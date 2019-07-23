«Реал» Мадрид – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:17

«Реал» Мадрид

В Возвращении Зидана нуждался весь Мадрид, так как прошлый сезон был провальным для команды. В концовке Зинедин пытался улучшить игру команды, но ему откровенно не хватило времени. «Реал» отлично поработал на трансферном рынке. Удалось ему подписать Эдена Азара. Хотя пока в предсезонной подготовке «сливочные» не впечатляют.

В последней игре команда без особых вариантов уступила «Баварии» (1:3). Пока видно, что игра «Реала» строится и необходимо еще времени, чтобы улучшить взаимопонимание и проработать тактические варианты.

«Арсенал»

Подопечные Уная Эмери выиграли два матча на Кубке Международных Чемпионов. «Арсенал» на трансферном рынке пока еще не совершал громких сделок. На текущем турнире «канониры» легко разобрались с «Фиорентиной» (3:0) и одержали волевую победу над «Баварией» (2:1).

Чувствуется, что хорошую работу в межсезонье проделали игроки. В отличной игровой форме находится команда. Теперь нужно продолжать выходить на футбольное поле и проявлять свои лучшие игровые качества.

Победа «Реала» - 1,96

Ничья – 3,95

Победа «Арсенала» - 3,35

Интересные факты

«Сливочные» забивают в 3 из 4 последних поединках

«Реал» проиграл в трех последних встречах

«Арсенал» выиграл две последних игры

Прогноз

«Реал» будет пытаться сделать все от себя возможное, чтобы реабилитироваться за поражение с «Баварией». «Канониры» правда еще ни разу не встречались в межсезонье с командами уровня «Реала». Подопечные Зидана должны уже включаться, проявив свои лучшие игровые качества. Ожидаем, что это случится несколько позже и ставка на то, что подопечные Уная Эмери, как минимум не проиграют выглядит очень интересно. Сыграть исход Х2 в букмекерской конторе Pinnacle можно с коэффициентом 1,72.