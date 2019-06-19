Новый номер Mundo Deportivo выйдет со словами Неймара о желании уйти из ПСЖ

Известное испанское издание Mundo Deportivo анонсировало выход свежего номера. На обложке будет размещена цитата нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
Бразильскому форварду приписывают следующие слова: «Я не хочу оставаться здесь [в ПСЖ]. Хочу вернуться домой, туда, откуда мне никогда не стоило уходить».
Пока неизвестно, является ли это подлинной цитатой игрока или предположением журналистов.
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи недавно заявил, что больше не хочет видеть в команде зазнавшихся звёзд и подчеркнул, что «никто не заставлял Неймара подписывать контракт».
Mundo Deportivo are attributing the following quote on their front page tomorrow to Neymar: «I don't want to continue here (at PSG). I want to go home, where I should never have left,» - unclear if it is a genuine quote, or speculation. pic.twitter.com/Gri0tg5xTJ— Get French Football News (@GFFN) 18 июня 2019 г.
Пусть он поймёт, что уходить из Ла Лиги в Лигу 1 из-за денег- это очень глупо и губительно!
Пусть он поймёт, что уходить из Ла Лиги в Лигу 1 из-за денег- это очень глупо и губительно!
" Перебрав в ночном клубе, спортсмен решил отправиться спать домой. Об этом и говорил "
" Перебрав в ночном клубе, спортсмен решил отправиться спать домой. Об этом и говорил "