенал» 2 из 14 матчах в Лиге Европы не сумел отличиться результативными действиями

Прогноз

Учитывая атакующую направленность в игре обеих команд, мы не можем пропустить ставку на классический «верх». «Челси» забивало в каждом матче на турнире. Учитывая это вряд ли в Баку подопечные Маурицио Сарри покинут поле без забитых мячей. В букмекерской конторе Pinnacle сыграть тотал больше 2,5 можно сыграть с отличным коэффициентом – 1,93.