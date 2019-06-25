3-й тур Копа Америка: первая победа Аргентины и поражение чемпионов

сегодня, 13:00

Завершен групповой этап Копа Америки, все четвертьфиналисты известны. Месси не промахнулся мимо плей-офф, да еще и со жребием повезло. Свежие новости КА – на «Соккер.ру».

Группа A

Перу – Бразилия – 0:5 | Видео

Голы: Каземиро 12; Фирмино 19; Эвертон 32; Алвес 53; Виллиан 90.

Нулевая ничья против Венесуэлы во втором туре заставила бразильских болельщиков немного приуныть, но в заключительной встрече группового этапа команда Тите подарила праздник всей Бразилии, напихав в ворота бедных перуанцев пять безответных мячей. Причем все голы забили разные футболисты: Каземиро отличился после углового, Фирмино забил после ошибки вратаря Гальесе, не глядя на ворота, Эвертон еще в первом тайме довел счет до крупного, а после перерыва забили Дани Алвес и Виллиан. Габи Жезус мог делать счет 6:0, но не смог реализовать пенальти.

Таким образом, «пентакампеоны» выиграли группу, не пропустив ни одного гола (разница забитых и пропущенных мячей после трех матчей – 8:0), а для перуанцев разгром от хозяев турнира не единственная печальная новость последних дней. Джефферсон Фарфан выбыл из строя до конца Кубка Америки, форварду «Локомотива» потребуется операция на колене, он может пропустить от полугода до девяти месяцев. У Перу и так было мало шансов пройти Уругвай в четвертьфинале, а после такого жестокого разгрома и потери одного из лидеров они и вовсе стремятся к нулю.

Боливия – Венесуэла – 1:3 | Видео

Голы: Мачис 2, 55; Мартинес 87 – Хустиниано 82.

Боливия после поражений от Бразилии и Перу проиграла и третий свой матч на турнире, снова пропустив три мяча. Героем встречи стал левый нападающий сборной Венесуэлы Дарвин Мачис, забивший по голу в дебютах каждого из таймов. В концовке встречи команды обменялись голами. Боливия прощается с турниром, а Венесуэлу эта победа выводит в четвертьфинал, где Рондону и Ко предстоит встреча с проблемным фаворитом. Никто не скажет в адрес Венесуэлы плохого слова, если они уступят Аргентины, зато если поставят перед Лео Месси и его командой шлагбаум – станут героями. И не только на родине.

Группа B

Катар – Аргентина 0:2 | Видео

Голы: Лаутаро Мартинес 4; Агуэро 82.

Сборная Аргентины пока не выиграла ни у одной южноамериканской сборной на Копа Америка (поражение от Колумбии, ничья с Парагваем), но вышла в плей-офф после победы над Катаром. Уже на 4-й минуте Лаутаро Мартинес открыл счет после грубейшей ошибки защитника сборной Катара, после чего «Альбиселесте» отчаянно «возила» азиатов, но второй и последний мяч во встрече Серхио Агуэро забил только на 82-й минуте. Как бы то ни было, Аргентина в плей-офф, да еще и жребием может быть довольна: в четвертьфинале играть с Венесуэлой.

Колумбия – Парагвай – 1:0 | Видео

Гол: Куэльяр 31.

Лидеры группы «B» колумбийцы скромно обыграли Парагвай и оказались единственной командой, которой удалось показать стопроцентный результат на групповом этапе: три победы в трех матчах, 0 пропущенных мячей. Правда, у Колумбии, несмотря на победу в группе, будет сложный соперник в первом раунде плей-офф – победители двух последних Копа Америка чилийцы, в то время как занявшие второе место аргентинцы сыграют с Венесуэлой. На месте «Альбиселесте» мог быть Парагвай, который попал на Бразилию в первом раунде плей-офф. Если бы парагвайцы не расслабились в матче с Катаром, где вели в счете 2:0, то Аргентина и Бразилия могли бы сойтись уже в четвертьфинале!

Группа C

Чили – Уругвай – 0:1 | Видео

Гол: Кавани 82.

82-я минута трижды в третьем туре Копа Америка приносила голы, и самый важный из них забил Эдинсон Кавани, который принес Уругваю победу над действующими чемпионами Южной Америки и первое место в группе, а вместе с ним – возможность сыграть в четвертьфинале с Перу, а не с Колумбией. Матч запомнился не только мастерским ударом Кавани головой, но и другими эпизодами. Так, давний «друг» Эдинсона из сборной Чили – Гонсало Хара, на этот раз подножкой остановил выбежавшего на поле «петуха».

А Луиса Суареса на секундочку переклинило по ходу матча: форвард «Барселоны» попытался попросить пенальти за игру рукой в штрафной площади… вратаря. И хотя Луис сразу же себя одернул, получилось забавно.

Here's Luis Suárez appealing for a handball, and penalty because Chile's GK handled it in the box: pic.twitter.com/AWOA9o7ssz — Adam Brandon (@AdamBrandon84) 24 июня 2019 г.

Эквадор – Япония – 1:1 | Видео

Голы: Мена 35 – Накадзима 15.

Интересный матч с обоюдными шансами, в котором ничья для каждой команды была равна поражению, в итоге неуступчивые японцы и эквадорцы друг друга похоронили, порадовав Парагвай, которому в итоге досталась путевка в плей-офф. Победитель этого матча вышел бы в плей-офф, оставив за бортом четвертьфинала парагвайцев, а так третье место в группе «С» с двумя очками заняла Япония, но по дополнительным показателям «самураи» уступили Парагваю, который закончил групповой раунд с аналогичным очковым багажом. При осмотре третьих команд японцы худшими и покинули турнир.

Критика от Месси. Лионель недоволен качеством полей на Копа Америка:

Все поля, на которых мы играли, были плохого качества. Мяч сильно подпрыгивает, и тебе приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы его укротить. Так играть тяжело.

Четвертьфиналы

Состоялась жеребьевка 1/4 финала. Вот все пары в наглядном виде, а также время и место предстоящих встреч:

Бразилия - Парагвай (28 июня, 03:30 мск, «Арена Гремио»);

Венесуэла - Аргентина (28 июня, 22:00 мск, «Маракана»);

Колумбия - Чили (29 июня, 02:00 мск, «Арена Коринтианс»);

Уругвай - Перу (29 июня, 22:00 мск, «Фонте-Нова»).

В трех парах есть очевидные фавориты. Интересно, смогут ли Бразилия, Аргентина и Уругвай проследовать в полуфинал без приключений, или нас ждут сюрпризы? А вот во встрече Колумбии и Чили шансы 50 на 50, хотя на этом турнире «кофейщики» и выглядят предпочтительнее.