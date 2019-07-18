Стрельцов вернулся

сегодня, 12:15

«Соккер.ру» продолжает рассказ о «Торпедо» Виктора Марьенко.

В первой части вы могли прочитать, как автозаводцы уступили чемпионский титул тбилисскому «Динамо» в дополнительном матче. При этом лидер «Торпедо» Валерий Воронин был назван лучшим футболистом СССР 1964 года. Серебряные медали после двух неудачных сезонов были, конечно же, большим успехом. Однако оставалась досада – золото было совсем рядом.

Спасибо Леониду Ильичу

Зимой ряды «Торпедо» пополнили два футболиста горьковской «Волги» - полузащитник Владимир Бреднев и нападающий Владимир Михайлов, а также игрок средней линии Анатолий Ленёв из «Шинника». Бреднев довольно быстро нашёл общий язык с Ворониным в центре поля, Михайлов усилил и без того мощную атаку москвичей. А Ленёв… Об его вкладе в победу несколько позже. Но торпедовские болельщики, среди которых были не только рабочие ЗИЛа, ждали возвращения Эдуарда Стрельцова.

Эдуард Анатольевич отбыл наказание. Он вернулся погрузневшим, облысевшим. Но футбольный талант никуда не исчез. Стрельцов играл за заводскую команду так, будто не было долгих лет разлуки с футболом. Но это были матчи любительских команд. Путь в большой футбол был для него закрыт. Парторг ЗИЛа Аркадий Иванович Вольский делал всё, чтобы Стрельцов снова выходил на поле. Но пока это было невозможно.

Однако в октябре 1964 года Пленум ЦК КПСС освободил Никиту Хрущёва с поста первого секретаря партии. Занявший высший партийный и государственный пост в стране Леонид Брежнев стал проводит ревизию дел своего предшественника. Как известно, к наказанию Стрельцова Никита Сергеевич тоже приложил руку. Поэтому возник шанс, которым Вольский не мог не воспользоваться. Мотивируя тем, что человек отбыл наказание и может вернуться к своей прежней работе, Аркадий Иванович добился возвращения великого футболиста. Сам Леонид Ильич разрешил Стрельцову играть.

Эдуард Анатольевич стал тренироваться с командой. Официально об этом не сообщали. В зарубежных турне автозаводцев Стрельцов не участвовал, ибо был невыездным. Но вскоре до болельщиков стали доходить слухи о скором возвращении Эдуарда.

Состав «Торпедо» не претерпел больших изменений. Ворота защищал Анзор Кавазашвили, которого не хватало в золотом матче. Эдуард Шаповаленко снова стал вторым голкипером. Справа в обороне играл Вячеслав Андреюк, слева – Владимир Сараев. Партнёром Виктора Шустикова в центре защиты стал Вячеслав Марушко, отошедший назад из средней линии. Владимир Мещеряков по ходу сезона уехал в донецкий «Шахтёр». В запасе - будущий судья Александр Мушковец и Станислав Кузнецов. В средней линии напарником Валерия Воронина стал Владимир Бреднев. В запасе - Анатолий Ленёв, при необходимости мог отойти из нападения Борис Батанов.

Нападение: слева - Олег Сергеев, справа - Владимир Щербаков или Владимир Михайлов. А в центре нападения снова вместе играли Валентин Иванов и Эдуард Стрельцов. Вячеслав Соловьёв отдавал больше сил хоккею с мячом и появлялся нечасто. Мог усилить атаку Владимир Сидоров.

Те же грабли?

Стартовало «Торпедо» в Баку, где как и в предыдущем сезоне проиграло «Нефтянику». Теперь 0:3, а не 1:3. А во втором туре москвичи дома нанесли поражение «Крыльям Советов». Стрельцов провёл полный матч и помог Иванову забить первый мяч. Закрепил успех Михайлов.

Из Ташкента подопечные Виктора Марьенко увезли одно очко – прекрасно отыграл Кавазашвили. Нулевой ничьёй завершилась и встреча с ЦСКА . После четырёх туров автозаводцы на непривычном 10-м месте. Правда, провалившие старт земляки из «Спартака» и «Динамо» находились ещё ниже.

Но потом «Торпедо» разыгралось. Сначала разгромило кутаисских одноклубников 5:0, рассчитавшись с ними за обиды, причинённые в предыдущем сезоне. По дублю сделали Щербаков и Иванов. Потом последовал выигрыш в Одессе у СКА 2:0, и вот автозаводцы уже первые. «Шахтёру» в Донецке забили три безответных мяча. А потом гол Щербакова и блестящая игра Кавазашвили принесли победу над киевлянами в «Лужниках». «Спартак» был обыгран 2:0. Торпедовцы начали отрываться от преследователей. Но Стрельцов пока не забивал. Пока Эдуард Анатольевич выступал в роли ассистента. Вот и в игре с московским «Динамо» он помог Щербакову забить первый мяч в ворота «бело-голубых», которые защищал Александр Ракитский.

Серию из шести побед прервали чемпионы страны тбилисские динамовцы. Которые первыми добились успеха в московской встрече – снова напомнил о себе Слава Метревели. Но Воронин, надевший капитанскую повязку в отсутствие Иванова, со штрафного сумел спасти автозаводцев от проигрыша.

Непросто начинался матч с минчанами в «Лужниках». На второй минуте Эдуард Малофеев головой беспрепятственно пробил по воротам. Только через час игрового времени москвичи отыгрались. Бреднев забросил мяч в штрафную, Воронин выиграл «воздух», а Стрельцов забил свой первый гол после вынужденной паузы в семь лет. А за две минуты до конца Эдуард Анатольевич оформил дубль, добив в сетку мяч, - 2:1. Но в следующем туре «Торпедо» не без труда спасло домашний матч с «Зенитом». Воронин сравнял счёт на 88-й минуте.

С «Локомотивом» разобрались без хлопот – 3:1, забили Стрельцов, Воронин и Щербаков. У «Черноморца» выиграли с трудом 1:0. Стрельцов не забил пенальти Георгию Городенко, но тут же добил в сетку мяч, отражённый одесским вратарём. Первый круг остался за «Торпедо». Но руководимое Виктором Масловым киевское «Динамо» отставало всего на два очка. Автозаводцы выиграли три встречи подряд, в том числе и у «Спартака». Но и динамовцы не отставали.

У ЦСКА выиграли без Стрельцова. Всего 1:0, хотя преимущество команды Марьенко было куда более ощутимым. Но с земляками-динамовцами провалились – получили три мяча до перерыва. В итоге 1:3. Киевляне по-прежнему отставали на 4 очка по набранным и на 2 по потерянным. Перед поездкой в столицу Советской Украины москвичи справились дома с одесским СКА и «Шахтёром».

Матч на «Республиканском» считался центральным не только во втором круге, но и в чемпионате. Первый тайм – полное преимущество «Динамо», подкреплённое двумя голами Виктора Серебряникова и точным ударом Виталия Хмельницкого – 3:0. После перерыва дубль Стрельцова заставил киевлян изрядно поволноваться. Но динамовцы выиграли 3:2. Как и год назад, когда «Торпедо» проиграло главному сопернику во втором круге. Борьба за золото обострилась до предела. 37 очков у «Торпедо» после 24 встреч и 33 у «Динамо» после 22. По потерянным – равенство. Чемпионат же состоял из 32 туров.

Подарок одноклубников

Вскоре оба соискателя золотых наград дружно оступились. «Торпедо» не смогло взять реванш у «Нефтяника» и удовлетворилось ничьёй 1:1. Киевляне сыграли в Москве с одноклубниками 0:0. Через две недели автозаводцы добились ничейного исхода в Тбилиси – снова отличился Стрельцов. Киевляне не оставили шансов динамовцам из Минска. И теперь по набранным очкам впереди ещё шло «Торпедо» - 41 после 27 игр, но теневым лидером стало «Динамо» - 40 очков в 26 встречах. От подопечных Виктора Маслова требовалось не ошибиться в оставшихся встречах.

Но у победы Киева над Минском был один изъян. Капитан киевлян Андрей Биба отмахнулся от соперника, за что и был удалён с поля. Пришлось ехать в Кутаиси без него. Грузинское «Торпедо», практически лишившееся шансов уцелеть в классе А, вряд ли виделось динамовцам непреодолимым барьером.

Но на 11-й минуте капитан кутаисцев Юза Лосаберидзе навесил мяч в штрафную гостей. И тут всегда надёжный вратарь «Диннамо» Виктор Банников допустил ошибку в выборе позиции. А мяч, подталкиваемый порывом ветра, залетел в ворота. Единственный в карьере Лосаберидзе гол, да ещё такой курьёзный, остался единственным в матче. Гости так и не смогли отыграться.

Теперь «Торпедо» снова вырвалось вперёд. По потерянным очкам. И своего шансы автозаводцы не упустили. Выиграли все встречи и пришли на финиш первыми. Нельзя сказать, что победы доставались легко. «Черноморец» в заключительном туре оказал отчаянное сопротивление. Стрельцов уже на второй минуте поразил ворота одесситов, но те ответили голом Владимира Сака. Ничья была выгодна киевлянам, у них появлялся шанс на золотой матч. Но Анатолий Ленёв забил свой единственный мяч в сезоне, красивый, а самое главное - ценный. Этот гол торпедовского полузащитника стал золотым, он принёс автозаводцам второй чемпионский титул.

Эдуард Стрельцов забил 12 мячей - лучший результат в команде. Выдающийся мастер вернулся, не растеряв своего мастерства. Советские любители футбола, вне зависимости от клубных симпатий, были рады возвращению великого мастера. Но лучшим футболистом года признали не его. Валерий Воронин снова победил в опросе еженедельника «Футбол». Эдуард Стрельцов занял второе место, а третьим стал Лев Иванович Яшин.