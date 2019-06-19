Вместо Суареса. Форварды для «Барселоны»

сегодня, 09:30

Луис согласен, что пора подыскать ему замену – нападающего с будущим. «Соккер.ру» называют форвардов, что могут оказаться в «Барселоне».

Суарес – форварда экстра-класса. Но сам заявил, что годы идут, в январе исполнится 33, что для футбола – немало. Следовательно, если впредь будут перепады и не сможет выжимать столько важных голов, как приучил ранее, то ему логично подыскать и конкурента, и наследника, если угодно.

Приезд Гризманна затягивается, на горизонте появился Неймар. Видим, включился «спортивный директор» клуба Месси. Говорят, Лионель при поддержке друзей в команде (среди которых и Суарес) организовал кампанию против трансфера Антуана. Причина – отказ француза от «Барселоны» в прошлом году.

Следовательно, если Неймар сейчас извинится, а шейхам в Париже надоело его поведение за кулисами – вместо Гризманна получите реставрацию знаменитого трио. Но у бразильца травма, а Месси может после Кубка Америки быть уставшим, как и Суарес. Необходимо освежение линии, пусть Луис может закусать любого конкурента.

Но это не значит, что «Барселоне» не нужен форвард. Ведь поражения, ничьи и отдельные победы команды выводили строго на вопрос зависимости от Месси в атаке. И связка с центральным форвардом не работала – Лионель всего 2 из 12 ассистов в Ла Лиге отдал на Луиса. Тогда как у форварда 5 из 6 голевых пасов – на аргентинца.

Определенно нужна свежая кровь, а кандидатов ищут давно. И пока безуспешно, ведь занимались другими сделками – по Де Йонгу, Де Лигту, Неймару, Гризманну, Дембеле и Коутиньо. Одних подпишут, других - отпустят, от третьих – откажутся. Задач много, но конкурент Суареса придет, раз сам Луис об этом заговорил. Так рассмотрим кандидатов!

Маркус Рэшфорд ( МЮ , 21 год)

Странная какая-то ставка, поскольку Рэшфорд не центральный нападающий. Не второй Златан, чтобы возникли проблемы по сочетаемости с Месси, но и не второй Вилья. Непонятно, на что Маркус рассчитывает в борьбе с Суаресом? А заявления, что англичанин якобы идеально впишется, немного пугают. Рэшфорд – крутой форвард, но не Мбаппе по стилю, другой. Вот Килиан мог вписаться, но «Барселоне» пока не по карману. Зато есть другой француз, упомянутый в списках кандидатов на приглашение.

Александр Ляказетт («Арсенал», 28 лет)

Французский форвард «канониров» переходит в состав «Барселоны». Знакомый сюжет, правда? Конечно, Ляказетт не Анри, но ему даже удобнее будет – является центральным, без такой явно оттяжки во фланг. Физически развитой парень – чтобы выполнять черновую работу, которую на свои плечи взвалил Суарес. И в меру расторопный – Ляказетт сыгрался с Обамеянгом, но между ними есть одна существенная для трансферного рынка разница. Пьер-Эмерику вчера стукнуло тридцать, а его другу Александру всего 28 лет.

Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад», 22 года)

Мунир Эль-Хаддади уже понял, куда попал – в январе воспитанник школы «Барселоны» за один миллион евро ушел в «Севилью». Потерял надежду вытеснить Суареса из основы. Вместо него и на позицию Алькантары – форварда замены без стратегических перспектив, могут взять Ойарсабаля. В Сан-Себастьяне у Микеля получается – разноплановый 22-летний атакующий хавбек забил 15 голов в сезоне, но тоже не центральный форвард-наконечник, как и Рэшфорд.

Кшиштоф Пёнтек («Милан», 23 года)

Вот если бы «Барселона» подписала его зимой до перехода в «Милан» - могли заявлять, что думают о будущем. В таком случае Суарес получил бы мотивационный пинок заранее, и польза была бы. А так Кшиштоф заиграл в составе «россонери», его цена выросла, а итальянцы вряд ли настроены сейчас терять молодого результативного поляка. Не сказать, что Пёнтек похож на форварда формата «Барселоны», но играли ведь разные – от Ромарио до Клюйверта. Так что если Вальверде вдруг ищет рослого и мощного, то Кшиштоф – в числе кандидатов.

Макси Гомес («Сельта», 22 года)

«Сельта» едва не вылетела в Сегунду, а такой результат сезона вряд ли мотивировал лучших футболистов команды продолжать сотрудничество. И если форвард сборной Испании Яго Аспас, забив 20 мячей за клуб из Виго, вряд ли в 31 год желает сидеть на скамейке за спиной у Суареса, то Максимилиано Гомес – нападающий из Уругвая, согласится. Побежит доказывать, что 13 голов в Ла Лиге для него не потолок. Парень крепкий, пока сидит на скамейке в сборной, но Суарес видел его в деле. Если стоящий паренек – вот вам и ученик-наследник.

Тимо Вернер («Лейпциг», 23 года)

В списке «Барселоны» был также еще один форвард из Бундеслиги – Йович, но его завербовал себе «Реал». А вчера Ральф Рангник сообщил, что Тимо отказался продлевать соглашение с «Лейпцигом». Действующий контракт истекает через год, а это значит, что автор 16 голов и 7 ассистов в Бундеслиге может достаться новой команде по адекватной цене. Говорили, что у Вернера есть соглашение с «Баварией», но Рангник отрицает его наличие. «Барселоне» пора подумать? Вернер – необычный форвард, может получиться.

Родриго Морено («Валенсия», 28 лет)

«Зачем?» Такой вопрос услышал Алькасер, когда соглашался быть на подтанцовке у Суареса и Месси. У бывшего форварда «Валенсии» ничего не получилось, а теперь вместо него могут подписать другого испанского нападающего «Лос Чес». Родриго воспитывался в школе мадридского «Реала», что добавляет кандидатуре шарма при торгах с клубом Бартомеу. Может перейти в «Барселону». Но «Валенсия» заломит цену и параллели с Пако будут сильными. Вряд ли это удачная ставка. Тем более, в 28 лет Родриго не похож на нового Давида Вилью по стабильности и результативности.

Роберто Фирмино («Ливерпуль», 27 лет)

В «Ливерпуле» переживали, не уйдет ли Салах? Но желание Клоппа продлить контракт с Ориги может проистекать от секретной пока информации о будущем форварда сборной Бразилии. Фирмино может попасть в ритм «Барселоны»: Бобби заиграл в АПЛ , поскольку умеет уступать место в атаке и для Мане, и для Салаха. Если вернется Неймар, то они с Месси будут атаковать часто и много, оказываясь в штрафных площадях. И кто тогда лучше Фирмино заменит Суареса? Вот только двух форвардов «Ливерпуля» одной «Барселоны» многовато – оба под основу.

Ришарлисон («Эвертон», 22 года)

Молодой, бразильский, скользит между позициями – не будет мешать Месси работать так, как привык. Но надо учитывать, что Суарес - игрок штрафной площади. У людей из этого списка таких умений нет. Но атакующий хавбек Ришарлисон, заигравший в «Эвертоне» после дорогущего трансфера на позиции центрального форварда – забил 13 мячей, в силу возраста может переучиться, как тот же Фирмино, в Бундеслиге игравший не так, как в АПЛ . Но Ришарлисон слишком дорогой. Если Месси требует вернуть Неймара – «ириска» в «Барселону» вряд ли перейдет.

Второго Суареса не найти?

Форварда «Ливерпуля» купили за шальные по тем временам деньги – 81 млн евро, не считая бонусов. И каждый евроцент отработал, ведь без него не было бы трио и ЛЧ времен Энрике. Да, есть свежие претензии к уругвайцу, но игрок настолько сильный, что глупо сразу выбрасывать. Лучше подыскать молодого наследника, способного годик адаптироваться, выходя со скамейки?

Найти бы такого! Большая проблема людей из списка – даже Ляказетта и Фирмино, что они могут не вписаться. У Суареса вправду выдающийся футбольный интеллект. Уругваец соображает на скорости Месси. Не всегда физически готов и может промахнуться из шикарной позиции, ведь оценка качества моментов подсказывает, что Лионель менее небрежен у чужих ворот, чем его давний друг Луис.

Зато победу в Ла Лиге организовали – на двоих забили 57 голов, а еще отдали 19 ассистов, причем только 7 – друг другу. Но в ЛЧ , где у Суареса с голами не первый год проблемы, особенно на выездах, «Барселона» выяснила одну из кадровых потребностей. Нужен форвард, но изучение тех, кого связывали с каталонцами, позволяет сделать общий вывод.

Пока не нашли перспективного, яркого и оригинального форварда за адекватные деньги, чтобы реакция была восторженной. А судьба Игуаина, Агуэро и Икарди в сборной Аргентины лишний раз подчеркивает, как сложно угодить Месси в игровом плане. Нужен новый Давид Вилья, а такого на горизонте не видно.