«Зенит» не воспитывает футболистов

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«Соккер.ру» спорит с утверждением, что отсутствие выпускников академии в основе – результат богатства и ставки на легионеров.

Времена Аршавина и Кержакова прошли

Ой, нельзя пробиться в основу чемпиона РПЛ , так сложно, столько легионеров! Бред. Прямо сейчас в основе «Зенита» есть небезгрешный вратарь, проблемные правые и левые защитники, одно место в центре обороны после того, как жена Ивановича скажет: «Бано, хватит», в центре поля – в пару к Барриосу, и на правый фланг атаки. Итого шесть позиций, где могли бы играть свои.

Хотите кандидатов? Сафонов, Петров, Сорокин, Обляков и Сулейманов. Тут не только ограбление «Краснодара», чья академия может стать очень успешной, но список с подтекстом. В чем сарказм? Сорокин – уроженец Санкт-Петербурга, а Петров и Обляков – из Ленинградской области, и тоже к «Зениту» имели раньше отношение. Банально упустили людей, каждый из которых или в составе клуба из ЛЧ , или тех, кто обыгрывал Семака, как «Рубин» и ЦСКА …

Раньше у них получалось найти местных, поверить в их потенциал, доработать до трофейного завершения истории. Аршавин, Денисов и Малафеев родились в городе, что теперь зовется Санкт-Петербургом. Кержаковы из Кингисеппа, Ленинградская область, Быстров – из города Луга, те же края. Конечно, без сэйва иностранца Чори Домингеса, который на днях завершил карьеру, «Зенит» не смог бы стать чемпионом России впервые за долгие годы.

Но стал позже, ведь был готов. Без Данни не удержался бы на вершине и не повторил успехи, но свои воспитанники раньше играли в основе команды. Не было полной зависимости от них, ведь Кержаков и Аршавин пытались заиграть в Испании и Англии, а Дзюба был давно – Погребняк учился в школе «Спартака», хоть и забивал в Кубке УЕФА уже за «Зенит».

Были и другие иностранцы, что помогли, когда появились деньги, но выпускники радовали. Помогали развиваться так, как развивается любой приличный клуб с возможностями частично ставить на академию. Но через 12 лет после первого чемпионства в российской лиге можно констатировать, что работа по воспитанию местных игроков из города и области полностью провалена. «Зенит» охотится за Акуньей и мечтает о Фернандесе, в атаке играют Дриусси и Азмун…

А о том поколении напоминает завершение карьеры Игоря Денисова и успехи Аршавина в качестве комментатора. Те ребята – с характером, проблемные, прилично играли в футбол. Впрочем, до сих пор есть люди, которые светились в школе «Зенита», а позже показывали игру уровня приглашения в сборную России. Но они в основном раскрывались за пределами основы «лазурных».

«Зенит» допускал ошибки с молодежью

Маркизио в Санкт-Петербурге платят 1.2 миллиона рублей в день, если добавить солидные подъемные к обычной зарплате. Из «Спартака» докладывали, что содержание приличной академии – примерно 1 миллион рублей в день. Получается, на одну зарплату Клаудио можно содержать в Санкт-Петербурге целую школу, что выпустит каждые пять лет по 2-3 игрока в первый состав.

И не говорите, что выгоднее спонсировать каникулы итальянца в России. Неумение взращивать талантов уже бьет по «Зениту» с точки зрения подачи клуба, финансов и футбола. Например, Далер Кузяев с 2007 года представлял северную команду, воспитанник по всем нормам УЕФА . Но его отпустили, не заметили, не раскрыли, в аренды не отдавали, в основе не наиграли. А в 2017 году отправили в Грозный 4 млн евро – плата за просчет.

И Далер – единственный воспитанник «Зенита» с реальными шансами играть в основе в следующем сезоне, поскольку все юные, кого привлекал Семак, далеки от первого состава. Но не стоит говорить лишь о конкуренции. Например, не логичнее иметь на контракте не Шатова и Маркизио, а Облякова? Иван мало того, что уроженец Ленинградской области, так еще до 2016 года играл за СДОШОР «Зенит». Как можно было упустить парня?

Иван после «Уфы» представляет интересы ЦСКА , и весной смотрелся круто. Также очевидно, что Смольников – воспитанник «Локомотива», за которого «Краснодару» заплатили немало денег шесть лет назад, здесь и сейчас не лучший вариант справа в обороне. Может, если бы больше доверяли Сергею Петрову, как «быки», то получили воспитанника «Зенита» и уроженца области на замену Анюкову куда раньше?

Сейчас, чтобы вернуть Облякова или Петрова в команду – а такие идеи возникнут, когда введут новый лимит и понадобятся приличные игроки с российскими паспортами, придется отстегнуть немало денег. С первого раза развить и наиграть их не сумели. Можно во всех случаях обвинить футболистов – мол, Ходжаниязов, Чеминава, Ионов, Зуев, Ящук, Бабурин, Соснин и другие сами виноваты, не умеют играть в футбол. Но кто их учил? Футбольный клуб «Зенит».

В Петербурге не ставят на прогресс

Обратите внимание на человека, которого сложно не заметить в российском футболе – Артема Дзюбу. Можно ли сказать, что эволюция центрального нападающего в форварда с лидерскими качествами, умением бороться наверху вдали от ворот и стягивать на себя последние передачи произошла строго благодаря тому, что в «Зените» созданы идеальные условия для роста?

Будь это так, Дзюба не жил в Туле, Гарай перешел в МЮ , Витсель – в «Баварию», а Халк уехал в «Ливерпуль», и в этом году выиграл Лигу чемпионов с Клоппом в тройке атаки команды. Но нет, все было иначе. Кришито не оказался основным левым защитником «Ювентуса», Файзулин не играл за лондонский «Арсенал» и не перешел в «Барселону», как Глеб. Не увидели Быстрова на фланге в «Севилье» - чтобы выигрывал Лигу Европы, как Крыховяк.

Ничего этого не было. Зато были скандалы, перепады формы, проваленные сезоны. Когда первая команда вот такая, то титул берут строго после того, как Рибалта и Семак с Тимощуком удачно вербуют старого волка из «Шахтера», цепкого Барриоса и нестабильного, но жутко талантливого Азмуна. В мире форварда до сих пор зачем-то называют «иранским Месси», но Сердару вряд ли светит игра за «Барселону» после Суареса.

Конечно, Паредес перешел в ПСЖ . Но вы видели, как Леандро там играл и какие отзывы его футбол получает во Франции? А чтобы найти в глубинке своего Головина, тот пошел через основу «Зенита» и ушел в «Арсенал» или «Монако» - представить крайне и крайне сложно. Но для Семака отсутствие таких ребят из второго состава, как Баринов, братья Миранчуки, Головин, Игнатьев, Сулейманов, Сафонов или Чалов – большая проблема.

В «Зенит» не планируют возвращаться

Предположим, Лунев не покажет класс осенью. Тогда «Зениту» нужен голкипер. Готовы с Бабуриным работать осенью так, чтобы сыграл круче, чем Гильерме, и перед Евро-2020 тренер Черчесов выбирал между голкипером из школы «Зенита» и вратарем из школы «Краснодара» Сафоновым? Вряд ли у Семака так получится. Вернее, у всего клуба. Ведь тут и менеджеры виноваты – школа не первый год непродуктивная, и предыдущие наставники.

Все стремились скупать игроков других клубов РПЛ и легионеров, а Луческу не дали времени, хотя он с молодыми умеет работать, не только бразильцами. Проблема воспитанников или их отсутствия в «Зените» давно стала коренной. Каков результат? Очень простой – Сутормин, хотя был в школе петербуржцев и его могли удержать при желании, умей рассмотреть талант, пошел в «Рубин» после длительных консультаций о трансфере в команду Семака. И правильно сделал, ведь хочет играть в футбол.

Похожий выбор уже делал Селихов – вернулся в «Спартак». Аналогичная развилка может быть у Петрова – и нужно оставаться в «Краснодаре», где в Сергея верят и долго ждали, чтобы подрос и работал на необходимом для плей-офф ЛЕ и квалификации ЛЧ уровне. «Зенит» порой витает в облаках, но не сказать, что все покупные россияне высоченного уровня (нет, не только Заболотный), или каждый прогрессирует (тут может быть фамилия Шатова).

И те, кто связан со школой чемпионов России – как Сорокин, и те, кто к ней отношения не имеет – как форвард Игнатьев или Миранчуки, не должны спешить в «Зенит», поскольку непросто привести пример, когда у клуба получилось взять юного российского футболиста и довести его до уровня стабильного игрока национальной команды. Может, Набиуллин - будущее сборной? Новый контракт Жиркова уже ответил.

Давно пора учиться у западных клубов

У «Зенита» из-за денег и лимита всегда будет много россиян в составе. И очень плохо, что в их числе нет воспитанников местной академии. Не потому, что мультимиллионеры, вроде Шнурова, будут называть отсутствие парней с некогда соседнего двора причиной охлаждения чувств к «Зениту», что заставляли ходить на «Петровский» в прошлом, а просто потому, что большой клуб должен быть грамотным. Должен самому себе.

«Аякс», ПСВ , «Бенфика» или «Порту» выигрывали Кубок чемпионов и были в разных европейских финалах куда чаще, чем «Зенит» - и специально в пример ставим команды не из топ-5, где свои правила, но при этом всегда помнили о важности воспитания игроков. Когда мастера арифметики начинают заявлять, что при новом лимите у Черчесова останется 10 кандидатов в сборную, то это смешно – никто не запрещает российским игрокам бороться за место под солнцем за рубежом, если им будет тесно в РПЛ .

Но Колосков поставил правильный вопрос: «Где воспитанники „Зенита“?» В Санкт-Петербурге есть футбольная культура – воспитали поколение Аршавина, есть деньги на педагогов и инфраструктуру, было время – десяток лет после еврокубковых побед, и понимание рынка – очевидно, что академии бывают выгодными. Кто не нужен в основе – можно продать, а не подарить другим, кто подойдет – сэкономит десятки миллионов евро, ведь сильный игрок стоит дорого, а тот же Гинер заметно экономит, ведь своему Чалову не платят столько, как чужому Дзюбе.

А если подсчитать, сколько десятков миллионов евро зарплатой и подъемными в «Зените» выдали иностранцам и россиянам, которые провалились на поле, то этих денег хватит на новенькую академию «Аякса» под Санкт-Петербургом, а через дорогу – академию «Бенфики». Деньги есть, пропало чутье на таланты и понимание футбола, что всегда печально, когда речь касается чемпиона страны.