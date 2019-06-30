«Спартак» - ЦСКА: кто сумеет реабилитироваться?

«Спартак»
Команда из Москвы в прошлом сезоне провалилась по всем статьям. Теперь необходимо сделать все от себя возможное, чтобы реабилитироваться и начать прибавлять. Подопечные Олега Кононова должны будут сыграть в квалификации Лиги Европы. В кубке Матча Премьер «Спартак» сыграл не лучшим образом, уступив 0:2 «Ростову». У команды совершенно ничего не получалось в атаке. Олег Кононов признал это на послематчевой пресс-конференции и пообещал, что в ближайших встречах его подопечные реабилитируются.»
ЦСКА
Несмотря на то, что армейцы уступили «Краснодару» (0:1) команда смотрелась лучше. На протяжении всего матча были качественные атаки, но реализовать свои шансы у ворот соперника так и не удалось.
Виктор Гончаренко работает над построением нового коллектива. Хотелось, чтобы ЦСКА уже в ближайших встречах нашел свою игру и сумел добиться поставленных целей.
Букмекерская контора Pinnacle выставили свои котировки на матч «Краснодар» - ЦСКА:
Победа «Спартака» - 2,65
Ничья – 3,50
Победа ЦСКА – 2,55
Факты об игре
- «Спартак» проиграл 2 из 3 последних матчей
- ЦСКА напротив победил в 2 из 3 последних играх
- ЦСКА только в 1 из 4 последних поединков уступал «Спартаку»
Прогноз
«Спартак» не впечатлил качеством своей игры в противостоянии с «Ростовом». Вряд ли за пару дней Олег Кононов может хотя бы что-то изменить. ЦСКА создавал моменты в игре с «Краснодаром». Ожидаем, что сумеет все-таки собраться подопечные Гончаренко и добудут закономерную для себя победу. Чтобы снизить риски можно подстраховать свою ставку нулевой форой. Текущий исход можно будет сыграть с коэффициентом 1,90 в букмекерской конторе Pinnacle.