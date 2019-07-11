«Спартак» попал в Баду

сегодня, 10:00

Трансферный рынок не перестает удивлять нестандартными решениями. «Соккер.ру» - о новом подписании «Спартака».

Красно-белые без особого пафоса спокойно объявили о подписании контракта с полузащитником Малкольмом Баду, чье имя вряд ли кому-то о чем-то скажет. Хотя этот 22-летний футболист прошел с московским клубом сборы в Австрии. Собственно, по их итогам ему и был предложен контракт. Поначалу Олег Кононов не давал оценок этому игроку, поскольку на сборах по понятным причинам Баду был не в лучшей форме. Видимо, по ходу просмотра Малкольм прибавил. Сыграть он смог за «Спартак» в товарищеском матче с «Дьери ЭТО», который красно-белые выиграли со счетом 3:0.

Откуда вообще взялся этот игрок? Его трансферная стоимость оценивается в смешные по меркам нынешнего футбола 75 тысяч евро. Но и особых достижений у Баду не имеется. В «Спартак» он перешел из системы «Вольфсбурга». Хотя за основную команду немецкого клуба ему так и не довелось сыграть – только тренировался иногда.

У Малкольма немецкое гражданство, однако корни – ганские. Это распространенное явление, надо заметить. Свой путь в футболе Баду начинал с юношеской команды «Эмпора», а в 2011 году его перспективы оценили в «Вольфсбурге», который переманил игрока в свою академию. Там он попутешествовал через команды разных возрастных групп, а в 2016 году оказался в «Вольфсбурге 2», то есть в шаге от настоящей Бундеслиги.

Однако сделать качественный рывок и выбраться все же в основную команду не получилось, а засиживаться в резерве на несколько лет футболисту, которому исполнилось 22 года, вряд ли интересно. Тут нужно было менять команду, чтобы хотя бы выступать не за резервистов. К тому же явно у Баду начала снижаться мотивация.

Даже за резервистов «Вольфсбурга» в прошлом сезоне он провел в четвертом дивизионе чемпионата Германии 11 матчей, забив один мяч. С другой стороны, «Вольфсбург 2» первенство выиграл. Только вклад Баду даже в этом минимален. Зато Баду удалось засветиться на национальном уровне.

Он проводил матчи за сборные Германии разных возрастов, а в 2017 году сумел попасть в составе немецкой сборной до 20 лет на молодежный чемпионат мира, где провел три матча и забил гол. Правда, немцы тогда выступили из рук вон плохо и вылетели в 1/8 финала от Замбии. Читая биографию Баду, можно удивиться тому, как «Спартак» вообще его отыскал.

Ведь вокруг полно футболистов, которые вряд ли будут уступать 22-летнему немцу ганского происхождения, вынужденному теперь переживать адаптацию в России. Больше ясности появляется, если посмотреть на то, какая компания управляет делами Баду. Его агент – компания TZS. Не случайно первые две буквы аббревиатуры совпадают с инициалами нового генерального директора «Спартака» Томаса Цорна.

В прошлом Цорн руководил TZS, поэтому вряд ли можно сомневаться в том, что именно он предложил красно-белым подписать Баду. Тут интересно, насколько основательно Олег Кононов со штабом подходили к оценке возможностей игрока и его потенциала. Ведь по одной только работе на коротких сборах трудно судить о футболисте. А его игры вряд ли в большом объеме получилось просмотреть. Разве что Цорн дал рекомендации под свое слово. Сам он так обосновывает подписание:

Малкольм Баду перешел в «Спартак» почти бесплатно, за символическую компенсацию, о которой мы договорились с «Вольфсбургом». Хочу подчеркнуть, что подписание контракта состоялось без отчисления каких-либо агентских комиссий и подъемных самому игроку. Баду является продуктом системы подготовки крепкого клуба немецкой Бундеслиги, вызывался в молодежную сборную Германии различных возрастов, участвовал в ее составе в Чемпионате мира среди команд не старше 20 лет в 2017 году. Он зарекомендовал себя на сборе «Спартака» в Австрии, произвел хорошее впечатление на тренерский штаб. Баду добавит команде ротации на флангах.

Цорн, предвидя вопросы, как бы заранее подчеркивает, что Баду достался клубу почти даром. Почему бы и не взять игрока в таком случае? Другое дело, что при существующем лимите шансы Малкольма как-то себя проявить кажутся минимальными. Немногочисленные нарезки видео с игр с участием Баду показывают его как типичного скоростного бровочника, склонного к обводке, к рывкам.

Но какого-то цельного впечатления не остается. С какой целью «Спартак» подписал футболиста, который еще никогда не играл в основной команде на профессиональном уровне? Видимо, чтобы закрыть потенциально проблемные позиции, если кто-то из футболистов основной обоймы окажется вне игры. Основной зоной игры Баду является правый фланг, причем и в полузащите, и в защите, и даже в атаке. Этим он чем-то может напоминать Квинси Промеса, но на другом краю, если уж спартаковцы захотят поностальгировать. Правда, уровень изначально несколько разный.

При этом Баду может сыграть и зеркально слева, тогда ему удобнее будет бить со смещением, поскольку он выраженный правша. Даже если Баду достался «Спартаку» почти бесплатно, вопросов к этой сделке немало. Начиная от недоверчивых рассуждений о том, что Цорн подогнал команде кота в мешке, заканчивая вполне обоснованным вопросом о том, почему иностранец без выдающихся достижений и характеристик предпочтен российским футболистам из того же «Спартака-2». Опять же, в условиях лимита.