Новый номер Mundo Deportivo выйдет со словами Неймара о желании уйти из ПСЖ

Известное испанское издание Mundo Deportivo анонсировало выход свежего номера. На обложке будет размещена цитата нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Бразильскому форварду приписывают следующие слова: «Я не хочу оставаться здесь [в ПСЖ ]. Хочу вернуться домой, туда, откуда мне никогда не стоило уходить».

Пока неизвестно, является ли это подлинной цитатой игрока или предположением журналистов.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи недавно заявил, что больше не хочет видеть в команде зазнавшихся звёзд и подчеркнул, что «никто не заставлял Неймара подписывать контракт».