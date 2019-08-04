«Рубин» - ЦСКА: увидим ли мы интригу?

«Рубин»
Подопечные Романа Шаронова являются главным открытием РПЛ. Команда после трех туров с семью набранными очками находится в числе лидеров чемпионата. В межсезонье команда заметно обновилась. Несмотря на кардинальные изменения в составе удалось коллективу из Тюмени добиться весьма впечатляющих результатов.
Последняя победа со счетом (1:0) над «Ахматом» позволила «Рубину» взобраться на третью позицию в РПЛ.
ЦСКА
Старт подопечных Виктора Гончаренко был далеко не самым идеальным. Поражение от «Крыльев Советов» (0:2) показало, что далеко не все идеально в игре коллектива из Москвы. Далее стоит сказать о том, что ЦСКА сумел собраться и добыл две победы над «Локомотивом» и «Оренбург» (2:1).
Сейчас коллектив из Москвы находится на шестой позиции в РПЛ. В идеале начать улучшать качество своей игры как можно быстрее, иначе вывести свою игру на более высокий уровень вряд ли удастся.
Котировки БК Pinnacle на матч «Рубин» - ЦСКА:
Победа «Рубина» - 3,75
Ничья – 3,20
Победа ЦСКА – 2,15
Интересные факты
- «Рубин» дважды проиграл ЦСКА и раз сыграл в ничью в трех последних поединках
- «Рубин» в четырех последних поединках уступил
- ЦСКА не забивал только в одном из семи последних поединков
Прогноз
«Рубин» с каждым новым туром продолжает удивлять. Сумеют ли «армейцы» из Москвы добиться положительного для себя результата в противостоянии с мощным коллективом из Тюмени все-таки складывается впечатление что да, так как класс команд кардинально разнится. ЦСКА должны использовать огрехи в тактической игре со стороны «Рубина». Ожидаем непростую победу армейцев. Сыграть их победу в букмекерской конторе Pinnacle можно будет с коэффициентом 2,15.