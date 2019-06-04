Возвращение Промеса – утопия. Но он бы хотел

сегодня, 17:25

Квинси уже во второй раз через сообщества спартаковских болельщиков дает понять, что не прочь вернуться в «Спартак». «Соккер.ру» любопытно: возможно ли это?

Квинси намекает

Не в первый раз регистрируется активность официального аккаунта Квинси Промеса в пабликах болельщиков «Спартака». Не могу утверждать, что комментарии оставляет сам голландец, ведь его социальные сети ведут специально обученные люди, то есть аккаунт Квинси – скорее официальная страничка его бренда, нежели что-то личное. Но стратегию сетевой активности выбирают пиар-агенты Квинси, отталкиваясь от его потребностей – в этом сомнений нет.

За последние пару недель Промес дважды приходил в инстаграм-сообщества болельщиков «Спартака», чтобы оставить явные намеки. Учитывая, что Квинси заботу над своей карьерой и имиджем доверил профессионалам, эти короткие сообщения не могли быть оставлены случайно. В эпоху, когда каждый писк публичных людей в соцсетях становится информационным поводом, Промес буквально прокричал «Спартаку»: «Я готов вернуться!»

Промеса услышали?

В этом уверенности нет, но только потому, что «Спартак» - странный предмет. Работа клуба с такой потенциальной аудиторией в медиа-пространстве – сущий провал. Есть надежда, что произойдут изменения к лучшему, когда Антон Лисин заступит на пост главы департамента по связям с общественностью, но это произойдет 17-го июня, а пока все по-старому. А иногда даже хуже: на днях, например, всполошились футбольные агенты, которые несколько дней не могли дозвониться до нового генерального директора Томаса Цорна. Мсье отдыхать изволили, несмотря на задачу полностью укомплектовать команду до старта летних сборов.

Так вот, в здоровом клубе с выстроенной вертикалью власти и межведомственными взаимоотношениями, рядовые сотрудники, в чьи задачи входит мониторинг информационного поля, уже донесли бы о словах Промеса своему непосредственному начальнику, а тот передал бы весточку выше – туда, где могут подумать о потенциальном возвращении Квинси. И даже если это возвращение сейчас невозможно или неактуально, стоило бы связаться с футболистом или его представителем, узнать как дела, скучает ли он по «Спартаку», и что имел в виду. «Забросить удочку», так сказать. Даже если дальше разговора дело не пойдет, такая информация не будет лишней.

Квинси точно несчастлив в «Севилье»

Думаю, в откровенном разговоре Промес рассказал бы, что ему не нравится в «Севилье». Квинси ехал в Испанию, выиграв чемпионат и Суперкубок России, став лучшим бомбардиром РПЛ . В России голландец завоевал статус одной из главных звезд чемпионата, пользовался любовью и поддержкой армии болельщиков «Спартака», а для Промеса важно, чтобы его выделяли и любили. Квинси нравится быть самым главным и нырять в гущу событий, забивать голы и часто попадать в объективы телекамер. Во-первых, это особенность характера, во-вторых, быть на виду – хорошо для бизнеса. Футбол – это ведь еще и возможность раскрутить собственный бренд.

А в «Севилье» Промес стал «невидимым футболистом», у него мало игрового (рекламного) времени, а когда Квинси стал появляться на поле более или менее регулярно, то оказалось, что его потолок в «Севилье» - позиция крайнего защитника. В итоге, печальный сезон с двумя забитыми голами и тотальная неудовлетворенность. Можете назвать это «синдромом первого парня на деревне» или учесть, что Квинси в «Севилье» объективно использовали не по назначению. Так или иначе, у Промеса есть причины хотеть в «Спартак»: в Москве он снова будет играть в атаке, а команда будет строиться вокруг него. Ностальгия Квинси по «Спартаку» - это грусть по временам, когда он был самым главным, самым звездным и самым любимым.

При Лопетеги и Мончи будет по-другому?

Из интервью Квинси голландской прессе стало известно, что он уже уведомил руководство «Севильи», что не собирается тратить еще один сезон, чтобы сидеть на скамейке или играть в обороне. Сейчас будущее Промеса в руках нового тренера: «Севилью» возглавил экс-наставник сборной Испании и «Реала» Хулен Лопетеги. Квинси собирается поговорить с Лопетеги и выяснить, в какой роли тот видит его в команде. Если Хулен даст голландцу определенные гарантии, то он продолжит отрабатывать свой контракт, в противном случае попытается уйти. Не последнюю роль в судьбе Промеса сыграет и вернувшийся в «Севилью» Мончи, у которого могут быть свои планы на формирование команды.

Возвращение в «Спартак» невозможно

Допускаю, что Промеса вообще никто не будет спрашивать, Мончи может просто выставить голландца на трансфер, приняв его за оставленный предшественниками балласт – а для такой оценки хватает причин. «Севилья» попробует выручить за футболиста около 20 миллионов евро, чтобы отбить затраты на прошлогодний трансфер. «Спартак» такую сумму не выложит, тем более в год, когда бюджет сократился, а руководство заявляет о ставке на молодежь. Напомню, трансферный рекорд «Спартака» - 13 миллионов евро.

«Красно-белые» ищут игрока в атаку, но на позицию «десятки». По слухам, бюджет – 7 миллионов евро, и хотя эта сумма может быть увеличена в случае продаж, вряд ли до 20 миллионов, да и Олег Кононов хочет именно «фантазисту», а не флангового форварда, кем в первую очередь является Промес. В то же время, в Европе найдутся клубы, готовые выложить «двадцатку» за игрока сборной Нидерландов. Во всяком случае, сумма трансфера и контракт Квинси не выглядят неподъемными, ему будет достаточно легко уйти из «Севильи».