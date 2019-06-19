Аргентина – Парагвай: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 15:01

Аргентина

Когда после не самой лучшей игры на ЧМ -2018, который прошел в России федерация Аргентины решила уволить Хорхе Сапмпаоли. Ему на смену пришел Лионель Скалони. Пока ему откровенно не удается качественно подготовить свою команду. Одна из причин крайне слабая реализация моментов у ворот соперника.

Лионель Месси и компания проиграла на старте Кубка Америки сборной Колумбии (0:2). Всего лишь два удара в створ было у колумбийцев и оба они оказались результативными. Аргентинцам в идеале включаться уже как можно быстрее, так как из группы В c такой игре команде в плей-офф Кубка Америки выйти будет действительно сложно.

Парагвай

Однозначно не лучшим образом парагвайцы проявили себя на старте Кубка Америки. Команда 2:0 у Катара после первого тайма, но удержать преимущество не удалось, как итог 2:2. Подопечные Эдуардо Бериссо выглядят не сыгранными. Очень много ошибок при построении оборонительной игры.

Чувствуется, что не лучшая тактическая подготовка и умение обороняться не позволят сборной Парагвая рассчитывать на выход в плей-офф крупного турнира.

Котировки БК Pinnacle на текущую встречу:

Победа сборной Аргентины – 1,49

Ничья – 4,26

Победа сборной Парагвая – 7.48

Интересные факты

Аргентинцы сумели в 2 из 3 последних играх добыть победы

Парагвай только один раз в 9 поединках сумел одержать победу

Парагвай пропускает в 10 из 11 последних играх

Прогноз

Явные проблемы в обороне Парагвая должны помочь аргентинцам реабилитироваться за поражение от колумбийцев. Подопечные Скалони должны с первых минут встречи действовать первым номером и пытаться как можно быстрее открыть счет. У парагвайцев неплохая атака, но вряд ли они сумеет много владеть мячом. Отсюда очень серьезные проблемы будут у сборной Парагвая с тем, чтобы зацепиться хотя бы за ничью. Играем победу аргентинцев с учетом минусовой форы -1,5. Букмекерская контора Pinnacle предлагает на этот исход коэффициент 2,56.