«Спартак» попал в Баду

Трансферный рынок не перестает удивлять нестандартными решениями. «Соккер.ру» - о новом подписании «Спартака».
Красно-белые без особого пафоса спокойно объявили о подписании контракта с полузащитником Малкольмом Баду, чье имя вряд ли кому-то о чем-то скажет. Хотя этот 22-летний футболист прошел с московским клубом сборы в Австрии. Собственно, по их итогам ему и был предложен контракт. Поначалу Олег Кононов не давал оценок этому игроку, поскольку на сборах по понятным причинам Баду был не в лучшей форме. Видимо, по ходу просмотра Малкольм прибавил. Сыграть он смог за «Спартак» в товарищеском матче с «Дьери ЭТО», который красно-белые выиграли со счетом 3:0.
Откуда вообще взялся этот игрок? Его трансферная стоимость оценивается в смешные по меркам нынешнего футбола 75 тысяч евро. Но и особых достижений у Баду не имеется. В «Спартак» он перешел из системы «Вольфсбурга». Хотя за основную команду немецкого клуба ему так и не довелось сыграть – только тренировался иногда.
У Малкольма немецкое гражданство, однако корни – ганские. Это распространенное явление, надо заметить. Свой путь в футболе Баду начинал с юношеской команды «Эмпора», а в 2011 году его перспективы оценили в «Вольфсбурге», который переманил игрока в свою академию. Там он попутешествовал через команды разных возрастных групп, а в 2016 году оказался в «Вольфсбурге 2», то есть в шаге от настоящей Бундеслиги.
Однако сделать качественный рывок и выбраться все же в основную команду не получилось, а засиживаться в резерве на несколько лет футболисту, которому исполнилось 22 года, вряд ли интересно. Тут нужно было менять команду, чтобы хотя бы выступать не за резервистов. К тому же явно у Баду начала снижаться мотивация.
Даже за резервистов «Вольфсбурга» в прошлом сезоне он провел в четвертом дивизионе чемпионата Германии 11 матчей, забив один мяч. С другой стороны, «Вольфсбург 2» первенство выиграл. Только вклад Баду даже в этом минимален. Зато Баду удалось засветиться на национальном уровне.
Он проводил матчи за сборные Германии разных возрастов, а в 2017 году сумел попасть в составе немецкой сборной до 20 лет на молодежный чемпионат мира, где провел три матча и забил гол. Правда, немцы тогда выступили из рук вон плохо и вылетели в 1/8 финала от Замбии. Читая биографию Баду, можно удивиться тому, как «Спартак» вообще его отыскал.
Ведь вокруг полно футболистов, которые вряд ли будут уступать 22-летнему немцу ганского происхождения, вынужденному теперь переживать адаптацию в России. Больше ясности появляется, если посмотреть на то, какая компания управляет делами Баду. Его агент – компания TZS. Не случайно первые две буквы аббревиатуры совпадают с инициалами нового генерального директора «Спартака» Томаса Цорна.
В прошлом Цорн руководил TZS, поэтому вряд ли можно сомневаться в том, что именно он предложил красно-белым подписать Баду. Тут интересно, насколько основательно Олег Кононов со штабом подходили к оценке возможностей игрока и его потенциала. Ведь по одной только работе на коротких сборах трудно судить о футболисте. А его игры вряд ли в большом объеме получилось просмотреть. Разве что Цорн дал рекомендации под свое слово. Сам он так обосновывает подписание:
Малкольм Баду перешел в «Спартак» почти бесплатно, за символическую компенсацию, о которой мы договорились с «Вольфсбургом». Хочу подчеркнуть, что подписание контракта состоялось без отчисления каких-либо агентских комиссий и подъемных самому игроку.
Баду является продуктом системы подготовки крепкого клуба немецкой Бундеслиги, вызывался в молодежную сборную Германии различных возрастов, участвовал в ее составе в Чемпионате мира среди команд не старше 20 лет в 2017 году. Он зарекомендовал себя на сборе «Спартака» в Австрии, произвел хорошее впечатление на тренерский штаб. Баду добавит команде ротации на флангах.
Цорн, предвидя вопросы, как бы заранее подчеркивает, что Баду достался клубу почти даром. Почему бы и не взять игрока в таком случае? Другое дело, что при существующем лимите шансы Малкольма как-то себя проявить кажутся минимальными. Немногочисленные нарезки видео с игр с участием Баду показывают его как типичного скоростного бровочника, склонного к обводке, к рывкам.
Но какого-то цельного впечатления не остается. С какой целью «Спартак» подписал футболиста, который еще никогда не играл в основной команде на профессиональном уровне? Видимо, чтобы закрыть потенциально проблемные позиции, если кто-то из футболистов основной обоймы окажется вне игры. Основной зоной игры Баду является правый фланг, причем и в полузащите, и в защите, и даже в атаке. Этим он чем-то может напоминать Квинси Промеса, но на другом краю, если уж спартаковцы захотят поностальгировать. Правда, уровень изначально несколько разный.
При этом Баду может сыграть и зеркально слева, тогда ему удобнее будет бить со смещением, поскольку он выраженный правша. Даже если Баду достался «Спартаку» почти бесплатно, вопросов к этой сделке немало. Начиная от недоверчивых рассуждений о том, что Цорн подогнал команде кота в мешке, заканчивая вполне обоснованным вопросом о том, почему иностранец без выдающихся достижений и характеристик предпочтен российским футболистам из того же «Спартака-2». Опять же, в условиях лимита.
Вторая сделка с каким-то темным подтекстом. Спартак как специально издевается над собой.
Вторая сделка с каким-то темным подтекстом. Спартак как специально издевается над собой.
Как говорят в известной рекламе: "Это вам не молоко"
Примечательный факт, что он и там был игроком запаса!!!
Ну всё теперь Спартак всех порвёт!!!
Как говорят в известной рекламе: "Это вам не молоко"
Примечательный факт, что он и там был игроком запаса!!!
Ну всё теперь Спартак всех порвёт!!!
По мячу попадает, сотню из 10 сек выбегает и мяч разгоняет ударом до 200 км/ч..:))
А стеночкам и остальному научат..:))
По мячу попадает, сотню из 10 сек выбегает и мяч разгоняет ударом до 200 км/ч..:))
А стеночкам и остальному научат..:))
Игрок, который к 22 годам не провел ни одного матча в бундеслиге.
А самое, что интересное, что об нём говорят как игроке "Вольфсбурга", но почему то утаивают, что его купили как игрока зоны "Север" региональной лиги Германии (4-й дивизион), где он не особо то и блестал.
Сколько же за такого "гения", который о себе говорит: "Я летаю, как Аладдин", отвалил Спартак? Я даже боюсь сумму представить!
Цорн красава, он уже превосходит своих предшественников. 3 лямогого Педру за 18, да херня, ещё не такое будет!!!
Игрок, который к 22 годам не провел ни одного матча в бундеслиге.
А самое, что интересное, что об нём говорят как игроке "Вольфсбурга", но почему то утаивают, что его купили как игрока зоны "Север" региональной лиги Германии (4-й дивизион), где он не особо то и блестал.
Сколько же за такого "гения", который о себе говорит: "Я летаю, как Аладдин", отвалил Спартак? Я даже боюсь сумму представить!
Цорн красава, он уже превосходит своих предшественников. 3 лямогого Педру за 18, да херня, ещё не такое будет!!!
Баду баду баду бу
Жёлуди люблю
Баду баду баду бу
Ромбик наколю
Баду баду баду бу
Лай лааааааааааа
Ла лаааааааай
Баду баду баду бу
Жёлуди люблю
Баду баду баду бу
Ромбик наколю
Баду баду баду бу
Лай лааааааааааа
Ла лаааааааай