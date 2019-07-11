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«Спартак» попал в Баду

сегодня, 10:00

Трансферный рынок не перестает удивлять нестандартными решениями. «Соккер.ру» - о новом подписании «Спартака».

Красно-белые без особого пафоса спокойно объявили о подписании контракта с полузащитником Малкольмом Баду, чье имя вряд ли кому-то о чем-то скажет. Хотя этот 22-летний футболист прошел с московским клубом сборы в Австрии. Собственно, по их итогам ему и был предложен контракт. Поначалу Олег Кононов не давал оценок этому игроку, поскольку на сборах по понятным причинам Баду был не в лучшей форме. Видимо, по ходу просмотра Малкольм прибавил. Сыграть он смог за «Спартак» в товарищеском матче с «Дьери ЭТО», который красно-белые выиграли со счетом 3:0.

Откуда вообще взялся этот игрок? Его трансферная стоимость оценивается в смешные по меркам нынешнего футбола 75 тысяч евро. Но и особых достижений у Баду не имеется. В «Спартак» он перешел из системы «Вольфсбурга». Хотя за основную команду немецкого клуба ему так и не довелось сыграть – только тренировался иногда.

У Малкольма немецкое гражданство, однако корни – ганские. Это распространенное явление, надо заметить. Свой путь в футболе Баду начинал с юношеской команды «Эмпора», а в 2011 году его перспективы оценили в «Вольфсбурге», который переманил игрока в свою академию. Там он попутешествовал через команды разных возрастных групп, а в 2016 году оказался в «Вольфсбурге 2», то есть в шаге от настоящей Бундеслиги.

Однако сделать качественный рывок и выбраться все же в основную команду не получилось, а засиживаться в резерве на несколько лет футболисту, которому исполнилось 22 года, вряд ли интересно. Тут нужно было менять команду, чтобы хотя бы выступать не за резервистов. К тому же явно у Баду начала снижаться мотивация.

Даже за резервистов «Вольфсбурга» в прошлом сезоне он провел в четвертом дивизионе чемпионата Германии 11 матчей, забив один мяч. С другой стороны, «Вольфсбург 2» первенство выиграл. Только вклад Баду даже в этом минимален. Зато Баду удалось засветиться на национальном уровне.

Он проводил матчи за сборные Германии разных возрастов, а в 2017 году сумел попасть в составе немецкой сборной до 20 лет на молодежный чемпионат мира, где провел три матча и забил гол. Правда, немцы тогда выступили из рук вон плохо и вылетели в 1/8 финала от Замбии. Читая биографию Баду, можно удивиться тому, как «Спартак» вообще его отыскал.

Ведь вокруг полно футболистов, которые вряд ли будут уступать 22-летнему немцу ганского происхождения, вынужденному теперь переживать адаптацию в России. Больше ясности появляется, если посмотреть на то, какая компания управляет делами Баду. Его агент – компания TZS. Не случайно первые две буквы аббревиатуры совпадают с инициалами нового генерального директора «Спартака» Томаса Цорна.

В прошлом Цорн руководил TZS, поэтому вряд ли можно сомневаться в том, что именно он предложил красно-белым подписать Баду. Тут интересно, насколько основательно Олег Кононов со штабом подходили к оценке возможностей игрока и его потенциала. Ведь по одной только работе на коротких сборах трудно судить о футболисте. А его игры вряд ли в большом объеме получилось просмотреть. Разве что Цорн дал рекомендации под свое слово. Сам он так обосновывает подписание:

Малкольм Баду перешел в «Спартак» почти бесплатно, за символическую компенсацию, о которой мы договорились с «Вольфсбургом». Хочу подчеркнуть, что подписание контракта состоялось без отчисления каких-либо агентских комиссий и подъемных самому игроку.

Баду является продуктом системы подготовки крепкого клуба немецкой Бундеслиги, вызывался в молодежную сборную Германии различных возрастов, участвовал в ее составе в Чемпионате мира среди команд не старше 20 лет в 2017 году. Он зарекомендовал себя на сборе «Спартака» в Австрии, произвел хорошее впечатление на тренерский штаб. Баду добавит команде ротации на флангах.

Цорн, предвидя вопросы, как бы заранее подчеркивает, что Баду достался клубу почти даром. Почему бы и не взять игрока в таком случае? Другое дело, что при существующем лимите шансы Малкольма как-то себя проявить кажутся минимальными. Немногочисленные нарезки видео с игр с участием Баду показывают его как типичного скоростного бровочника, склонного к обводке, к рывкам.

Но какого-то цельного впечатления не остается. С какой целью «Спартак» подписал футболиста, который еще никогда не играл в основной команде на профессиональном уровне? Видимо, чтобы закрыть потенциально проблемные позиции, если кто-то из футболистов основной обоймы окажется вне игры. Основной зоной игры Баду является правый фланг, причем и в полузащите, и в защите, и даже в атаке. Этим он чем-то может напоминать Квинси Промеса, но на другом краю, если уж спартаковцы захотят поностальгировать. Правда, уровень изначально несколько разный.

При этом Баду может сыграть и зеркально слева, тогда ему удобнее будет бить со смещением, поскольку он выраженный правша. Даже если Баду достался «Спартаку» почти бесплатно, вопросов к этой сделке немало. Начиная от недоверчивых рассуждений о том, что Цорн подогнал команде кота в мешке, заканчивая вполне обоснованным вопросом о том, почему иностранец без выдающихся достижений и характеристик предпочтен российским футболистам из того же «Спартака-2». Опять же, в условиях лимита.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший
   62 / 731
сегодня в 11:19
Сага про "великий клуб Хряк Москва" продолжается. Сколько ещё серий там будет? Не знает никто. Могу предположить, что этот баду женится на внучке Федуна, пример российское гадланство и дойдёт до Сб. РФ. Чем не сюжет для 38 серии?
oFANATo
oFANATo
   56 / 731
сегодня в 11:17
Очередная Беда для спартака.
Gunslinger
Gunslinger
   218 / 731
сегодня в 11:16
Суды по фотке, бедный парнишка уже рвёт когти из Тарасовки... :)))
Roger Young
Roger Young
   162 / 731
сегодня в 10:56
Похоже главный кот в мешке сам Томас Цорн

Вторая сделка с каким-то темным подтекстом. Спартак как специально издевается над собой.
Байкал-38
Байкал-38
   26 / 731
сегодня в 10:46
«Вольфсбург II» (нем. Wolfsburg II) — немецкий футбольный клуб из города Вольфсбург, выступающий в настоящий момент в Региональной лиге «Север» (4-й дивизион)
Как говорят в известной рекламе: "Это вам не молоко"
Примечательный факт, что он и там был игроком запаса!!!
Ну всё теперь Спартак всех порвёт!!!
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 731
сегодня в 10:43
Этот Балду ещё хуже чем Педра. Очередной шлак.
particular
particular
   1 / 731
сегодня в 10:38
Да ладно, - пойдёт..:))
По мячу попадает, сотню из 10 сек выбегает и мяч разгоняет ударом до 200 км/ч..:))
А стеночкам и остальному научат..:))
Паровозов
Паровозов ответил Байкал-38
   211 / 731
сегодня в 10:38
Transfermarkt.de оценивает Баду в 75 тысяч евро. Игрок, который к 22 годам не провел ни одного матча в бундеслиге. А самое, что интересное, что об нём говорят как игроке "Вольфсбурга", но почему то утаивают, что его купили как игрока зоны "Север" региональной лиги Германии (4-й дивизион), где он не особо то и блестал. Сколько же за такого "гения", который о себе говорит: "Я летаю, как Аладдин", отвалил Спартак? Я даже боюсь сумму представить! Цорн красава, он уже превосходит своих предшественников. 3 лямогого Педру за 18, да херня, ещё не такое будет!!!
Вот уж действительно кот в мешке, трансферная политика спама гениальна .
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   30 / 731
сегодня в 10:35
Пожелаю Цорну крепкого здоровья.
Байкал-38
Байкал-38
   26 / 731
сегодня в 10:27
Transfermarkt.de оценивает Баду в 75 тысяч евро.
Игрок, который к 22 годам не провел ни одного матча в бундеслиге.
А самое, что интересное, что об нём говорят как игроке "Вольфсбурга", но почему то утаивают, что его купили как игрока зоны "Север" региональной лиги Германии (4-й дивизион), где он не особо то и блестал.

Сколько же за такого "гения", который о себе говорит: "Я летаю, как Аладдин", отвалил Спартак? Я даже боюсь сумму представить!
Цорн красава, он уже превосходит своих предшественников. 3 лямогого Педру за 18, да херня, ещё не такое будет!!!
Faustello
Faustello
   3 / 731
сегодня в 10:25
Я в Спартак иду
Баду баду баду бу
Жёлуди люблю
Баду баду баду бу
Ромбик наколю
Баду баду баду бу
Лай лааааааааааа
Ла лаааааааай
DNK74_02
DNK74_02
сегодня в 10:23
Дурнина..
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   63 / 731
сегодня в 10:20
На вид дитя дитем, да еще и уголек. Это ж надо было так постараться, найти на полях Германии такой самородок!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   258 / 731
сегодня в 10:04
если Цорн сможет оформить Хаджи, то вопросов по Баду не буду ))
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