Отряд не заметит потери

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Клаудио Маркизио покинул «Зенит». Для многих станет удивлением тот факт, что он вообще был в «Зените». «Соккер.ру» - о неудачном заходе итальянца в Санкт-Петербург.

Прошлым летом «Зенит» вел себя очень осмотрительно на трансферном рынке. За это петербургский клуб даже критиковали, усматривая в этой осторожности некое недоверие к фигуре главного тренера Сергея Семака. После именитых наставников экс-тренер «Уфы» выглядел не так статусно, поэтому, как считалось, под него и игроков не торопились подписывать.

К тому же нужно было разобраться с наследием, оставленным предшественниками. И все же совсем без обновления «Зенит» своего тренера не оставил. Причем обновление получилось неожиданным. Маркизио не был очевидной фигурой для перехода в «Зенит». Клаудио тогда был в активном поиске команды, перед этим покинув «Ювентус» после долгих лет службы.

Связывали его со множеством клубов. Российский не был среди фаворитов. Однако именно в «Зените» итальянец и оказался, удивив многих. Его подписание должно было стать сигналом о том, что даже со сменой парадигмы в отношении к тренерским кадрам, в отношении финансовой политики «Зенит» способен привлекать игроков с именем.

В принципе, подход верный, пожалуй, но нужно иметь в виду, чтобы это еще и пользу приносило. С игровой точки зрения, а не только с имиджевой. Потому что без первого второе смысла особого не имело. Зачем приглашать игрока с именем, если в принципе такая практика не будет продолжена.

Кого он должен завлечь? «Зенит» в разные эпохи роста трат действовал интенсивно, призывая сразу по несколько важных персон. А Маркизио стал единичной акцией, выбивающейся из общего ряда. Ну, возможно, была ставка на игровые качества Клаудио. Однако с этой стороны трансфер вообще оказался провальным. Никто не будет спорить с тем, что «Зенит» ничего не потерял бы, если бы в его биографии не оказалось Маркизио.

Итальянец совершенно незаметно прошел через историю «Зенита», не сыграв никакой роли в чемпионском походе петербуржцев. И в этом есть даже кое-какие объективные причины – травмы. Маркизио испытывал проблемы со здоровьем в последние годы в «Ювентусе».

Видимо, в «Зените» ждали, что смена обстановки благоприятно скажется на итальянце, но трудности остались. В итоге в первой части сезона, в очень тяжелой части, где «Зенит» еще и нещадно критиковался за то, как тягуче добывается им результат, в Премьер-Лиге Маркизио сыграл в девяти матчах, забил два мяча – «Ахмату» и «Анжи». Причем последним – с пенальти. В Лиге Европы он сыграл в пяти встречах, еще один матч провел в Кубке России.

Во второй части сезона, после зимней паузы, в течение которой «Зенит» уже провел-таки точечное усиление, как того хотел Семак, а не стал дергаться и предпринимать шаги наподобие подписания Маркизио, у Клаудио было всего пять минут игры – в Лиге Европы с «Фенербахче». И все. На решающем отрезке сезона Маркизио команде никак не помог. Семак уже в самом конце сезона признал, что итальянец не оправдал возложенных на него надежд, но не критиковал его:

«Его приход – в плюс городу, клубу. Это очень известный футболист, через которого распространяется много информации по Европе. К сожалению, не получилось реализоваться быстро. На мой взгляд, Клаудио привык играть в команде, где из 11-ти футболистов топовыми были 11, не нужно было брать на себя бремя лидерства, вести за собой.

Многие же ждали от него этого и в „Зените“. Но другая игровая схема, иначе держится мяч, чужая страна. Из-за рецидива травмы шансы проявить себя у него небольшие. К сожалению, в футболе такое тоже случается. Мы ожидали большего, да и он ожидал большего.

Возможно, что он летом покинет клуб. Многое будет зависеть от его восстановления после травмы. Это спорт. Мое личное мнение к Клаудио как к человеку тут не имеет отношения. Он суперпрофессионал: даже когда он был заменен в перерыве матча с ЦСКА , прошел по раздевалке и пожал руки всем игрокам, которые выходили на второй тайм».

Маркизио оказался инородным телом в нынешнем «Зените». Возможно, в «Зените» с Халком или Акселем Витселем он смотрелся бы иначе. Но не сейчас. И в Петербурге это прекрасно поняли, наглядно. Да, какой-то имиджевый выхлоп был – «Зенит» о себе напомнил, сам Маркизио вел себя с медийной точки зрения очень грамотно и полезно для клуба: много общался с прессой, активность проявлял в социальных сетях, привлекая иностранную аудиторию к делам «Зенита».