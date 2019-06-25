Несравненный Маэстро

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Оскар Табарес провел 200-ю встречу у руля сборной Уругвая, обновив мировой рекорд. «Соккер.ру» рассказывает о человеке, который верен футболу, несмотря ни на что.

Вашингтон

Оскар из многодетной семьи, а его отец был поклонником буквы «W», поэтому раздал своим сыновьям вторые имена, которые в английском написании начинаются на «даблвэ»: Вильям, Вальтер, Вашингтон. Так Оскар «породнился» с первым президентом США .

Футболист

Табарес не стал выдающимся футболистом, хотя больше десяти лет играл за уругвайские клубы мелкого пошиба, а один сезон даже провел в Мексике, выступая за «Пуэблу». Вспомнить из игровой карьеры особо нечего, кроме названий команд: «Суд Америка», «Спортиво Итальяно», «Монтевидео Уондерерс», «Феникс», «Пуэбла» и «Белла Виста». Согласно дошедшей до наших дней статистике Оскар за 12 лет карьеры провел 216 матчей и забил 4 гола.

Учитель

Не обладая огромным футбольным талантом, Оскар с молодости стелил себе соломку: окончил Университет Монтевидео и начал преподавать в школе еще до того, как повесил бутсы на гвоздь. Детишек учил, к слову, не физкультуре, как вы могли подумать, а точной науке математике, так что дяденька разносторонний и грамотный. Высшее образование и кругозор его точно не обременяли, когда Табарес подался в тренеры.

Детский тренер

После окончания футбольной карьеры Табарес полностью сосредоточился на работе в школе, но прокормить растущую семью на зарплату учителя было проблематично, и однажды Оскар услышал по радио, что знаменитый клуб «Пеньяроль» набирает тренеров для работы в детских секциях. Предпочтение будет отдаваться людям, которые играли в футбол и имеют опыт работы с детьми. Оскар понял, что попадание стопроцентное. В тот день началась история тренера Табареса.

Отец

Пока тренерская карьера Табареса стремительно развивается, и он переходит из детского футбола в юношеский и молодежный, выигрывает Панамериканские игры, заглянем к нему домой. Оскар – отец-ювелир, как таких иногда называют, у него четыре дочери: Лора, Таня, Валерия и Мелисса.

Обладатель Кубка Либертадорес

Табарес подался в тренеры в 1980-м, а три года спустя он неожиданно выиграл со сборной Уругвая U20 Панамериканские игры в Венесуэле, после этого поработал с клубами «Данубио» и «Монтевидео Уондерерс», а в 1987-м вернулся в «Пеньяроль» тренером главной команды. Чтобы сходу выиграть Кубок Либертадорес. Вот так вот просто. Хотя, на самом деле, нет: чего только стоит умопомрачительный финал с колумбийской «Америкой»! Команды обменялись домашними победами, а в третьем решающем матче на нейтральном поле колумбийцы могли играть на ничью, так как их успех был крупнее. И они почти добились своего. Правда, «почти» не считается: команда Табареса забила решающий гол на 122-й минуте, после чего все сошли с ума.

Тренер сборной Уругвая

Табарес впервые возглавил сборную Уругвая в 1988 году, провел во главе «Селесте» два года. Оскар Вашингтон завоевал тогда «серебро» на Копа Америка 1989 в Бразилии. В финальном матче хозяева выиграли у «чарруа» 1:0 на «Маракане» при стечении 170 тысяч зрителей, не допустив вторую «Мараканасу». Ушел Табарес после поражения в 1/8 финала ЧМ -1990 от звездной Италии.

Работа в Европе

После прощания со сборной Уругвая Табарес тренировал «Бока Хуниорс» и «Пеньяроль», а потом решил наведаться в Европу. Начал в «Кальяри», а потом принял предложение «Милана», но не справился со звездами и уже в декабре был уволен после поражения от «Русенборга» в Лиге чемпионов. После этого Табарес отправился в Испанию, где тренировал Виктора Онопко в «Овьедо», потом ненадолго вернулся в «Кальяри», где и закольцевал свои европейские приключения.

На пенсию в 55 лет

Вернувшись в Южную Америку, Табарес после паузы поработал в аргентинских клубах – «Велес Сарсфилде» и «Бока Хуниорс», и в 2002 году принял решение завершить тренерскую карьеру, решив, что исчерпал себя на этом поприще. Десять безуспешных лет и неудачное турне по Европе больно ударили по самолюбию, Оскар решил, что его путь в футболе окончен. Но самое интересное было впереди.

Возвращение в сборную Уругвая

Уругвайцы не попали на ЧМ -2006, также они пропустили турниры 1994 и 1998 годов, то есть после ухода Табареса сыграли только на одном чемпионате мира, где не вышли из группы. Тренерская чехарда, неверие в собственные силы и хмурое отчаяние заставили боссов местной федерации обратиться к мудрому тренеру, который уже четыре года нигде не работал. Это решение вызвало шквал критики, да и сам Оскар Вашингтон не сразу согласился, но в итоге Уругвай получил настоящую Легенду.

Полуфиналист чемпионата мира

Табарес вывел сборную Уругвая на ЧМ -2010, пусть для этого и пришлось играть с Коста-Рикой в стыках между конфедерациями, зато в ЮАР «Селесте» преподнесла своим болельщикам настоящий подарок в виде выхода в полуфинал.

Обладатель Копа Америка

А год спустя Уругвай выиграл трофей – Кубок Америки. Команда Оскара Табареса выиграла турнир в Аргентине и стала самой титулованной сборной Южной Америки, опередив как раз аргентинцев. Хозяев турнира уругвайцы собственноручно избавили от дальнейшего участия в турнире по итогам серии пенальти в четвертьфинальном матче, а дальше парни Табареса выигрывали сухо и комфортно: 2:0 у Перу в полуфинале, 3:0 у Парагвая в финале.

На инвалидной коляске с безграничными возможностями

В 2016 году стало известно, что Оскар Табарес страдает из-за синдрома Гийена – Барре. Это невралгическое заболевание приводит к параличу, не всем удается выкарабкаться, особенно в пожилом возрасте. Табаресу пришлось освоить средство передвижения с электромотором и пользоваться костылями, которые он привозил с собой на чемпионат мира в России. При этом роль Оскара в жизни сборной Уругвая осталась прежней, а вопросы о здоровье он или игнорировал, или отшучивался: «Моя машинка? Да, мы называем эту красотку „Феррари“. Честно сказать, она меня очень выручает. Но я бы, конечно, добавил пару лошадиных сил, чтобы закладывать крутые виражи». К счастью, сейчас Табарес чувствует себя лучше, и «Феррари» пылится без дела.

Рекордсмен

Матч против Чили стал для Оскара Табареса 200-м у руля сборной Уругвая. Ни один тренер в мире не может похвастаться таким количеством матчей у руля национальной команды, достижение уникальное. И Табарес пока не собирается останавливаться: его контракт с Футбольной ассоциацией Уругвая действует до 2022 года, то есть до следующего чемпионата мира, который может стать для Оскара Вашингтона пятым в карьере. Легендарный дедуля!

Маэстро

И этим все сказано.