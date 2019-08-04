«Рубин» - ЦСКА: увидим ли мы интригу?

вчера, 09:08

«Рубин»

Подопечные Романа Шаронова являются главным открытием РПЛ . Команда после трех туров с семью набранными очками находится в числе лидеров чемпионата. В межсезонье команда заметно обновилась. Несмотря на кардинальные изменения в составе удалось коллективу из Тюмени добиться весьма впечатляющих результатов.

Последняя победа со счетом (1:0) над «Ахматом» позволила «Рубину» взобраться на третью позицию в РПЛ .

ЦСКА

Старт подопечных Виктора Гончаренко был далеко не самым идеальным. Поражение от «Крыльев Советов» (0:2) показало, что далеко не все идеально в игре коллектива из Москвы. Далее стоит сказать о том, что ЦСКА сумел собраться и добыл две победы над «Локомотивом» и «Оренбург» (2:1).

Сейчас коллектив из Москвы находится на шестой позиции в РПЛ . В идеале начать улучшать качество своей игры как можно быстрее, иначе вывести свою игру на более высокий уровень вряд ли удастся.

Котировки БК Pinnacle на матч «Рубин» - ЦСКА :

Победа «Рубина» - 3,75

Ничья – 3,20

Победа ЦСКА – 2,15

Интересные факты

«Рубин» дважды проиграл ЦСКА и раз сыграл в ничью в трех последних поединках

и раз сыграл в ничью в трех последних поединках «Рубин» в четырех последних поединках уступил

ЦСКА не забивал только в одном из семи последних поединков

Прогноз