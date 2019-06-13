Италия U20 – Эквадор U20: прогноз от БК Pinnacle

Италия U20
Подопечные Паоло Николато перед стартом турнира одними из фаворитов на победу. Они в рамках группового этапа подтвердили свой высокий статус, набрав семь очков. Далее команда сумела разобраться с поляками и Мали. В полуфинале – украинцы сумели быстро отличиться и построить свою игру на контратаках.
Теперь молодежная сборная Италии попытается реабилитироваться в борьбе за бронзовые медали.
Эквадор U20
Подопечные Хорхе Селико с трудом вышли в плей-офф ЧМ в Польше. Команда сумела только с третьего место выйти со своей группы. Далее «триколор» сумели легко разобраться с «Уругваем» и США 3:1 и 2:1 соответственно. Вроде бы в противостоянии с Южной Кореей эквадорцы и контролировали свою игру, но реализовать свои многочисленные моменты у ворот противника не смогли, как итог поражение 0:1.
Букмекерская контора Pinncle не может определится с фаворитом грядущей встречи:
Победа Италии U20 - 2,65
Ничья – 3,41
Победа Эквадора U20 - 2,71
Факты об игре
- Три из четырех последних матчей Эквадор побеждал
- Итальянцы сумели забить только в одной игре из пяти последних более одного года
- В одной игре из трех последних сборная Италии умудрилась не пропустить
Прогноз
В рамках группового этапа «Эквадор» уступил итальянцам, но с 41-й минуты команда играла в меньшинстве. «Триколор» создавал моменты, но все-таки забить не мог. Реализация — это главная проблема Эквадора. Сумеют ли итальянцы справиться с массированной обороной оппонента. Есть ощущение, что Эквадор все-таки за счет лучшей физической готовности сумеет справиться с оппонентом. Наша ставка – проход Эквадора в букмекерской конторе Pinnacle за 1,91 можно заиграть подобный исход.