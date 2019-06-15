Лэмпард в «Челси» - легенда под угрозой

сегодня, 11:15

Английские СМИ все больше уверены, что «Челси» должен возглавить Фрэнк Лэмпард. «Соккер.ру» хочет узнать, поддерживают ли читатели это решение.

Когда только появились первые слухи о том, что Маурицио Сарри покинет «Челси», среди кандидатов ему на замену фигурировал легендарный для клуба Фрэнк Лэмпард. Сейчас он работает с «Дерби Каунти», с которым, видимо, «Челси» ведет переговоры, чтобы переманить Лэмпарда. Поговаривают, что пока «синие» не убедят «Дерби» и не договорятся с Лэмпардом, Сарри не будет отпущен в «Ювентус», с которым он уже все согласовал.

Сделка должна была состояться раньше, но как раз проблемы «Челси» в переговорах по новому тренеру все стопорят. «Дерби» понимает, как лондонцам нужен этот специалист, поэтому ведет переговоры жестко и требует за расторжение контракта, который начался в мае 2018 года и будет действовать еще два сезона, 4-5 миллионов евро, правда, при этом за Сарри «Челси» может выручить от «Ювентуса» 5-6 миллионов. Так или иначе, Лэмпард кажется рабочим вариантом для лондонцев. Давайте посмотрим, правы ли они, что сражаются за него.

За назначение. Человек из системы

Самым главным аргументом тех, кто высказывается в пользу Лэмпарда, является переплетенность его судьбы с «Челси». Он 13 лет провел в этом клубе и считается одной из главных его легенд. Поэтому если Лэмпарду и начинать карьеру в топ-команде, то это должен быть «Челси», где он знает все досконально и будет чувствовать себя уверенно.

Против назначения. Риск испортить легендарность

Но у этой легендарности есть и обратная сторона. Сейчас вокруг Лэмпарда существует ореол, флер величия, который следует логично из его карьеры футболиста в «Челси». Появление в новой роли тоже будет воспринято поначалу с большим воодушевлением. Но если Лэмпард провалится как тренер «Челси», это подпортит общее ощущение того, какую роль Фрэнк сыграл в истории клуба.

За. Пример Зинедина Зидана

Чисто эмоциональный аргумент, который в принципе является таким показательным кейсом. Просто посмотрите на то, как все сложилось у Зидана в «Реале». Ведь его назначение на роль тренера топ-клуба тоже вызывало немало вопросов и сомнений. Но теперь это уже легенда и в тренерской ипостаси, он выиграл три раза подряд Лигу чемпионов и вернулся спасать «Реал» от кризиса вновь.

Против. Пример Тьерри Анри

И тут же с другой стороны доносятся крики про Анри. Это к слову о легендарности и о том, как ее испортить. Тьерри приглашался в «Монако» как свой Зидан. Он – легендарный игрок, который оказался беспомощен в роли главного тренера монегасков. Такой пример в «Челси» тоже должны иметь в виду. Хотя каждый человек индивидуален и ситуации не идентичны. Да и нужно отдать должное фанатам «Монако» - к Анри они не стали хуже относиться как к легенде, перенеся свой гнев в основном на большое руководство клуба, которое как бы подставило Анри этим приглашением.

За. Сплотит клуб

Одной из бед «Челси» последних лет при разных тренерах является рано или поздно возникающая тема про раздоры и разногласия внутри команды. Они происходят по разным линиям: между игроками или между футболистами и тренерами. Но результатам такие отношения не помогают. Само присутствие у руля такого важного для клуба человека станет мощным фактором сплоченности.

Против. Нехватка опыта

Куда же без этого. Хотя стоит отметить, что у Лэмпарда в отличие от Анри есть какой-никакой самостоятельный опыт работы в «Дерби». Причем не самый плохой – его команда отчаянно билась в плей-офф за выход в Премьер-Лигу. Но работа с топ-клубом имеет другую специфику. И в ней молодой специалист может не разобраться. Хотя у Рио Фердинанда, например, иное мнение:

«Люди говорят о недостатке опыта, но какой был опыт у Гвардиолы, когда он возглавил первую команду „Барселоны“? Он тренировал молодежь клуба. Фрэнк знает „Челси“, знает игроков, и футболисты будут его уважать».

За. Подтянет воспитанников и молодежь

Давайте еще раз обратимся к Фердинанду, который вовсю агитирует руководство «Челси» подписать именно Лэмпарда. В условиях трансферного бана, который висит над лондонцами, очень важно иметь тренера, который сможет опираться на молодежь и своих воспитанников. Лучше Лэмпарда с этим никто не справится, считает Фердинанд:

Он и Джоди Моррис знают всех парнишек клуба от 16 лет. У «Челси» сейчас лучшая молодежь во всей стране. «Манчестер Сити» к нему приближается, но в последние годы у «Челси» появлялись самые лучшие юные игроки. Никто из них до первой команды не добрался. Как футбольному клубу им наверняка хочется это исправить. И раз уж так, нет никого лучше Фрэнка. Он использовал арендованного у «Челси» Мейсона Маунта в «Дерби» в каждой игре, как и арендованного у «Ливерпуля» Харри Уилсона. Он доверяет молодым.

Против. Ограничение ресурсов

Вот как раз ограничение ресурсов, связанное с трансферным запретом, может серьезно помешать Лэмпарду проявить себя. Для полного раскрытия тренера ему наверняка понадобится подбить команду под свой стиль, особенно с учетом потери Эдена Азара. Он может оказаться в условиях Хулена Лопетеги в «Реале», который пришел после ухода Криштиану Роналду и провалился, возможно, не из-за своих плохих способностей, а как раз из-за лишения многолетнего лидера команды. С Лэмпардом без Азара может приключиться то же самое. Как и с любым другим тренером. Но это же ведь означает подставляться под увеличенный риск.

Впрочем, если завершать позицией того же Фердинанда, то «Челси» уже исчерпал все варианты:

«Челси» перепробовал всех больших тренеров. При всём уважении к Аллегри, он проделал невероятные вещи в «Ювентусе», но у них был и Карло Анчелотти, и Конте, и Сарри, и Моуриньо. Все тренеры, которые проделали хорошую работу, ушли. Вы и дальше продолжите сливать деньги таким образом? Кому придется платить через два года? Или же вы, может быть, выберете того, чье возвращение хотели бы видеть фанаты?

А как думаете вы? Нужно ли «Челси» приглашать Лэмпарда, и должен ли сам Фрэнк соглашаться на этот шаг?