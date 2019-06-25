Месси vs футболистки. Лионель богаче всех вместе!

сегодня, 10:30

«Соккер.ру» нашел стратегический просчет в сравнении окладов Лионеля и полутора тысяч лучших футболисток. Феминистки промахнулись?

Месси втрое богаче, чем 1 693 футболистки

Борьба за равенство важна, как и борьба за свободу. Но принципиально не сжигать мосты, поскольку суть стараний – прийти к консенсусу. Феминизм - для рассудительных людей, ведь должен объединить мужчин и женщин в вопросах логичного равенства. Иначе священную войну не выиграть, ведь размеры армий одинаковые.

И когда в ООН привязывают движение за равную оплату труда в спорте к сравнению оклада одного Месси и сразу 1 693 девушек-спортсменок из 7 сильнейших лиг мира, то заставляют пожать плечами. Лионелю, по их данным, платят 84 млн долларов в год, а все талантливейшие футболистки вместе зарабатывать всего 42.6 млн долларов – вдвое меньше.

Вправду мало, в среднем по 2 096 долларов в месяц. Для профессионального спорта в Германии, США или Франции - крохи. Или данные плохо проверены? Ведь даже в российском женском чемпионате очень редко, но попадаются зарплаты в 150 тысяч рублей в месяц. Намного меньше, чем у ногомячистов РПЛ , но больше, чем оклад девушки-хирурга из детской больницы Саратова.

Но вернемся к Месси. Получается, один футболист может содержать лучшие женские лиги, если учесть, что зашибает около 65 млн евро «чистыми» с рекламой (130 млн «грязными», втрое больше всех топовых футболисток)? Но не обязан. Оплата труда и не должна быть равной для одной сферы. Это как заявить, что все адвокаты мира должны получать поровну, независимо от квалификации и дел, которые ведут. Или все футболисты-мужчины.

В ООН требуют ввести диктатуру пролетариата

Левые популистские замашки популярны во многих сытых странах, но радикальный социализм оказался утопией – проверено на практике на разных континентах. Многие заплатили за эксперименты жизнью, здоровьем или отсутствием будущего для целых поколений. Ведь у теории, что можно платить всем поровну, есть один минус.

Чтобы раздать по одинаковому куску пирога, сначала нужно отобрать все пироги силой. А когда устанавливается диктатура – единственная форма, позволяющая отжать все, то желание делить поровну на практике пропадает. Народное достояние не достается народу, а экономика не развивается. Другое дело, что в идеале у всех должен быть равный доступ к реализации талантов.

Но Месси свои права реализовал успешнее – легко отрабатывает миллионы евро, а девушки пока не зарабатывают столько же. Ведь два футбола разные по популярности. И это нормально. Гениальный мужчина-солист из оперы намного, намного беднее Леди Гаги, но оклад певицы нельзя ставить ей в упрек, как и оклад популярной Бейонсе, что выше, чем у многих поп-певцов.

Ведь это индустрия развлечений. Мужской футбол – бизнес с вековой историей. Клубы-корпорации создавались десятилетиями, зарабатывать учились почти сто лет, дождавшись появления ТВ и интернета, выросли с их помощью. А у девушек первый розыгрыш Кубка УЕФА , что лишь 10 лет назад стал называться Лигой чемпионов, состоялся в 2001 году.

Женская Лига чемпионов приносит пока на порядок меньше денег, поэтому в УЕФА не могут отнять у тех, кто себя окупает годами, и без любых аргументов отдать тем, кто явно не настолько популярен. Футболистки являются локальными звездами только в США , где матчи женской сборной сравнялись по популярности с играми мужской. Но хоккеисты, бейсболисты или баскетболисты у американцев куда знаменитее.

Женскому спорту вредит сравнение с мужским

Женский футбол требует поддержки ФИФА и УЕФА – и эту поддержку получает. Не только президент «Лиона» Ола вкладывает деньги в футболисток, ведь даже Перес создает женскую команду в «Реале». Тот самый 72-летний Флорентино, что после встречи с женой Икарди подписал Йовича, а при виде супруги Зидана крестится и рисует магические круги.

Но если начинать разговор о развитии бизнеса с претензий – ничего не получится. Похожие зарплаты надо заработать, как в теннисе, где оба вида популярны, что позволяет приблизить заработки. В кинопроизводстве – та же история. Актрисы справедливо требуют платить им больше. Логика железная, играют на одном поле, а Стрип технически равна Дэй-Льюису.

Но в женском и мужском футболе такого равенства нет. Действующие чемпионки мира – сборная США , сыграли с 14-летними мальчишками из ФК «Даллас» в 2017 году... Проиграли 2:5. Как можно сравнивать уровень после таких экспериментов? В ФИФА никогда не разрешат сыграть между собой мужской и женской сборным мира. Никому после матча не докажешь, что вторые - профи.

Даже если выпустить легенду женского футбола Марту, которая на днях побила мировой рекорд по голам на мундиалях – забила на гол больше, чем Клозе, в финале мужской Лиги чемпионов, то результат огорчит. Ван Дейк из-за разницы в гормонах, что влияют на физику, получит преимущество, которое ни одна девушка, если физиологически не мужчина, отыграть не сможет.

Поэтому в одиночных видах спорта сейчас много скандалов, связанных со сменой пола. Мужик начинает гормональную терапию, объявляет себя женщиной и начинает бить один за другим женские рекорды почти без подготовки, будучи любителем. Вот это – несправедливо и глупо. А подчеркивать разницу в возможностях – честно. Ведь женский футбол по классу объективно и заметно отстает от мужского, плюс - намного моложе.

Артем Дзюба зарабатывает не меньше «Барселоны»

Смотрел финал женской ЛЧ , который состоялся в мае между «Лионом» и «Барселоной». Хватило тридцати минут, чтобы Хегерберг – обладательница первого в истории «Золотого мяча» для женщин, забила трижды, а разгром начала ее напарница. «Барселона» горела 0:4, словно играла против «Ливерпуля», только действовали барышни еще хуже.

Но если бы на поле был один Месси, то счет мог быть 4:1 в пользу уже каталонцев, поскольку Лионель намного лучше играет в футбол, чем даже великолепная норвежская нападающая Ада Хегерберг. Или чем оборона «Лиона» - гегемона женского вида. Сам уровень футбола в финале между самой богатой женской командой Европы (бюджет «ткачей» - 7.5 млн евро) и «Барселоной» был очень и очень низким.

Ошибки там очень забавные, а на женском чемпионате мира та же история. Весело рубятся, голы красивые залетают, но класса пока нет. Можно сколько угодно орать лозунги из записок сумасшедших, но от этого интерес к женскому виду не вырастет. Надо искать аудиторию – как делают в США , популяризировав женский «соккер» в школах и университетах. Крайне важно находить своих спонсоров, а не жаловаться, что мужчины своих давно нашли.

«Лион» в своем мире как «Манчестер Сити» и ПСЖ вместе взятые, окупают команду одним крутым спонсорским соглашением в размере годовой зарплаты с бонусами целого Артема Дзюбы. Но не ищите здесь несправедливость или сексизм. Просто в ООН зачем-то сопоставили смежные, но разные бизнесы.

Сравнивать с Месси неуместно даже в мужском виде

У Лионеля и для мужского футбола уникальная зарплата. Получает на 30 миллионов евро больше, чем Роналду. И зарабатывает вдвое больше, чем четвертый в мировом рейтинге – Гризманн. Причем третий в списке Неймар, как и Антуан, сейчас должны снизить запросы, если хотят играть за «Барселону», у которой годовой бюджет в районе 900 млн евро в год. А какой годовой бюджет всех клубов 7 лучших женских лиг?

Если там речь о 60 млн евро, то у одного «Спартака» траты на зарплаты в полтора раза выше. Когда женский футбол будет приносить больше денег – а подвижки есть, поскольку в Италии и Испании собирали полные большие арены на матчи девушек, когда получится уговорить спонсоров, то зарплаты подрастут. Странно смотрится, что Хегерберг зарабатывает 500 тысяч евро, а Месси – 73 млн, если верить данным ООН ?

Так 73 миллиона это 8 % от бюджета «Барселоны», а полмиллиона для Ады – 6.6 % от годовых расходов «Лиона». Их ценят почти одинаково, а тот же Роналду получает тоже примерно 8-9 % от выручки клуба. Но при этом никто не упоминает из радикальных поборников равенства без аргументов, что зарплата Криштиану в «Ювентусе» выше годовых трат на зарплаты всех игроков у половины клубов Серии А. Один человек ценится больше, чем десятки!

В самом мужском футболе существует колоссальное неравенство, хотя это обусловлено или рынком, или прихотями клубов. Например, Иньесте в Японии платят за имя, как Лавесси – в Китае. Но над МЮ будут долго насмехаться из-за зарплаты Санчеса, как и над зарплатами в РПЛ – нарисованными с потолков. Мир женского футбола пока не может позволить себе такие ошибки, как зарплата Алексиса, но какие могут быть претензии к Месси?

Лионель приносит «Барселоне» трофеи, которые в мужском футболе ведут к колоссальным доходам. Кубок чемпионов развивали с 1956 года, женский – с 2001 года. Впрочем, девушкам не стоит отчаиваться, ведь сама индустрия растет. Всего 18 лет назад бюджет «Ювентуса» был в 5 раз ниже, чем сейчас. Если за 20 лет женский «Лион» дорастет до бюджета в 40 млн евро в год, то ее лучшая футболистка получит 2.5 млн евро – отличная зарплата за любимую работу. Причем не самую важную профессию для истории человечества.

Неравенство футбольных зарплат диктуют законы рынка

Никогда главные женщины-модели не будут получать меньше моделей-мужчин. Конечно, в модельном бизнесе разрыв «всего» 30-50 раз, а не в 146, как в футболе. Но как бразильянка Жизель Бюндхен отрабатывает 47 миллионов евро в год – почти зарплата Роналду, который намного популярнее на планете, так и аргентинец Месси окупает для «Барселоны» дикие деньги, что ему отстегнули по новому контракту.

Тут ничего дискриминационного. Индустрии есть куда расти, но пока женский футбол не ищет нишу, что плохо, а пытается выехать на сравнении с мужским. Например, если бы в ООН написали среднюю «грязную» зарплату в США (3 920 долларов) и Германии (3 520 долларов), где женский футбол развит сильнее всего, а потом представили средний оклад футболисток в 7 лучших лигах мира – 2 096 долларов, то такой заход был куда продуктивнее.

Ведь сразу видно, что доходы очень средние. Спорту трудно развиваться, если игроки беднее, чем офисные работники. Если показать, что девушкам надо серьезно рисковать здоровьем – а футбол контактный и жестковатый вид для хрупких человеческих тел, и с пяти лет пахать, чтобы без гарантий вырасти в звезду и получать пару тысяч долларов до тридцати пяти лет, а потом остаться без профессии, то такой посыл нашел бы правильный отклик.

А так решили хайпануть на имени Месси, еще и в день его рождения. Удалось, весь мир комментирует смешное сравнение, но не поддерживает претензию. Женский футбол будет развиваться и уже развивается, но тут увидели глупейшую пародию на феминизм – попытку игнорировать очевидную разницу в развитости индустрий. Да, забавно, что лучшая нападающая получает намного меньше, чем Заболотный, но ведь и обороты разные!

Впрочем, мужской футбол еще может ждать в ближайшее десятилетие финансовый коллапс, поскольку слишком много проколов с контрактами и слишком маленькая реальная прибыль клубов при больших оборотах. Месси и компания себя окупают впритык. В мужском футболе надо пересматривать подходы к трансферам – с дикими комиссионными бессмысленным посредникам, и к формированию зарплат – тоже.

А в женском виде в ООН лучше бы поставили на рекламу. Заявление, что Месси вдвое богаче, чем 1 693 элитных футболисток, не сработало. Могли вместо этого припахать Лионеля и Криштиану для социальной рекламы: призвать женщин во всем мире, которые пока не интересуются «соккером», приходить на стадионы, поддерживая клубы и сборные из девушек. Почему женский футбол сравнительно бедный? Потому что его не смотрят барышни, мало новых поклонников.

Взрослого болельщика мужского футбола любого пола сложно заставить искреннее влюбиться в женский вид, платить за просмотр поединков и турниров – разница в классе колоссальная. Но ведь есть примерно 3 миллиарда потенциальной аудитории – сами девушки. Явно зашли не с того конца в поисках больших денег для футболисток.