Пушки без мушки. «Арсенал» начал европоход с поражения

вчера, 23:30

У «Арсенала» не было преимущества в домашнем матче с «Нефтчи», а гостям еще и улыбнулась удача перед самым перерывом. «Соккер.ру» констатирует поражение туляков.

Кадровые потери не прошли даром

И глупо было рассчитывать, что выйдет иначе, ведь летом «Арсенал» потерял четырех ведущих исполнителей и ударную тройку атаки в полном составе. Все они выступали за туляков на правах аренды, так что в еврокампанию «оружейники» вступили совсем не тем составом, который добывал историческую путевку.

1. Мохаммед Кадири – качественный опорный полузащитник, охранявший подступы к воротам «оружейников» и обеспечивавший баланс в центре поля, вернулся в «Аустрию» и был приобретен киевским «Динамо». Без него Игорю Черевченко пока не удается сшить полузащиту так, чтобы белые нитки не торчали. Да, вернулся из «Црвены Звезды» Чаушич, есть болгарин Костадинов, но это не такого формата игроки, которые могут обеспечить должную свободу действий Ткачеву и Горбатенко – ключевым игрокам в разрезе перестроений «Арсенала» из обороны в атаку и обратно.

2. Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов, Лука Джорджевич. Три ведущих футболиста атаки, которых в команде больше нет. Бакаев вернулся в «Спартак», Мирзов теперь тоже «красно-белый» - попал в московский клуб транзитом через «Ростов», а Джорджевич полирует лавочку в «Зените». Бакаев, Мирзов и Джорджевич на троих забили 21 гол из 40 мячей «Арсенала» в успешном чемпионате 2018/19, по итогам которого туляки финишировали на шестой строчке. Вместо них теперь играют Данила Лесовой, который был дублером в прошлом сезоне, и 18-летний замбиец Банда, приехавший прямиком из Африки.

Приобретения не решают проблем (а некоторые добавляют)

Фланги атаки «Арсенал» собирается усиливать, говорят, уже решен вопрос по аренде Александра Ломовицкого из «Спартака». Видимо, московский клуб учел позитивный опыт сотрудничества по части воспитания Бакаева и отдал талантливого парня «Арсеналу», а не «Рубину», который тоже ходил в претендентах. Допустим, ситуацию с флангами можно исправить точечными приобретениями, но есть вопросы по подписанию двух фактурных нападающих – Луценко и Тудорие. Если бы взяли одного – понятно, для разнообразия атак, но двое похожих по фактуре и стилю игры форвардов – это уже стратегия. Не ошибочная ли она?

Прелесть «Арсенала» из прошлого сезона была в его резкости и «ртутности». Речь не только о фланговых Мирзове и Бакаеве, но и о ловком Джорджевиче в центре атаки. Кстати, последние крупные форварды в Туле не прижились: Ожегович повторил судьбу Расича, только Дзюба был хорош в своем камео, но Артем – особый случай. Так вот, сейчас складывается ощущение, что «Арсенал» просто не знает, как играть со столбами на острие (против «Нефтчи» Тудорие и Луценко отыграли по тайму, и оба были плохи). Фактически теперь последнюю передачу должны отдавать не самые сильные вингеры, причем особых вариантов у них нет – нужно вкладывать мяч в голову гренадеру.

Вот только «Арсенал» не привык действовать так примитивно, да Ткачев с Горбатенко из разводящих превращаются в подыгрывающих, ведь их разрезающие передачи в штрафную площадь, которые своими рывками превращал остроту Джорджевич, теперь как будто не нужны. Туляки скатываются в примитив, который быстро раскусили футболисты «Нефтчи», позволившие хозяевам нанести только шесть ударов по воротам, да и то большинство угроз пришли со стандартов. Кирилл Комбаров даже забил, но из явного положения «вне игры». Команда, собранная Олегом Кононовым, под руководством Игоря Черевченко смотрелась куда интереснее, этот «Арсенал» медленнее и предсказуемее, затейливости ему явно не хватает.

«Арсенал» еще не вкатился в сезон

Впрочем, не будем отрицать тот факт, что «Арсенал» пока не только не наладил новые игровые связи, но и банально не вкатился в сезон. Впрочем, и для «Нефтчи» это всего лишь третья официальная встреча в новом сезоне, так что получается оправдание в пользу бедных. Но, так или иначе, из песни слов не выкинешь: туляки медленно принимали решения, а к концу матча и вовсе плохо передвигали ноги от усталости. Их соперники оказались бодрее. Предполагалось, что «Нефтчи» закроется и будет действовать вторым номером, ища шансы в контратаках, но в итоге команда из Азербайджана сыграла так, как ей было удобно – где-то на встречных курсах, где-то от обороны, где-то заставляя туляков катать мяч под прессингом. Преимущества у «оружейников» точно не было, а если говорить о моментах, то у «Нефтчи» они были острее: помимо гола, Левашов выручал в ближнем бою, спасала штанга.

Пропустили «дешевый» гол

И все бы ничего, если бы «Арсенал» не пропустил. Гол получился досадным. Во-первых, «Нефтчи» забил в самой концовке первого тайма – неприятно, ведь не удалось даже выдать эмоциональный ответ, во-вторых, у туляков в обороне наступило коллективное затмение. Левый фланг провалился, Монроуз очень легко убежал в отрыв. Два человека пытались его остановить – безуспешно, Комбаров и Чаушич вдвоем держали набегавшего по центру противника, а Дарио да Силву бросили на дальней штанге.