Неожиданные ньюсмейкеры лета 

вчера, 22:00

Несколько клубов проводят ожидаемо бурные трансферные кампании в РПЛ , но «Соккер.ру» выделяет команду, подписавшую целый состав.

Самый неожиданный покупатель

Семаку поверило новое руководство «Зенита», Рибалте зимой дали отмашку – собрать состав «под ЛЧ ». У Галицкого никакая «концепция» не менялась, ведь во имя удачных ближайших сезонов Мусаеву нужны новички, что совсем не мешает доверять молодежи. Игнатьев, Сафонов, Уткин и Сулейманов не настолько старые, чтобы всегда быть на поле, а время получат, если заслужат.

От «Спартака» тоже ждали смену парадигмы, ведь только любитель хоккея не понимал, что у команды имени Глушакова и Комбарова нет будущего. Нет его также у команды Джано, поэтому продают, кого могут, а Цорн стабильно фотографируется с приличными новичками, комично не подпуская к презентациям Кононова. Но все эти кампании, как и точечное усиление «Локомотива» под ЛЧ с подачи Семина - ожидаемые.

А вот настолько бурная активность «Динамо», особенно с учетом суммы трансфера свежей цели Орещука – немецкого нападающего Филиппа за 20 млн евро, удивляет. Плюс Нойштедтера уговорили впервые поиграть в РПЛ . В московском клубе и раньше выпускников Бундеслиги жаловали – Кураньи, Воронин и Козлов ее проходили, а теперь набрали новую порцию, чтобы Рауш не только с Шюррле в дни дерби говорил по-немецки.

Хохлов получил целый новый состав

Если форвард «Боруссии» из Дортмунда Максимилиан Филипп вправду обойдется бюджету «Динамо» в 20 млн евро, то ВТБ придется подбросить деньжат, ведь втиснуться в 4 миллиарда рублей после такого трансферного лета не получится. Когда в команде сразу 10 новых футболистов, причем половина – свободные агенты (читай, есть «подъемные»), то траты невероятно большие.

Не смотрите на сумму – получится около 34 млн евро, или выше 40, если тунисец Слити дижонской горчицы подвезет, а оценивайте масштабы перестановок. У «Динамо» нет заметных продаж, чтобы свести баланс. Отпустили ряд свободных агентов. Хольмен, Темников, Марков, Козлов, Зотов, Луценко ушли без денежной компенсации. За Теттеха, надеемся, турки заплатили, но если Соу обошелся «Ноттингем Форест» всего в 700 тысяч евро, то вывод очевиден.

Пусть не придется платить зарплаты сразу десятерым игрокам, и Черных включают одиннадцатым в список на расставание, появляется полный состав, кроме голкипера, потребности в котором с Шуниным нет. По позициям не получается на 100 % новая основа, но если допустить несколько легких условностей, то можно составить альтернативный старт из Шунина и 10 новичков, уже подтвержденных и ожидаемых Макса и Романа:

«Динамовцы» обновят клубный рекорд

Цены на футболистов выросли, поэтому неудивительно, что рекорды бьются, как яйца для омлета – буднично. Но в РПЛ идет необычное лето. «Зенит» поставил рекорд, с бонусами покупка контракта Малкома выйдет дороже, чем трансфер Халка. Знаменитый щедростью ЦСКА заплатил за выкуп соглашения Влашича 15 миллионов евро.

Тиль обходится «Спартаку» в рекордные деньги – около 20 млн евро, а Кабелья – самый дорогой трансфер в истории «Краснодара» (12 миллионов). Только «Локомотив» остается из шестерки самых богатых клубов РПЛ без нового рекорда, хотя Крыховяк достался за 12 млн евро, а за Буссуфа заплатили лишь на три больше. Но и Гжегож – второй по стоимости новичок в истории «Локомотива».

Когда у «Спартака» самым дорогим трансфером много лет был переход Фернандо за 12.5 млн евро (Педро Роша на 500 тысяч дешевле), а «Динамо» выкладывает 20 млн евро за немецкого форварда Филиппа, причем не всегда центрального, как Кураньи, а универсального, то хочется спросить: хорошо ли в Москве понимают, что делают? Например, реально считают, что Нойштедтер идеален для опорной зоны?

Роман может уступить Рыкову и Евгеньеву в центре защиты, а в середине поля – Юсупову. Также вингеры Кардозу и Жоаозиньо не были слабыми местами в «Динамо», а тренеру привозят Н’Жие и готовят трансфер Филиппа, которые не прочь сыграть именно на флангах. Шиманськи блуждает между позициями – пока не очень удачно. У Панченко привычно сказочное количество дальних ударов, но где результат?

Удивляет, что много месяцев в «Динамо» ждали результативного центрального форварда, а самые большие деньги тратят на других по основному амплуа Филиппа и Н’Жие, причем оба не славятся стабильностью. Добавьте также Ордеца, которого взяли в команду, где полно центральных защитников – еще и Нойштедтер добавится, который в Турции играл чаще в центре защиты – вариантов теперь полно.

Можно смело утверждать, что состав у «Динамо» представительнее, чем годом ранее. Иначе быть не могло, зарплаты новичков точно выше, чем у Луценко. Но не сказать, что Соу, Теттех, Хольмен, Козлов или Марков, когда в форме, являются бездарными игроками. Как не сказать, что Каборе, Паршивлюк, Ордец, Плиев или Шиманськи готовы сразу показать лучший футбол. Н’Жие и Филипп тоже в бывших известных клубах не были на самом высоком счету, к сожалению.

Но будем надеяться, что руководство «Динамо» в лице спортивных менеджеров и Хохлова лучше понимает логику сбора новичков, из которой минимум семеро претендуют на стабильную игровую практику. С таким составом грех не воевать за высокие места, хотя забавно, что Орещук потратил десять попыток усилить состав, но из всего списка есть только один центральный нападающий. В Шейдаева верят, как «Ростов» в Шомуродова? Но этот выпускник школы «Зенита» вряд ли как Кержаков.

Надежда, что в теории умеющие забить мяч Жоаозиньо, Кардозу, Шиманськи, Панченко и Шейдаев помогут сыграть на старте сезона результативно, пока не оправдалась. Вот только и у новичка Н’Жие не было более семи мячей за сезон в чемпионате Франции (в прошлом забил 3, хотя был игроком запаса). А Филипп забил за «Боруссию» Д всего один мяч в прошлом сезоне, причем его личный рекорд – 9 голов в лиге с 34 турами.

В «Динамо» явно пытаются создать команду, где мячи будут собирать коллективными усилиями и ждать удобных передач друг друга. Но должны помнить историю. В двадцать первом веке у москвичей не раз появлялись деньги, но не всегда были уместные трансферы. Сейчас собирается команда, где полно людей в центр защиты, на фланги в атаке и обороне, хватит центрхавов с учетом универсализма Нойштедтера, однако в спину Шейдаеву новый Кураньи не дышит.

Или мы чего-то не знаем и форвард приедет, или Максимилиан Филипп приехал в «Динамо», чтобы удивить удачной сменой позиции? Когда-то давно во «Фрайбурге» играл в дуэте с крепким нападающим в атаке. В любом случае, много переходов лучше, чем один трансфер за деньги – за 500 тысяч евро, сезоном ранее. Получаем новую команду в РПЛ . А календарь станет для них тестом на терпение – впереди домашние игры с «Зенитом» и «Локомотивом».

На фоне масштабных перестановок собрать мощную команду за пару дней проблематично. Зато, если мыслить стратегически, то не отступаем от изначальных прогнозов. У «Динамо» появились деньги и желание их тратить. Перебрались на новую арену, где ждут не только вдову Яшина в гости. Не излечились от старых болячек в первых турах, но пересадки кадров продолжаются.

Очень интересно глянуть на микс Филиппа, Жоаозиньо, Н’Жие, Нойштедтера, Каборе и Паршивлюка с привычным треугольником в обороне «Динамо» - Рыковым, Шуничем и Шуниным, когда сыграются. Непонятно, кто будет к новому году тренером такой любопытной команды, зависит от результатов и личных договоренностей спонсоров и Хохлова, но «Динамо» не случайно так часто на первых строчках в трансферных новостях.

Настолько масштабной кампании не было с 2013 года, когда сразу шесть игроков «Анжи» перебрались в московский клуб. Надеемся, в этот раз результаты будут успешнее, а период высоких ставок без крупных ошибок руководства – длиннее.