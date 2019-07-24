Бердыев возвращается. Тренера ждёт успех?

вчера, 21:30

Василий Уткин сделал прозрачный намек на тренерский трансфер. О переезде Бердыева в Москву – на «Соккер.ру».

Василий не заявил о переходе и окончательной договоренности, поскольку идут переговоры, контракт вряд ли подписан. Но не нужно быть «динамовской» версией Арустамяна, чтобы понимать – тень Бердыева из-за Хохлова выглядывала давно. Молодой тренер имел и имеет большой кредит доверия, как личность.

Но если новые владельцы планируют получать моральное удовольствие в обмен на 4 миллиарда рублей – увеличенный бюджет клуба, то увидим первую смену тренера в РПЛ в этом сезоне. У «Динамо» ведь серия из восьми матчей без побед в чемпионате (2 поражения, 6 ничьих). Команда наносит десятки ударов и забила всего 9 мячей на этом отрезке.

И до этого не баловала результативностью, за весь год в рамках РПЛ , а это целых 15 матчей, забили всего 12 раз. Уныло, как ни крути. Причем учтите, что сразу 7 мячей увидели в трех ничейных матчах – два по 2:2 и один раз 3:3 в последнем туре, где «Арсенал» устраивала веселая ничья. Так что к Хохлову вопросы давно накоплены. И хотя прекрасно понимает, чего команде не хватает, ответов на поле не видят.

Есть оговорки, почему могут дать еще поработать, но если Бердыев готов начать карьеру в «Динамо» в дерби со «Спартаком», то матч против «Урала» может стать для Хохлова последним на посту. Особенно если тезка Парфенов ему не уступит.

У москвичей приличный состав

Кого не хватает, можно сказать хором. Все и давно ждут, что Орещук завербует результативного нападающего. Но если не включать волну радио «Все пропало» и не забывать, что на дворе месяц июль и прошло всего два матча из тридцати, то стоит признать – прогнозы на «Динамо» как одного из фаворитов в борьбе за шестую строчку более чем обоснованные. Доверьте работу с Кардозу, Шуничем, Жоаозиньо, Шуниным, Евгеньевым, Плиевым, Морозовым, Шейдаевым, Шимански и Паршивлюком тренеру, с которым игроки часто смотрятся круче, чем без него – получите приличную команду. Грех жаловаться на состав, если до конца трансферного окна приедет форвард с голами, а конкуренты усиливаются свободными агентами. И не такими, как Каборе!

«Динамо» умеет обороняться

Бердыев идет в команду, где держат удар. Хочется увидеть прагматичный футбол фанатам или нет, но если что и было хорошее в прошлом сезоне у «Динамо», так это система игры в защите. Исполнители выбирали правильные позиции, грубые ошибки гасили с помощью сейвов Шунина, Шунич был в феноменальной форме – один из лучших центральных защитников прошлого сезона, а по многим цифрам однозначно первый. И хотя по персоналиям в опорной зоне и защите есть перестановки, ошибок намного больше не стало. «Динамо» пропускало мало, и это их спасло от больших неприятностей, подарив такие приятные моменты, как победа над «Зенитом» в первом круге.

Бердыев не уважает фаворитов

Городская легенда гласит, что Леонид Федун назвал Курбана Бекиевича в текстовом сообщении словом, которое рифмуется с «судак» после сложных переговоров по контракту. Идти в «спартаковское» болото Бердыев без группы поддержки не захотел, свита у него немаленькая. И можете себе представить, что о нем наговорили Федуну те, кто доил бюджет «красно-белых» годам. Боялись потерять пригретые места! Бердыев и ЦСКА не похожи на удачную пару, Гинер и Бабаев слишком влиятельные, чтобы делиться властью. А вот «Динамо» - вариант. Опытный тренер никогда не боялся обходить «Зенит» в таблице, как и «Спартак» с остальными. У Хохлова такой магической способности нет. И нет в РПЛ команды, которую Бердыев с нормальным составом в отдельно взятом матче не обыграет.

Ветеран точно подрастерял форму

Как и Арсен Венгер, Бердыев – легенда лиги где работает много лет. Но француз сейчас как тренер достаточно слабый, чтобы с ним не спешили связываться большие клубы. У каждого свой пик, и пик тренера Бердыева прошел. Второе не отвергаем как пожелание, но важно продышаться. Одновременно давайте посмотрим на список имен. Хохлов, Калитвинцев, Кобелев, Черчесов, Петреску, Силкин и Божович. Где тут наставник класса и успешности Бердыева? С 2006 года и провала Семина у «Динамо» банально не было тренера-чемпиона. Впрочем, и Курбан Бекиевич допускал ошибки в последнее время, что справедливо упомянуть.

В Москву важно выдернуть Кафанова

Верный соратник Бердыева, тренер вратарей и мастер стандартов ушел из «Рубина» в «Ростов». Но у каждого Брайана Клаффа должен быть свой Питер Тейлор. И поскольку Бердыев точно тренер школы времен Фергюсона и Венгера, то не удивительно, что у него такой напарник имеется. Кафанов в «Ростове» ничего не испортил, скорее наоборот, оба – большие мастера своего дела. Если Бердыев убедит семью давнего знакомого перебраться в Москву, то у «Динамо» хватит денег на зарплату не хуже, чем в «Ростове». Виталий Витальевич дополняет плюсы Бердыева, если снова будут работать вместе – это круто.

У «Динамо» есть время на раскачку

Хохлова никто не уволил, поскольку если против «Урала» - лидера РПЛ , его команда сыграет круто и победит, то к дерби против «Спартака» можно будет подождать. Ведь Бердыев в «Сочи» не спешит, предложение от «Спартака» не прилетело – и не могло, пока Кононов не начал встречаться с теми, кто не боится двенадцатого игрока, поскольку сами с усами. Так что «Динамо» является лучшим вариантом Бердыева. А лучший ли это наставник для москвичей? Уж точно не хуже, чем Хохлов. Хотя бы потому, что тренер оказался фантастически невезучим, по результатам – скучным.

Курбана Бекиевича тоже любят обвинять в том, что его команды невеселые, но сравните «Ростов» из ЛЧ и ЛЕ и старый «Рубин» - совершенно разные подходы. Новые казанцы тоже играли не так, как раньше. Шаронова не оставили у разбитого корыта по тактике. Может, для кого-то секрет, но Бердыев вправду понимает футбол и следит за модными тенденциями. Он профессионал, а поскольку проблемы «Динамо» на поверхности – прессинг, стандарты, фланги, последний пас и реализация, то новому человеку может быть проще, чем попавшему в депрессивную серию Хохлову.

Шестое-пятое место во втором туре не проигрывают, поэтому в руководства «Динамо» есть два адекватных пути. Первый – доверять нынешнему тренеру и рисковать проиграть «Спартаку», «Зениту» и «Локомотиву», ведь эта серия соперников начнется сразу после лидера старта сезона «Урала». Или бросить в бой Бердыева. Шансы тренера против названных клубов тоже будут невысокими, сборы не проводил, команду изучал на расстоянии. Но если такой тренер согласен, какой смысл отказываться? Можно подумать, за последние десять лет у офиса «Динамо» ночевали Симеоне, Клопп и Аллегри, упрашивая их пригласить на работу.

У москвичей появились неплохие для середняка деньги, есть заинтересованность со стороны тренера. Василий Уткин узнал, что Бердыев на пороге «Динамо» и не удержался, поделился со всеми, за что ему спасибо. Немного жаль Хохлова – не покидает ощущение, что он как человек, который продал участок, где через год найдут нефть. Но это классная новость, поскольку команда с такими финансовыми возможностями и нормальном составом должна кусать фаворитов, а не собирать ничьи с невероятными промахами.

«Динамо» не хватает уверенности в себе, Хохлов ею не обеспечивает. А паникующий Бердыев это оксюморон. Интересный может получиться проект, и хотя вести переговоры с туркменским специалистом не просто, а разные боссы москвичей и не такие стартовые позиции проваливали, если договорятся – РПЛ выиграет, а фавориты напрягутся. Дело не в личном отношении, антипатии или симпатиях. Объективно речь о наставнике, который рушил планы тех, кто богаче и знаменитее. В футболе нет гарантий, но если правила.

Одно из них гласит, что тренера нельзя увольнять, если не нашли ему объяснимую замену. Бердыев после Хохлова – логичный, давно вызревший, как июльский абрикос, ход.