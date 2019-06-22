Бремя Лионеля, VAR и осечки фаворитов: 2-й тур Копа Америка

сегодня, 09:35

Аргентина чудом избежала нового поражения, но «Соккер.ру» ругает и других звезд – бразильцы и уругвайцы оступились.

Группа А

Бразилия - Венесуэла - 0:0 ВИДЕО

Бразильцы пыжились – 19 ударов, но реализация была никакой – 1 удар в створ из тех, что по правилам. Зато VAR работает на турнире на Венесуэлу. Но делать из этого «сенсацию» не спешите, поскольку с Перу два гола (в том числе, мяч Фарфана) отменили из-за офсайдов – то, что повторы показывают обычно четко, как и специальные компьютерные системы. А против «селесао» представители замученной нищетой страны под предводительством Рондона сумели выстоять, хотя команда Коутиньо забила трижды. В одном голевом моменте увидели фол в атаке, еще два раза смотрели повторы – оба раза приняли верное решение.

Боливия – Перу – 1:3 ВИДЕО

Голы: Морено 28 – Герреро 45; Фарфан 55; Флорес 95

На бразильском турнире зажигает игрок из РПЛ . Если в прошлом туре гол Фарфана не засчитали, то сейчас Джефферсон повторил рекорд – 34-летний игрок «Локомотива» забил на Копа Америка спустя 15 лет после первого мяча в 2004-м. Победный гол позволил повторить рекорд бразильской легенды Зизиньо, который забивал на турнирах в 1942-м, а потом 1957 году. А перуанцев победа фактически выводит из группы – голевой пас бывшего игрока «Краснодара» Куэвы на ветерана Герреро, а затем и ассист Фарфана на Флореса не позволил голу Морено создать победный задел для Боливии. Осталось выяснить, кто станет первым в группе А? Решающий бой – с бразильцами в третьем туре.

Группа B

Аргентина - Парагвай - 1:1 ВИДЕО

Голы: Месси 57 (пенальти) – Санчес 37.

Нереализованный пенальти: Гонсалес 62.

«Это будет безумием, если Аргентина не выйдет из группы». Слова Месси вряд ли станут пророческими – надо проигрывать Катару в последнем туре, но тот факт, что Скалони не смог после влета от Колумбии и, зная об упрямстве парагвайцев, поставить победную игру, настораживает. Но давно не удивляет. Для Месси сборная – каторга, что и отражается на результатах. Лионель забил с пенальти, но его гол был лишь ответом на мяч очередного Санчеса. А самое главное – Дерлис Гонсалес на 62-й минуте не смог пробить Армани с «точки». Аргентина чудом избежала поражения, а сыграли уныло – 2 попадания в створ за матч с пенальти включительно. Позорно играют, хуже Парагвая.

Колумбия - Катар - 1:0 | ВИДЕО

Гол: Сапата 86.

Парагвай повел 2:0 против Катара, но позволил гостевому сопернику отыграться. А вот Колумбия не повторила ошибки команды, которая тоже едва не обыграла Месси. Хотя снова отдаем должное восточной сборной. Пока еще хозяева ЧМ -22 (говорят, если в ФИФА получат доказательства подкупа, то спонсоры организации, которым важна репутация, заставят перенести турнир в экстренном порядке) сыграли не очень качественно, но с самоотдачей. Пережили 19 из 20 колумбийских ударов – вратарь отразил 4 попытки. Оспина тоже работал изредка – 2 удара в створ, но на 86-й минуте Сапата дожал Катар, забив головой после паса Хамеса. У колумбийцев есть шероховатости в игре, но это один из фаворитов.

Группа C

Уругвай - Япония - 2:2 | ВИДЕО

Голы: Суарес 32; Хименес 66 – Мийоси 25, 59.

Уничтожив Эквадор, уругвайцы подумали, что в группе все соперники такие? Поплатились за наивность. Если в прошлом туре Катар показал желание драться на турнире, который географически к ним отношения не имеет, то теперь Япония показала остроту подхода – после неприличного влета от Чили (0:4) у них не было другого выбора. И хотя сборная Кавани и Суареса, конечно же, превосходила соперника по всему – владению мячом, ударам (29:12), обводкам и наверху чаще играла успешно, японцы открыли счет в середине первого тайма, а после ответного мяча Суареса во второй половине снова заставили Уругвай догонять. Плюс азиатам, минус – южным американцам. И Муслера ошибался, и из 10 ударов в створ Суарес с компанией реализовали 2, причем спас защитник Хименес.

Эквадор - Чили - 1:2 | ВИДЕО

Голы: Эннер Валенсия 26 (пенальти) – Фуэнсалида 8; Санчес 51.

Удаление: Ачильер 89 (Эквадор, прямая красная).

Засыпает футбольная Европа – просыпается Алексис Санчес? Человек, который за 1084 минуты в АПЛ и ЛЧ в составе МЮ не смог забить больше одного гола, а второй добрал в Кубке Англии, за 177 минут на Копа Америка забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу. В МЮ тоже сделал 3 ассиста, но там провалил все, что мог, а в Бразилии принес Чили вторую победу подряд. Обыграли Эквадор после четкого стартового гола Фуэнсалиды – хорошо положил мяч, а на пенальти Эннера Валенсии (чистый фол вратаря, «точка» по делу) ответили мячом Санчеса – элегантным парашютом забросил мяч в дальний угол. Надеемся, мелкое повреждение не помешает Алексису сыграть с Уругваем.

Фишка турнира. «Гастролеры» снова упрямятся

Катар пропустил на 86-й минуте, но вполне могли отбиться от назойливых атак Колумбии – и проблески в игре были, хоть и находились под массированным обстрелом. Япония так и вовсе после разгромного стартового поражения показала характер. Уругвай, безусловно, помог – сборная Суареса сильнее, но счет на табло – ничья 2:2 оставляет шансы гостевым соперникам Копа Америка мечтать о выходе в плей-офф турнира, невзирая на неверие в их сравнительные успехи.

Каким может быть расклад в плей-офф?

Раз Месси беспокоится о будущем Аргентины, то после второго тура пора прикинуть, кто с кем может сыграть? Последний тур подкорректирует расклад, но пока Бразилии может достаться Катар или Япония, Перу рискует сыграть против Парагвая, Колумбия – против Уругвая, а сборная Чили, вероятно, сыграет против Венесуэлы. Все названные команды могут быть в плей-офф, хотя и смена мест не исключена.

Вылететь рискуют Эквадор, Боливия и Аргентина, если не обыграет Катар. А если сломают крепкого гостя, то получат четыре пункта. Впрочем, если вдруг Парагвай обыграет Колумбию, то именно эти команды точно выйдут в плей-офф из группы В. Сейчас судьба сборной Месси в руках Колумбии. Команда Хамеса не потеряет первую строчку в группе, даже если проиграет парагвайцам. Но в таком случае Аргентина в лучшем случае будет третьей – если обыграет Катар, ничья им не подходит.

При таком раскладе не исключена игра Бразилии против Аргентины в первом же раунде плей-офф. А с учетом, что подопечные Тите играют намного качественнее, чем подопечные Скалони – пусть и не забили во втором туре, то Аргентине надо ставить на Колумбию. Если лидер группы обыграет Парагвай, то победа над Катаром выведет Месси на перуанцев или венесуэльцев. Куда лучше, чем встреча с хозяевами турнира сразу же? Еще можно сыграть вничью с Катаром и вылететь с четвертого места.