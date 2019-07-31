«Бавария» - «Тоттэнхем»: Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:44

«Бавария»

Судя по межсезонью «Бавария» пребывает в отличной как физической, так и игровой форме. Команда очень уверенно играет в товарищеских поединках. Подопечные Нико Ковача с оптимизмом входят в новый сезон.

В полуфинале Кубка Ауди команда разобралась с «Фенербахче» со счетом 6:1. Все получается на футбольном поле у команды. Главное теперь продолжить радовать своих болельщиков и попробовать выиграть пусть и товарищеский турнир, который проходит в Мюнхене.

«Тоттэнхем»

Доказал всем Маурисио Почеттино свой профессионализм. Он в прошлом сезоне не мог рассчитывать на всех своих лидеров, но при этом добился феноменальных результатов. Сейчас лидеры «шпор» в строю и команда в товарищеских играх обыгрывает очень сильных оппонентов.

Ярким подтверждением этого является победа «Тоттэнхема» над «Реалом» со счетом 1:0. Чувствуется, что коллектив из Лондона «голоден» к победам, поэтому команда будет продолжать выкладываться на максимум в каждом поединке.

Котировки БК Pinnacle на текущую встречу:

Победа «Баварии» - 1,75

Ничья – 4,15

Победа «Тоттэнхема» - 4,00

Интересные факты об игре

«Бавария» выиграл 7 из 10 последних поединков

Команды между собой еще ни разу в истории не встречались

Прогноз

Тяжело придется «Тоттэнхему», так как сейчас «Бавария» показывает очень высокие скорости. Вряд ли «шпоры» сумеют что-то серьезное противопоставить своему сопернику. Ожидаем открытый футбол в исполнении обеих команд. Подопечные Ковача при поддержке болельщиков все-таки сумеют склонить чашу весов в свою пользу и одержат трудовую победу. Победу «Баварии» в букмекерской конторе Pinnacle можно сыграть с коэффициентом 1,75.