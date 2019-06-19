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Новый номер Mundo Deportivo выйдет со словами Неймара о желании уйти из ПСЖ

сегодня, 04:24

Известное испанское издание Mundo Deportivo анонсировало выход свежего номера. На обложке будет размещена цитата нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Бразильскому форварду приписывают следующие слова: «Я не хочу оставаться здесь [в ПСЖ]. Хочу вернуться домой, туда, откуда мне никогда не стоило уходить».

Пока неизвестно, является ли это подлинной цитатой игрока или предположением журналистов.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи недавно заявил, что больше не хочет видеть в команде зазнавшихся звёзд и подчеркнул, что «никто не заставлял Неймара подписывать контракт».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   177 / 710
сегодня в 05:43
Нытик сделал выбор.
95-shishani-95
95-shishani-95
   126 / 710
сегодня в 05:13
Реалу и Барселоне надо отказаться от него. Его подписание может быть роковой ошибкой!
Пусть он поймёт, что уходить из Ла Лиги в Лигу 1 из-за денег- это очень глупо и губительно!
cska plus
cska plus
   9 / 710
сегодня в 04:59
И так было понятно, всем таким закончится история девочки из псж.
112910415
112910415
   49 / 710
сегодня в 04:51
Примерный текст опровержения.
" Перебрав в ночном клубе, спортсмен решил отправиться спать домой. Об этом и говорил "
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