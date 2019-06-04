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Возвращение Промеса – утопия. Но он бы хотел

сегодня, 17:25

Квинси уже во второй раз через сообщества спартаковских болельщиков дает понять, что не прочь вернуться в «Спартак». «Соккер.ру» любопытно: возможно ли это?

Квинси намекает 

Не в первый раз регистрируется активность официального аккаунта Квинси Промеса в пабликах болельщиков «Спартака». Не могу утверждать, что комментарии оставляет сам голландец, ведь его социальные сети ведут специально обученные люди, то есть аккаунт Квинси – скорее официальная страничка его бренда, нежели что-то личное. Но стратегию сетевой активности выбирают пиар-агенты Квинси, отталкиваясь от его потребностей – в этом сомнений нет. 

За последние пару недель Промес дважды приходил в инстаграм-сообщества болельщиков «Спартака», чтобы оставить явные намеки. Учитывая, что Квинси заботу над своей карьерой и имиджем доверил профессионалам, эти короткие сообщения не могли быть оставлены случайно. В эпоху, когда каждый писк публичных людей в соцсетях становится информационным поводом, Промес буквально прокричал «Спартаку»: «Я готов вернуться!» 

Промеса услышали?

В этом уверенности нет, но только потому, что «Спартак» - странный предмет. Работа клуба с такой потенциальной аудиторией в медиа-пространстве – сущий провал. Есть надежда, что произойдут изменения к лучшему, когда Антон Лисин заступит на пост главы департамента по связям с общественностью, но это произойдет 17-го июня, а пока все по-старому. А иногда даже хуже: на днях, например, всполошились футбольные агенты, которые несколько дней не могли дозвониться до нового генерального директора Томаса Цорна. Мсье отдыхать изволили, несмотря на задачу полностью укомплектовать команду до старта летних сборов. 

Так вот, в здоровом клубе с выстроенной вертикалью власти и межведомственными взаимоотношениями, рядовые сотрудники, в чьи задачи входит мониторинг информационного поля, уже донесли бы о словах Промеса своему непосредственному начальнику, а тот передал бы весточку выше – туда, где могут подумать о потенциальном возвращении Квинси. И даже если это возвращение сейчас невозможно или неактуально, стоило бы связаться с футболистом или его представителем, узнать как дела, скучает ли он по «Спартаку», и что имел в виду. «Забросить удочку», так сказать. Даже если дальше разговора дело не пойдет, такая информация не будет лишней. 

Квинси точно несчастлив в «Севилье»

Думаю, в откровенном разговоре Промес рассказал бы, что ему не нравится в «Севилье». Квинси ехал в Испанию, выиграв чемпионат и Суперкубок России, став лучшим бомбардиром РПЛ. В России голландец завоевал статус одной из главных звезд чемпионата, пользовался любовью и поддержкой армии болельщиков «Спартака», а для Промеса важно, чтобы его выделяли и любили. Квинси нравится быть самым главным и нырять в гущу событий, забивать голы и часто попадать в объективы телекамер. Во-первых, это особенность характера, во-вторых, быть на виду – хорошо для бизнеса. Футбол – это ведь еще и возможность раскрутить собственный бренд.

А в «Севилье» Промес стал «невидимым футболистом», у него мало игрового (рекламного) времени, а когда Квинси стал появляться на поле более или менее регулярно, то оказалось, что его потолок в «Севилье» - позиция крайнего защитника. В итоге, печальный сезон с двумя забитыми голами и тотальная неудовлетворенность. Можете назвать это «синдромом первого парня на деревне» или учесть, что Квинси в «Севилье» объективно использовали не по назначению. Так или иначе, у Промеса есть причины хотеть в «Спартак»: в Москве он снова будет играть в атаке, а команда будет строиться вокруг него. Ностальгия Квинси по «Спартаку» - это грусть по временам, когда он был самым главным, самым звездным и самым любимым. 

При Лопетеги и Мончи будет по-другому?

Из интервью Квинси голландской прессе стало известно, что он уже уведомил руководство «Севильи», что не собирается тратить еще один сезон, чтобы сидеть на скамейке или играть в обороне. Сейчас будущее Промеса в руках нового тренера: «Севилью» возглавил экс-наставник сборной Испании и «Реала» Хулен Лопетеги. Квинси собирается поговорить с Лопетеги и выяснить, в какой роли тот видит его в команде. Если Хулен даст голландцу определенные гарантии, то он продолжит отрабатывать свой контракт, в противном случае попытается уйти. Не последнюю роль в судьбе Промеса сыграет и вернувшийся в «Севилью» Мончи, у которого могут быть свои планы на формирование команды. 

Возвращение в «Спартак» невозможно 

Допускаю, что Промеса вообще никто не будет спрашивать, Мончи может просто выставить голландца на трансфер, приняв его за оставленный предшественниками балласт – а для такой оценки хватает причин. «Севилья» попробует выручить за футболиста около 20 миллионов евро, чтобы отбить затраты на прошлогодний трансфер. «Спартак» такую сумму не выложит, тем более в год, когда бюджет сократился, а руководство заявляет о ставке на молодежь. Напомню, трансферный рекорд «Спартака» - 13 миллионов евро. 

«Красно-белые» ищут игрока в атаку, но на позицию «десятки». По слухам, бюджет – 7 миллионов евро, и хотя эта сумма может быть увеличена в случае продаж, вряд ли до 20 миллионов, да и Олег Кононов хочет именно «фантазисту», а не флангового форварда, кем в первую очередь является Промес. В то же время, в Европе найдутся клубы, готовые выложить «двадцатку» за игрока сборной Нидерландов. Во всяком случае, сумма трансфера и контракт Квинси не выглядят неподъемными, ему будет достаточно легко уйти из «Севильи».

Таким образом, единственный вариант для «Спартака» вернуть Промеса – это аренда, но приоритетом «Севильи», если клуб решит расстаться с голландцем, будет продажа, поэтому единственный шанс в том, что никто не заинтересуется Квинси, наступит конец трансферного окна, и тут «Спартак» подсуетится и арендует лучшего снайпера среди легионеров в своей истории. Столько сложностей и условностей, что проще всего признать: возвращение Квинси Промеса в «Спартак» и РПЛ невозможно. Как бы ни хотели этого болельщики и, возможно, он сам.

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Все комментарии
mikysss
mikysss
   410 / 830
сегодня в 22:52
Ну зная наше руководство Антоху мы не увидим, а жаль...
LOpp
LOpp ответил Питер Ман
   9 / 830
сегодня в 21:02
Не знаю, спроси у Лора
Forever77
Forever77
   608 / 830
сегодня в 20:54
Чё все накинулись то на него, парень строит карьеру как может. В Севилье не получается может в другой команде прорвет. Удачи ему.
serh62
serh62 ответил Footbolista
   408 / 830
сегодня в 20:53
Кони подзабыли своего любимчика Вагнера, который шатался из конюшни в Бразилию и обратно как бродячая лошадь)...
мы не забыли...да и вы помните его. только совсем по другому)) от страха перед этой , как ты говоришь, бродячей лошадью, коленки тряслись и шел мандраж не только у футболеров, но и болельщиков того содружества за которое ты ратуешь))))
Roger Young
Roger Young ответил makkie
   303 / 830
сегодня в 20:47
Майк, привет! А как же Аршавин?
Привет.
1. Аршавин не просился, его пригласили.
2. Вернулся не в 27, когда карьера впереди, а в 31, когда карьера нападающего на излете.
3. Аршавин русский, поэтому логично, что хотел закончить карьеру у себя в стране и в своем клубе, в котором вырос.

Попытка вернуться Промеса, это признание своей слабости. Признание, что здесь ему комфортно забивать командам ниже себя на 3 уровня, типа Енисея и СКА-Хабаровска и быть лучшим среди худших, нежели запасным среди лучших.
Питер Ман
Питер Ман ответил LOpp
   539 / 830
сегодня в 20:40
Как и Жо, Карвальо, Муса, Вагнер Лав, Жирков, Думбия, Хонда, Головин... Достаточно?
Почему укроинского патриота Лора это волнует?
mugik1973
mugik1973
   160 / 830
сегодня в 19:31
Автору за статью кол. Это как можно утверждать что Цорк на отдыхе, потому что он трубку не берет. Автор ты хоть звонил ему. Если Цорк не берет труьку это еще не значит что он отдыхает, может он с тобой разговаривать не хочет. А то что Квинси хочет возратится в Спартак Цорку наверное давно известно и скорее всего уже и с Квинси и его агентом давно уже беседовали.
mugik1973
mugik1973 ответил Литейный 4
   160 / 830
сегодня в 19:25
    viv
    viv
       660 / 830
    сегодня в 19:15
    Долго ещё в Севилье будут локти кусать.....
    LOpp
    LOpp ответил oFANATo
       9 / 830
    сегодня в 19:11
    Как и Жо, Карвальо, Муса, Вагнер Лав, Жирков, Думбия, Хонда, Головин... Достаточно?
    Don trambon
    Don trambon ответил Hypnoz
       72 / 830
    сегодня в 18:57
    Рекордсмену не рассказывайте, что Квинси вернется, а то он плакать будет !
    Рекордсмен это кто? Ты про Акинфеева всё шутишь? Если да, то Акинфеев пропустил от этой днины только перед его уходом в Севилью за все года.

    Хотя от куда это знать болельщику недоклуба из тарасовки, ведь главная пропаганда красно белых - как больше навредить стране и дурочками быть не зазорно)
    parallels
    parallels
       3 / 830
    сегодня в 18:57
    только настоящий позорник захочет по доброй воле вернуться в самый опозоренный клуб! видать, совсем его утомило мыть полы на севильской базе + рассчитывает на тёплую встречу в бане, как раньше 😄
    Red blu
    Red blu ответил Anisovich
       188 / 830
    сегодня в 18:40
    Свинси только и подходит для спартака - середняка

    Севилья приобрела некандиционный товар.
    Jum13
    Jum13 ответил Twisted
       108 / 830
    сегодня в 18:35
    Как после Испании можно хотеть вернуться обратно в такой слабый чемпионат?
    Для него почти весь чемпионат на лавке прошёл, так что можно
    oFANATo
    oFANATo
       89 / 830
    сегодня в 18:34
    А Канчельскис был прав. Свинси в европейском клубе оказался балластом.
    Twisted
    Twisted
       510 / 830
    сегодня в 18:20
    Как после Испании можно хотеть вернуться обратно в такой слабый чемпионат?
    makkie
    makkie ответил Roger Young
       31 / 830
    сегодня в 18:18
    Нормальные игроки в российское болото обратно не просятся. Сразу понятно какой настоящий уровень у Промеса
    Майк, привет!
    А как же Аршавин?
    makkie
    makkie
       31 / 830
    сегодня в 18:18
    Сильно сомневаюсь, что Промес вернется обратно в аренду.
    Сейчас Севилья перетряхнёт состав, а заодно и схемы - так что Антоха пригодится в атаке им самим.
    Хотя игрок ТОП-уровня для РПЛ и профи с большой буквы!
    Footbolista
    Footbolista
       43 / 830
    сегодня в 18:12
    Кони подзабыли своего любимчика Вагнера, который шатался из конюшни в Бразилию и обратно как бродячая лошадь)...
    Hypnoz
    Hypnoz
       315 / 830
    сегодня в 18:00
    Рекордсмену не рассказывайте, что Квинси вернется, а то он плакать будет !
    Литейный 4
    Литейный 4
       16 / 830
    сегодня в 17:55
    Бестолковый бегунок. В Испании без федуновских судеек показал своё истинное лицо. гыгыгы
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       101 / 830
    сегодня в 17:44
    Свинси угробил свою карьеру в тарасовке, пропитавшись спартаковским духом
    Roger Young
    Roger Young
       303 / 830
    сегодня в 17:41
    Нормальные игроки в российское болото обратно не просятся.

    Сразу понятно какой настоящий уровень у Промеса
    Jum13
    Jum13
       108 / 830
    сегодня в 17:35
    Свинси - севильская полироль для лавки )))
    Comdiv
    Comdiv
       390 / 830
    сегодня в 17:30
    И карера хочет, вместе со Свинси в пердив быстрее свиней опустят.
    Anisovich
    Anisovich
       96 / 830
    сегодня в 17:28
    Свинси быстро понял, что в Европе он ниже среднего уровня и способен играть только в очень слабом спартаке.
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