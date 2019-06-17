«Сарризм» в «Ювентусе»

сегодня, 11:10

Громкий тренерский трансфер в Италии никого не оставляет равнодушным. «Соккер.ру» оценивает, что может получиться из сотрудничества Маурицио Сарри и «Ювентуса».

Переход Маурицио Сарри в «Ювентус» нельзя назвать неожиданным, поскольку подготовительная работа в прессе велась активно. И если поначалу такой вариант не выглядел реалистичным, по мере детализации слухов уверенность в том, что такой трансфер состоится, возрастала. «Челси» и «Ювентус» согласовали все условия, а директор лондонцев Марина Грановская объяснила, почему Сарри решил после относительно успешного сезона покинуть клуб и вернуться в Италию:

В ходе переговоров после финала Лиги Европы Маурицио ясно дал понять, что очень хочет вернуться в родную страну, объяснив, что у него есть весомые причины снова начать работать в Италии. Он также посчитал, что сейчас ему важно быть ближе к семье и своим пожилым родителям. Маурицио покидает «Челси» с благодарностью от всех нас за работу, которую он и его помощники проделали в течение сезона, а также за победу в Лиге Европы и третье место в Премьер-лиге. Поздравляем его с получением большой роли в серии А и желаем удачи в будущем.

Философия Сарри уникальна и необычна, собственно, поэтому появились термины «сарризм» и «сарриболл» в Италии и Англии соответственно. Термины обозначают стремление команды атаковать при любых обстоятельствах, организовывать высокий интенсивный прессинг, динамично работать с мячом и без него.

Этот футбол энергозатратен, однако когда команда Сарри контролирует мяч, она заставляет больше бегать соперника, а за передвижение подопечных Маурицио отвечают пасы. Такой футбол требует тонкой настройки и полного взаимопонимания с командой. В Англии подход специалиста не оценили. Поначалу он работал, команде было интересно попробовать нечто новое. Но к «Челси» довольно быстро приспособились.

Начались осечки и посыпалась критика. Для перенесения своей философии Сарри даже взял помощника – Жоржиньо, который должен был по старой памяти привнести в коллектив философию тренера, хорошо ему знакомую. Оказалось, что перенять ее, впитать в «Челси» толком не смогли, поэтому Жоржиньо остался одним ее тотальным последователем, а это уже облегчило соперникам чтение игры «Челси», из-за чего «синие» и начали страдать.

В критический момент, когда лондонцы проваливали матч за матчем, были разнесены в пух и прах «Манчестер Сити», Сарри так и сказал, что команда, видимо, не понимает его подхода. А отсутствие взаимопонимания в футбольном и тактическом плане неизбежно приводит к расколу и по остальным пунктам, в частности, к повреждению межличностных отношений, что тоже проявилось в «Челси» у Сарри и коллектива.

Но Маурицио не был бы отличным специалистом, если бы даже в таких условиях не сумел кое-как настроить игру, чтобы просто добиться результата. Поспособствовали этому и осечки конкурентов по чемпионату Англии на ровном месте, и великолепная форма Эдена Азара, который исполнил лебединую песню и ушел из «Челси» на подъеме. Однако было совершенно ясно, что Сарри некомфортно в таких условиях, о чем он честно и рассказал руководству. И тут как раз подвернулось предложение от «Ювентуса».

Туринцы, расставшись с Массимилиано Аллегри, захотели попробовать изменить философию и стиль игры, имея большой запас в ресурсах, что позволит даже закладываться на неизбежные потери при притирке тренера и команды. Выиграть чемпионат Италии «Ювентус» может и без тренера, а вот выгодно продать свой стиль, добавив его к уже существующей маркетинговой золотой антилопе – Криштиану Роналду, можно.

К тому же попытки выиграть Лигу чемпионов после серии неудач следовало бы предпринимать по-новому, зайти с другого края, так сказать. Конечно, в Италии такая перестановка была воспринята неоднозначно. Сарри заранее, ожидая этого и отбиваясь от вопросов журналистов, когда еще не было известно о его переходе в «Ювентус», говорил, что не считает такой шаг предательством «Наполи».

Ведь у многих, кто следит за футболом поверхностно, есть четкая ассоциация между фамилией Сарри и неаполитанским клубом – с «Челси» его сложнее ассоциировать. Именно работой с «Наполи» Сарри заслужил уважение и любовь, причем не только среди фанатов неаполитанцев. А те вообще души не чаяли в нем, даже табличку повесили на доме, где в Неаполе жил Маурицио: «Здесь родился команданте Маурицио Сарри».

Неаполитанцы благодарят создателя красоты. Благодарность была недолгой, хотя создателем-то он остался. Но болельщики – люди эмоциональные, вспыльчивые. Уход Сарри в стан врага был воспринят болезненно, хотя можно сколько угодно взывать к рациональному, приводить примеры и напоминать, что речь о наемных работниках в первую очередь. Надо отметить, что и в стане «Ювентуса» не все болельщики однозначно отреагировали на появление Сарри.

Кто-то, конечно, рад, что туринцы теперь будут пытаться играть не только эффективно на результат, но и зрелищно, напористо, комбинационно в сугубо вертикальный футбол, начнут, наконец, громить соперников, а не добывать прагматичные победы. И для этого тоже был приглашен именно Сарри. Из своего статуса душителя всея итальянского футбола «Ювентус» выжал все, что мог.

Теперь настала пора переквалифицироваться в душителя, который делает это еще красивее, чтобы завоевать еще большую фанатскую базу из числа нейтральных или тех, кому не нравился стиль туринцев, тех, кому нравится стиль Сарри, а таких тоже немало – персональных поклонников Маурицио. «Ювентус» и Сарри вступают в новую эпоху.