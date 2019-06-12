Десятка иностранцев, покоривших РПЛ в сезоне-2018/19

сегодня, 20:00

Многие пришли прошлым летом или зимой, и «Соккер.ру» чествует актуальных героев – футболистов, заявивших о себе в последнем сезоне.

Никола Влашич ( ЦСКА )

До этого сезона: не играл в РПЛ .

В сезоне-2018/19: 25 матчей, 5 голов, 5 ассистов.

Мог бы развиваться дальше, подружиться со стабильностью, стать лидером на пару лет. Жаль, что почти не остается шансов увидеть Николу в новом сезоне РПЛ . Разве что «Зенит» его выкупит у «Эвертона». Хотя сам хорват, бодро стартовав, позже играл не столь сказочно. Суммарно собрал подвигов для восторгов – десять голевых действий, пару раз именно Никола был главным на поле у ЦСКА . У хорвата хороший пас, видение поля, рывок. Но трансферная цена такая, что «армейцы» вряд ли смогут выкупить его контракт…

Раванелли («Ахмат»)

До этого сезона: 10 выходов на замену, 2 матча в основе, 1 гол.

В сезоне-2018/19: 17 поединков, 4 гола, 7 ассистов.

11 голевых действий против 1 сезоном ранее – хорошо рванул молодой бразилец Раванелли Феррейра дос Сантос. Очень жаль, что двадцатиоднолетний атакующий хавбек «Ахмата» получил сложную травму и теперь пропустит много месяцев и подготовку к следующему сезону, но должен вернуться еще сильнее. Раванелли совершил больше голевых действий, чем Влашич, сыграв намного меньше минут. Отличный хавбек, перспективный.

Мохаммед Кадири («Арсенал»)

До этого сезона: не играл в РПЛ .

В сезоне-2018/19: 22 матча, 1 гол, 2 ассиста.

«Аустрия» - из этого клуба в аренде в «Арсенале» был Кадири, уже конвертировала удачный сезон ганского универсала в деньги – продали его контракт киевскому «Динамо». Мохаммед в Туле оставил хорошее впечатление, ведь был полезен в защите и опорной зоне, а вдобавок отдал две голевые передачи и сам отличился точным ударом. Кадири было очень сложно обыграть один в один – под три отбора в среднем за матч, и он неплохо читал игру – по два перехвата. Фолов немного, выбор позиции присутствовал, физика радовала. Жаль, что в ЛЕ «Арсенал» стартует без Кадири.

Урош Спайич («Краснодар»)

До этого сезона: не играл в РПЛ .

В сезоне-2018/19: 28 матчей.

Сильный сербский центральный защитник с разовыми запоминающимися ошибками. Но удачных игр в РПЛ все-таки больше, и поправку на первый сезон в новом клубе сделаем. Если Урош добавит, как Шунич – Тони в прошлом сезоне был хорош, а теперь всех коллег по многим параметрам опережает, то «Краснодар» получит мощного защитника для Лиги чемпионов. А пока Урош отличается пасом – брак менее 15 %, игрой на втором этапе – по 3.7 побед, лучший в составе, и перехватами – по 2.7 за матч. Спайич пока не второй Гранквист, о чем напомнила его игра против Украины за сборную Сербии, но может вырасти. Пора бы, впереди дебют «быков» в ЛЧ .

Айртон Лукас («Спартак»)

До этого сезона: не играл в РПЛ .

В сезоне-2018/19: 13 матчей, 3 ассиста.

Помним, что «Спартак» в последнем туре проиграл «Оренбургу» и умудрился пропустить ЦСКА в групповой этап Лиги Европы, а самим придется мучиться в квалификации к турниру. Но если оценивать вложения в 21-летнего бразильца, то те миллионы потрачены не зря, судя по его дебютным матчам. Конечно, когда попадаешь в команду без игры, где раньше почти десять лет слева играл Дмитрий Комбаров, то сложно сразу стать как Кришито в лучших матчах за «Зенит». Но Доменико поначалу тоже ошибался, как и Фернандес в защите у ЦСКА . Но Айртон – парень с техникой, скоростью и тремя ассистами. Грешно не использовать с умом потенциал шустрого латераля в будущем.

Родриго Бекао ( ЦСКА )

До этого сезона: не играл в РПЛ .

В сезоне-2018/19: 28 матчей.

У того же Жиго был бы повод оказаться в подобном списке, если бы травма не сбила с темпа француза, который дебютировал за «Спартак» очень сильными матчами в РПЛ . Но Бекао выступал не хуже, а обошелся ЦСКА дешевле. Сейчас арендованный «армейцам» игрок якобы может оказаться в Серии А, но тут ничего удивительного – Бекао сбавил, как и вся защита Акинфеева в весенней части сезона, но и в ЛЧ был хорош, и в РПЛ с незнакомыми напарниками сыграл, словно у него столетний опыт. Родриго молодой – 23 года, цепкий, рослый – 191 сантиметр, но при этом довольно резкий.

Вильмар Барриос («Зенит»)

До этого сезона: не играл в РПЛ .

В сезоне-2018/19: 10 матчей, 1 гол.

Опорному полузащитнику «Бока Хуниорс» не понадобилось много времени, чтобы очаровать и убедить в своих талантах. Десять матчей стали для него чемпионскими и нет оснований полагать, что Барриоса уберут из основы, ведь это удачное подписание. Семак был недоволен тем, как играют сменщики Тимощука и Денисова в чистилище опорной зоны. Получил качественного колумбийца, который пока до восторгов уровня Канте не доиграл, но кусается великолепно – по 4 отбора за матч, очень много.

Отман Эль-Кабир («Урал»)

До этого сезона: 10 матчей, 3 гола, 1 ассист.

В сезоне-2018/19: 28 матчей, 3 гола, 6 ассистов.

У «Ростова» появился интересный Норманн, мощный хорватский защитник Бегич успешно перешел из ФНЛ в РПЛ , но отметим историю единственного в топ-10 лучших ассистентов сезона, который только-только приехал и раньше в РПЛ ни разу не играл. Шесть голевых передач доказывают, что голландец марокканских кровей не обманул ожидания скаутов «Урала», а потом и Парфенова. Забивал мячи, отдавал передачи, радовал техникой. Еще бы чуть лучше культуру работы с мячом при последнем пасе – брак был высоковатым, и Отман смог бы выдавать даже больше результативных действий.

Гжегош Крыховяк («Локомотив»)

До этого сезона: не играл в РПЛ .

В сезоне-2018/19: 27 матчей, 2 гола, 2 ассиста.

Возможно, самый качественный легионер всей лиги, если суммировать опыт, возможности и класс футбола. Крыховяк не играл чисто в опорной зоне или обязательно на позиции плеймейкера, но демонстрировал класс. Гжегош взрослее, чем ушедший на его место в ПСЖ из «Зенита» Паредес, моложе, чем поймавший очередной приступ хандры Денисов, и стабильнее, чем молодые Бекао или Влашич. Поляк порадовал, напомнив, сколько в его личном трофейном музее кубков УЕФА – два штуки с «Севильей». Жаль будет, если «Локомотив» его потеряет летом. Игрок для баланса, и Семин точно выучил его имя.

Ярослав Ракицкий («Зенит»)

До этого сезона: не играл в РПЛ .

В сезоне-2018/19: 12 матчей, 3 гола.