Барнаульский Соболь. Лучший игрок РПЛ в июле

вчера, 19:00

РПЛ дает повод поговорить о талантливом форварде из «Крыльев Советов», который заявляет о себе здесь и сейчас. «Соккер.ру» знакомится поближе с Александром Соболевым.

Мы неплохо знакомы с молодыми форвардами из ведущих клубов — с Федором Чаловым и Иваном Игнатьевым, но мало кто интересовался биографией Александра Соболева, который начал сезон с трех забитых мячей и удостоился звания «Лучший игрок РПЛ » в июле месяце. Начинаем разговор!

Саша из Барнаула

Лучший бомбардир РПЛ после трех туров и надежда «Крыльев Советов» в атаке появился на свет в Барнауле 7 марта 1997 года. Так как отец играл на любительском уровне и обожает футбол, выбора у Александра не оставалось: уже в пять лет он был записан в школу местного «Динамо», где тренировался со старшими ребятами. Поначалу из Соболева хотели сделать вратаря, ведь он всегда был рослым парнем (сейчас вымахал до 195 сантиметров), но в воротах у Саши получалось плохо, он откровенно скучал, терял концентрацию и пропускал голы из-за невнимательности. Тогда его перевели в нападение, и это решение было не только верным, но и судьбоносным для карьеры парня. Еще из Барнаула Соболев ездил на просмотр в ЦСКА , «Локомотив» и «Анжи», но нигде не подошел. В 18 лет форвард дебютировал за барнаульское «Динамо» в ЛФЛ , а потом сам напросился в «Томь».

Томск

Соболев нашел возможность связаться с Виктором Себелевым, тренером молодежки «Томи» и «записался» на просмотр. Полдела было сделано, остались «мелочи» - проявить себя на поле, что Соболев и сделал. Возможно, это ключевой эпизод в его футбольной карьере, ведь если бы не постучался в «Томь», остался бы в родном городе и гонял бы в футбол по выходным — Александр признавался, что мысли закончить с футболом приходили в его голову.

Соболев начал выступления за «Томь» в сезоне 2016/17, когда сибиряки выступали в РПЛ и по ходу сезона обнищали, в весенней части чемпионата гоняли молодыми парнями, и одним из тех, кто получил шанс, оказался Александр Соболев. Из 13 дебютных матчей форварда в РПЛ «Томь» проиграла 11, еще в двух сыграла вничью, но для него это был огромный опыт, тем более удалось отметиться тремя голами — в ворота «Рубина», «Анжи» и «Краснодара». Несмотря на предложения от других клубов, Соболев остался в «Томи» после вылета, и только после того, как забил 9 голов в 27 матчах, покинул Томск ради Самары, куда его пригласил Андрей Тихонов.

Самара

Соболев сыграл свою роль в возвращении «Крылышек» в элиту отечественного футбола, во второй части сезона 2017/18 он забил 8 голов в 12 матчах — отличный результат, особенно удался Александру матча против «Спартака-2», в котором он оформил первый хет-трик на профессиональном уровне. В Самаре форварда окрестили «Сибирским Дзюбой», что ему не слишком нравится:

«Мне вроде бы и приятно, но хочется, чтобы меня запомнили не как „Сибирского Дзюбу“, а как Александра Соболева. Стремлюсь к этому. Кроме того, мы хоть с Дзюбой и похожи по фактуре, но стиль у нас разный, Артем — столб, а я более подвижный. А так мне нравится Златан Ибрагимович».

На старте прошлого сезона в РПЛ Тихонов по-прежнему доверял Соболеву, но в первых семи турах тот отметился только победным голом в Ростове-на-Дону, а потом выпал из состава. Заменивший Тихонова Миодраг Божович выпускал Александра на замены по ходу вторых таймов, а зимой «Крылья Советов» решили не мучить перспективного футболиста и отправили его в «Енисей» за игровой практикой и голами.

Красноярск

«Енисей» стоял на вылет, зато Соболев завоевал себе место в атаке и стал главным героем победных матчей против «Оренбурга» и «Анжи». В первом случае открыл счет и помог отличиться Кутьину в добавленное время второго тайма, во втором — вышел на замену после перерыва и отметился дублем. «Енисей» все равно вылетел, но Соболев заслужил новый шанс в «Крыльях Советов».

Снова Самара

Любопытно, что в каждом сезоне команда, за которую играет Александр Соболев, совершает переход между лигами. В случае «Томи» и «Енисея» это было понижение, «Крылья Советов», напротив, вышли из ФНЛ в РПЛ . Новый сезон Соболев начал с победного дубля в ворота ЦСКА , и хотя в следующих двух матчах волжане уступали, их форвард не покидал поле без результативного действия — гол «Арсеналу», «ассист» в матче с «Уфой». Четыре результативных действия в трех встречах — это действительно ярко, в РПЛ не стали мелочиться и назвали форварда самарского клуба лучшим игроком чемпионата в июле. И теперь этому статусу нужно соответствовать.

Что дальше?

Говорят, интерес к Соболеву есть у ряда московских клубов, но Александру не стоит спешить, ведь он пока только заявил об уровне, но не закрепился на нем. Судя по высказываниям, мозги у парня на месте, например, ответ на вопрос о сборной прозвучал довольно категорично:

Мои голы пока ничего не значат. Больше скажу — я бы обменял их на большее количество очков у команды. О сборной у меня пока даже мыслей быть не может. Мне нужно показывать качественную игру, работать над собой, стабильно приносить пользу «Крыльям Советов». Но если честно, звонка от Черчесова до зимы точно не жду. А может быть, и до лета. Впрочем, все зависит от моей игры, но нужно не два-три хороших матча, а хотя бы 10-15. Тогда можно будет делать какие-то выводы.

Александр мыслит здраво, и это не может не радовать. Пожелаем ему удачи! Хороших форвардов в российском футболе много не бывает.