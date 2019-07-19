Перегоревший «Факел»

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«Соккер.ру» продолжает рассказ о Викторе Марьенко и его командах.

Выиграв с «Торпедо» золотые медали чемпионата СССР 1965 года, Виктор Семёнович в следующем году не смог повторить свой успех. Торпедовцы заняли только шестое место. После этой неудачи Марьенко уступил пост старшего тренера вчерашнему капитану Валентину Козьмичу Иванову.

Серьёзная команда

В тренерской карьере Виктора Марьенко началась затянувшаяся чёрная полоса. Ни с «Локомотивом», ни с «Уралмашем», ни с «Шинником», ни снова с «Локомотивом» он не смог добиться больших успехов. Но в 1981 году Виктора Семёновича пригласили в Воронеж на должность старшего тренера местного «Факела». Довольно крепкий, но несколько разболтанный коллектив первой лиги. Уже во втором сезоне «Факел» Виктора Марьенко обозначил свои претензии на выход в высшую лигу. На повышение в классе претендовали сразу пять коллективов - «Жальгирис», «Локомотив», «Нистру», «Факел» и «Колос». Самыми успешными оказались команды из Вильнюса и Кишинёва, и то набрали одинаковое количество очков. «Жальгирис» потом обыграл «Нистру» и завоевал малые золотые медали. И в высшей лиге не пропал. «Факел» же остался пятым.

Через год воронежцы поднялись на две строчки вверх. Но путёвки в высшую лигу достались «Кайрату» и ростовскому СКА , чьё расставание с элитой оказалось недолгим - год и два года соответственно. Но большинство обозревателей сходились во мнении, что воронежцы уже выросли из первой лиги и заслужили право играть в компании сильнейших.

Виктор Марьенко довольно быстро собрал боевой коллектив. «Факел» сложился уже в 1982 году. Два сильных вратаря - вологодец Владимир Меровщиков и воспитанник столичного «Торпедо» Андрей Ширяев. Виктор Семёнович использовал обоих. Справа в обороне играл бывший торпедовец Виктор Лосев, слева действовал прошедший через столичные «Локомотив» и «Динамо» Андрей Шашкин. Сергей Савченков, приглашавшийся в «Зенит» и «Спартак», играл на позиции заднего центрального защитника. Его напарником был Олег Осипов, начинавший карьеру в калининградской «Балтике». Запасные Владимир Пономарёв и Николай Анненков. Приехавший из Грузии Оганес Мхитарян отвечал за опорную зону. Также в средней линии играли Вячеслав Мурашкинцев, выступавший в столичном «Спартаке» ещё до вылета москвичей в первую лигу, а также Геннадий Сошенко, Владимир Соколов и Анатолий Власов. Александр Минаев, или торпедовский Минаев (чтобы не путать с полузащитником московского «Динамо» Александром Минаевым) начинал в нападении, но потом отошёл в полузащиту. Но после призыва в армию игрока молодёжной сборной СССР Валерия Шмарова Марьенко вернул Минаева в атаку, в пару к другому бывшему торпедовцу Виктору Пимушину. Который был лучшим снайпером воронежцев. В запасе Геннадий Ремизов и Владимир Харин.

В двух шагах от Кубка

Чемпионат 1984 года в первой лиге «Факел» начинал как фаворит. И с первого тура клуб из Воронежа начал оправдывать авансы. Но куда большего, в том числе и всесоюзной известности, команда Марьенко добилась в Кубке СССР .

На этот раз было решено отказаться от группового этапа. Турнир проводился начиная с 1/32 финала. Первым соперником «Факела» стал ивановский «Текстильщик». Долгое время в счёте вели футболисты из города невест, но в конце встречи всё решили голы Минаева и Пимушина. Но «Текстильщик» - коллектив второй лиги. А в 1/16 воронежцам противостояла не последняя команда высшей лиги ташкентский «Пахтакор». При этом встреча проводилась в столице Советского Узбекистана. Однако гол Шмарова принёс победу «Факелу» 1:0. А через несколько дней был взят очередной барьер в лице «Жальгириса». Виктор Пимушин провёл победный гол.

28 апреля в Воронеже ждали «Спартак». Билеты на четвертьфинал Кубка СССР были раскуплены заранее. Центральный стадион профсоюзов так и не смог вместить всех желающих. На помощь пришло центральное телевидение, приняв решение показать встречу команды из первой лиги на всю страну. И СССР увидел «Факел», крепкий, мастеровитый, сбалансированный. «Спартак» не знал, что делать с этой командой, так и не создав ничего серьёзного у ворот Андрея Ширяева.

А «Факел» дважды огорчил лучшего вратаря страны Рината Дасаева. На четвёртой минуте Вячеслав Мурашкинцев поразил ворота команды, в которой он играл на заре карьеры. Закрепил победу «Факела» и выход в полуфинал Минаев. Игрокам были присвоены звания мастеров спорта, что было большим стимулом для футболистов первой лиги.

В Воронеже стали мечтать о Кубке. Если прошли «Спартак», то почему не обыграть «Зенит»? Причём в Ленинграде. И «Факел» дал бой на стадионе имени Кирова. Основное время - ничья 0:0. И угораздило же Андрея Шашкина поразить собственные ворота в самом начале третьего тайма. Ленинградцы не без труда удержали победный счёт и вышли в финал. «Факел» же снова показал себя всей стране серьёзным коллективом, созревшим для высшей лиги.

Воронежцы уверенно преодолели марафон из 42 матчей. Именно столько туров включал в себя чемпионат первой лиги. От занявшего второе место кутаисского «Торпедо» команду Виктора Марьенко отделили два очка. Но «Факел» в отличие от автозаводцев досрочно решил вопрос с повышением в классе. Да и третий призёр - львовский СКА «Карпаты» отстал от чемпиона на 8 очков. После долгого перерыва клуб из Воронежа вернулся в компанию сильнейших клубов страны.

Неожиданный провал

Выход «Факела» приветствовали многие любители футбола. Во-первых, воронежцы давно шли к успеху. И в итоге добились своей цели. А во-вторых, знаменитый тренер Виктор Марьенко снова работал в элите. Конечно, от «Факела» никто не ждал больших успехов. Но вылет команды с последнего места стал неприятной неожиданностью. Крепкий с виду коллектив попросту провалился.

Были ли опасения по поводу воронежцев? Да. Во-первых, команда была весьма возрастной. Большинству футболистов было около тридцати, некоторым даже больше. Самый молодой, 19-летний Валерий Шмаров отправился служить в армию осенью 1984 года. Сначала в СКА (Хабаровск), потом в ЦСКА . Зимой пришли несколько молодых игроков, но им была уготована судьба обитателей скамейки. Во-вторых, эта самая скамейка оказалась слишком короткой. Для высшей лиги. И если в первом круге «Факел» смотрелся более или менее сносно, то во второй половине чемпионата он оказался беспомощным. Перезрел «Факел». А если учитывать специфику названия команды - перегорел.

Но от этого провала «Факел» не оправился. В 1986 году воронежцы опустились на десятое место, даром что вернулся в родные края нападающий «Торпедо» Николай Васильев. А ещё через год «Факел» выпал и из первой лиги. Уже без Марьенко. Виктора Семёновича в разгар лета заменил Виктор Папаев.