«Спартак» - ЦСКА: кто сумеет реабилитироваться?

вчера, 09:38

«Спартак»

Команда из Москвы в прошлом сезоне провалилась по всем статьям. Теперь необходимо сделать все от себя возможное, чтобы реабилитироваться и начать прибавлять. Подопечные Олега Кононова должны будут сыграть в квалификации Лиги Европы. В кубке Матча Премьер «Спартак» сыграл не лучшим образом, уступив 0:2 «Ростову». У команды совершенно ничего не получалось в атаке. Олег Кононов признал это на послематчевой пресс-конференции и пообещал, что в ближайших встречах его подопечные реабилитируются.»

ЦСКА

Несмотря на то, что армейцы уступили «Краснодару» (0:1) команда смотрелась лучше. На протяжении всего матча были качественные атаки, но реализовать свои шансы у ворот соперника так и не удалось.

Виктор Гончаренко работает над построением нового коллектива. Хотелось, чтобы ЦСКА уже в ближайших встречах нашел свою игру и сумел добиться поставленных целей.

Букмекерская контора Pinnacle выставили свои котировки на матч «Краснодар» - ЦСКА :

Победа «Спартака» - 2,65

Ничья – 3,50

Победа ЦСКА – 2,55

Факты об игре

«Спартак» проиграл 2 из 3 последних матчей

ЦСКА напротив победил в 2 из 3 последних играх

напротив победил в 2 из 3 последних играх ЦСКА только в 1 из 4 последних поединков уступал «Спартаку»

Прогноз