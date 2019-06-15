Месси упал, Мбаппе – царь горы. Топ-10 самых дорогих футболистов в мире

сегодня, 21:24

«Соккер.ру» изучает обновленный рейтинг самых дорогих футболистов планеты. Роналду на 25-й строчке, так что не ищите Криштиану в статье.

10 место. Садио Мане («Ливерпуль»; Сенегал; 27 лет) – 120 миллионов евро (+35 млн)

Садио Мане – самый выросший в цене футболист из первой десятки, форвард «Ливерпуля» прибавил 35 млн по сравнению с предыдущей редакцией рейтинга, а за год подорожал на 50 миллионов евро. Естественно, сказывается стабильная игра в стартовом составе «Ливерпуля» и победа вместе с «красными» в Лиге чемпионов. Прямо сейчас Мане – самый дорогой футболист из Черной Африки на планете. Есть чем гордиться!

8-9 место. Кевин Де Брюйне («Ман Сити»; Бельгия; 27 лет) – 130 миллионов евро (-20 млн)

Полузащитник «Манчестер Сити» снова выиграл АПЛ и вообще собрал со своей командой все доступные титулы в Англии, но из-за травм сезон 2018/19 получился для Кевина не таким успешным, как предыдущая кампания. И хотя Де Брюйне по-прежнему оценивается в огромную сумму, это меньше предыдущего значения на 20 миллионов. В следующем сезоне бельгиец должен не только опасно шутить над своим тренером, но и возвращаться к своему лучшему футболу.

8-9 место. Антуан Гризманн («Атлетико»; Франция; 28 лет) – 130 миллионов евро (-20 млн)

Антуан Гризманн тоже вполне логично сбросил пару десятков миллионов. После несостоявшегося перехода в «Барселону» прошлым летом и подписания царского контракта с «Атлетико» француз провел худший (по крайней мере, по забитым мячам) сезон в составе «матрасников». Видимо, новый вызов ему действительно был необходим, глаза у Гризманна не горели.

7 место. Рахим Стерлинг («Ливерпуль»; Англия; 24 года) – 140 миллионов евро (+20 млн)

Второй по возрасту футболист в топ-10 и один из двух футболистов наравне с Мане, кто вырос в цене. Рахим Стерлинг это заслужил, ведь два последних сезона для него получились сказочными, Гвардиола раскрывает потенциал молодого англичанина, а тот и рад стараться. Большой фанат «Манчестер Юнайтед» в детстве, прямо сейчас – лидер «Манчестер Сити» в атаке наравне с Серхио Агуэро и один из ярчайших футболистов всей АПЛ .

3-6 место. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина; 31 год) – 150 миллионов евро (-30 млн)

Никто не объявлял скидку на Месси, просто один из параметров, на котором основывается ориентировочная стоимость футболиста, - это возраст. Лионель через неделю отметит 32-й день рождения, у него впереди не так много сезонов, хотя наверняка еще много прекрасных матчей и больших побед. В ближайшие недели будем с интересом следить за приключениями Лео и сборной Аргентины на Кубке Америке: это один из последних шансов для обладателя пяти «Золотых мячей» выиграть трофей на уровне сборных.

3-6 место. Эден Азар («Реал»; Бельгия; 28 лет) – 150 миллионов евро (=)

Эден Азар сейчас в самом соку, на пике своей карьере, и именно этим летом бельгиец перешел в «Реал» - клуб, за который болел с детства. Выступления за «сливочных» - отличный шанс для Азара повысить свой статус, ведь он, к примеру, пока не выигрывал Лигу чемпионов. Сумеет это исправить в «Королевском клубе»?

3-6 место. Харри Кейн («Тоттенхэм»; Англия; 25 лет) – 150 миллионов евро (=)

Харри Кейн достиг отметки 150 миллионов евро по окончании прошлого сезона и по-прежнему держится на этом уровне. Думаю, у английского форварда был шанс шагнуть еще выше, но этому помешали два обстоятельства: во-первых, травмы, которые лишили Харри Кейна участия в больших матчах и голов в них, во-вторых, поражение «Тоттенхэма» в финале Лиги чемпионов.

3-6 место. Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет; 27 лет) – 150 миллионов евро (=)

Мохамед Салах тоже вышел на уровень 150 миллионов год назад, и тогда многие дразнили его, называя «игроком одного сезона». Что ж, египтянин заткнул всех критиков, проведя еще одну кампанию на высочайшем уровне: Мо снова добрался с «Ливерпулем» до финала Лиги чемпионов и забил в финальном матче, который остался за «красными». А впереди у Салаха еще Кубок Африканских Наций, который стартует через неделю. Глядишь, улучшит свои шансы в борьбе за «Золотой мяч».

2 место. Неймар ( ПСЖ ; Бразилия; 27 лет) – 180 миллионов евро (=)

С тем, что именно Неймар сейчас – второй по дороговизне игрок на планете, можно поспорить, ведь из-за проблем со здоровьем бразилец перестал играть на звездном уровне стабильно, вот и Кубок Америки пропустит из-за травмы. На данный момент талант Неймара является чем-то виртуальным, редко подтверждаемым на футбольном поле.

1 место. Килиан Мбаппе ( ПСЖ ; Франция; 20 лет) – 200 миллионов евро (=)

А вот с первым номером спорить не приходится: Мбаппе разогнался до сотни голов быстрее Месси и Криштиану, он настоящий феномен, мы присутствовали при рождении большой футбольной звезды, а теперь следим за его становлением. Килиану многое по силам, он уже записал на свой счет кучу рекордов, может поставить и трансферное достижение, если этим летом перейдет в «Реал». И речь будет идти не о 200 миллионах евро, а о 250, как минимум – футбольный рынок устроен так, что за самые лакомые кусочки всегда приходится переплачивать.