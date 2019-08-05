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Святой Федун продает «Спартак»

вчера, 22:00

Обещаниям Федуна о передаче клуба болельщикам в 2023 году вряд ли суждено сбыться, но «Соккер.ру» находит предпосылки к тому, что новый владелец у «Спартака» будет. 

Ни для кого не секрет, что у Федуна семь пятниц на неделе. Он сначала хочет комбинационный спартаковский футбол, а потом утверждает, что самое важное — это результат, причем «переобувался» неоднократно. Леонид Арнольдович передавал управление клубом профессионалам, а после завоевания золотых медалей не упустил возможности похвастаться своим влиянием на трансферную политику. Отставку Карреры Федун объяснил так: «У меня был выбор: убрать тренера или разогнать половину команды». Тогда владелец «Спартака» убрал Массимо, но спустя несколько месяцев одобрил кадровую революцию в команде.

И когда Федун о возможном расставании со «Спартаком» говорит что-то вроде: «Любовь не продается», - не обязательно свято верить этим словам. Хотя Петр Авен, российский предприниматель и болельщик «красно-белых», назвал Федуна «в каком-то смысле святым человеком», при этом подчеркнул, что его нужно критиковать. Откровения Авена, которого называли претендентом на покупку «Спартака», лишь подчеркнули одну из наиглавнейших причин, почему клуб до сих пор в руках Федуна: на «Спартак» нет серьезного покупателя, готового потратить большие деньги на покупку, а потом вкладывать, вкладывать, вкладывать в клуб. 

Леонид Арнольдович не смог выстроить в «Спартаке» управленческую структуру и найти нужных людей, но он содержал клуб все эти годы, в то время как Авен может только рассказывать о том, почему в 2014 году не смог купить «Спартак». Если бы у него было желание участвовать в жизни любимой команды, то можно было найти массу способов: стать спонсором, разместив логотип своей компании на красно-белой форме, просочиться в совет директоров с небольшой долей акций, ведь Федун всегда говорил, что готов принять помощь и будет рад разделить ответственность, появлялись же в клубе акционеры вроде Челоянца. 

Авен этого не сделал, хотя с его возможностями мог, да и шансов перехватить «Спартак» у Федуна в момент его очередной слабости больше, если находиться в непосредственной близости от кабинета, где принимаются судьбоносные решения. Не думаю, что Петра Авена стоит рассматривать в качестве потенциального покупателя «Спартака» в ближайшем будущем, ему удобнее быть болельщиком или занимать позицию «над схваткой». Да и не факт, что такой владелец окажется лучше Федуна, которого болельщики винят во всех бедах. 

Но, видимо, есть кто-то еще. Возможно, этот кто-то уже сейчас влияет на жизнедеятельность клуба, ведь никто не знает, кому принадлежат 30% акций «Спартака». Контрольный пакет по-прежнему у Леонида Арнольдовича, часть акций у его брата Андрея. Часто «реальным» владельцем «Спартака» называют главу «Лукойла» Вагита Алекперова, но если даже так, то управление этим аппендиксом большой команды он доверил Федуну, а тот, в свою очередь, в недавнем интервью заявил, что устал и готов уйти в 2023 году, передав клуб болельщикам. 

Романтичное высказывание в стиле Федуна в футбольном мире поняли иначе и, скорее всего, верно: Федун готов расстаться с клубом. Это только одна из предпосылок скорого перехода «Спартака» в другие руки. Важным намеком стало недавнее очищение клуба от оффшорных счетов и полный переход под российскую юрисдикцию. С экономической точки зрения это крайне невыгодно, но так можно провести аудит, который обеспечит прозрачность сделки. 

Опять же, большие изменения в составе, строительство новой команды вкупе с попыткой сформировать позитивный имидж в информационном пространстве — все это тоже не вполне обычно для «Спартака». Или, к примеру, трансфер Гуса Тиля, который стал рекордным для «красно-белых». Удивительно, что Федун именно сейчас, решил раскошелиться на дорогостоящего футболиста. Хотя, он же строит команду, которая будет бороться за чемпионство в год столетия «Спартака», это все объясняет. Ну, почти…

Дыма без огня никогда не бывает, и все гипотетические разговоры о будущем «Спартака» льют воду на мельницу скорой продажи. Леонид Федун сделал это заявление о передаче клуба болельщикам, а чуть раньше его брат Андрей оценил стоимость «Спартака» в 1.1-1.2 миллиарда евро, но тут же подчеркнул: «Любая продажа — это всегда торговля. То, что мы хотим, и сколько можем выручить, иногда две большие разницы». Эта речь тоже звучит вполне призывно. 

А самое интересное: кто готов вступить в переговоры и торги с Федунами? Или, быть может, уже обо все договорился с ними? Есть несколько версий, одна другой краше. Тот же Петр Авен вряд ли зайдет слишком далеко, хотя может до сих пор бродить вокруг да около, прицениваться, задавать вопросы вроде: «А нет ли такого же „Спартака“, только с победами в еврокубках?» В числе кандидатов назывался и Роман Абрамович, но это было в период, когда российский олигарх «продавал» «Челси», но он пока остается в Лондоне. 

Муссировались слухи о том, что Сергей Лавров поможет «зайти» в «Спартак» своему зятю и президенту инвестиционной компании «Марафон Групп» Александру Винокурову. Варианты с  продажей клуба китайцам, шейхам или американцам, думаю, можно сразу отмести — это из разряда фантастики. А вот кто действительно выглядит внушительной фигурой, так это Алишер Усманов, который расстался с акциями лондонского «Арсенала» и вроде бы хочет взяться за большой футбольный проект в России. Больше, чем «Спартак», ему не найти. Случится ли крутой поворот в судьбе одного из популярнейших клубов страны в ближайшее время?

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 865
сегодня в 08:38
    GKN
    GKN
       430 / 865
    сегодня в 05:32
    Интересный поворот
    Багров-брат
    Багров-брат
       76 / 865
    сегодня в 04:19
    Очередной пиар-ход Лёни...)))
    Sunny.
    Sunny.
       462 / 865
    сегодня в 01:49
    надо было озаглавить : "Федун в поиске лоha"
    scikuni
    scikuni ответил cska1948
       727 / 865
    сегодня в 01:40
    нормальные клубы надо покупать, а не московский мешок
    Морозовский
    Морозовский
       7 / 865
    сегодня в 00:13
    "Газпрём" предложит Фердуну такую сумму, что тот не сможет отказаться! Распродадут за копейки спартачей, с лавки "зени" сформируют себе ещё один филиал.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       577 / 865
    вчера в 23:59
    Евреи никак не поделят "народную любовь" между собой .
    МКС
    МКС ответил parallels
       67 / 865
    вчера в 23:50
    так-так, у меня идея. поскольку спартаку в базарный день красная цена 3 копейки и 2 мешка желудей - предлагаю адекватным соккерчанам скинуться, выкупить и расформировать наконец этот оплот стыда, позора и дезеувщины на радость всей страны!
    Начинай

    Ща номер карты скину
    Hypnoz
    Hypnoz
       94 / 865
    вчера в 23:32
    Спартак нельзя продать ! Вначале, надо расформировать бомжей и тьму бюджетных клубов. Полностью перезагрузить российский футбол. На время, опустить его во тьму европейского футбола.
    -Хостинский-
    -Хостинский-
       720 / 865
    вчера в 23:32
    Нафиг это мясо никому не нужно
    parallels
    parallels
       10 / 865
    вчера в 23:29
    так-так, у меня идея. поскольку спартаку в базарный день красная цена 3 копейки и 2 мешка желудей - предлагаю адекватным соккерчанам скинуться, выкупить и расформировать наконец этот оплот стыда, позора и дезеувщины на радость всей страны!
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
       158 / 865
    вчера в 23:20
    Мы все горазды рассуждать, но никто из нас не Федун, такое ощущение, что ругать и проклянать Федуна во всех бедах это становится трендом, пусть каждый из тех его гнобит задумается, а так ли он хорошо выполняет свою собственную работу
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев
       68 / 865
    вчера в 23:09
    двухтрофеич давно должен был это сделать сразу как два трофея добыл, но .... надоело из пустого в порожнее слушать...
    cska1948
    cska1948
       78 / 865
    вчера в 22:45
    Думаю, тарасовским надо молиться за то, чтобы Усманов купил их клуб. На мой взгляд, это самый серьёзный из претендентов, который может в корне изменить судьбу клуба в лучшею сторону.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
       158 / 865
    вчера в 22:37
    Федун скупой, Федун плохой управленец и т. п, но киньте в меня камень, я уверен, что Спартак он любит!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       47 / 865
    вчера в 22:36
    Кому нужен СпаМ с его вечными дрязгами?
    Дураков на покупку нет и не скоро будут.ИМХО.
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       30 / 865
    вчера в 22:35
    Ничего нового.
    Всё повторение уже написанного.
    Петрович93
    Петрович93
       719 / 865
    вчера в 22:32
    Любой другой уже продал этот актив. А он терпит человек любит футбол . Ну терпению подойдёт конец. Найдётся ли другой дурак
    МКС
    МКС
       67 / 865
    вчера в 22:30
    Ну в этих словах конечно есть доля истины

    Но

    Судя по последним телодвижениям

    Как то покупка дорогих игроков

    И в купе с этим продолжение сотрудничества с физруком

    Тем самым за счет продвижения команды вниз в турнирной таблице

    Ведет к снижению стоимости брэнда

    А за "дешево" - тайный смысл продавать?
    kingoffam
    kingoffam
       126 / 865
    вчера в 22:28
    Зашевелились расисты..
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       79 / 865
    вчера в 22:26
    А может покупки /продажи Спартака "именно сейчас " следствие изменения лимита? Так же себя ведут Краснодар, Зенит, Динамо . Не так ли?
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       45 / 865
    вчера в 22:21
    Федуну нужно просто расформировать спартак и всё, нет "клуба" - нет позора, нет проблем
    Литейный 4
    Литейный 4
       3 / 865
    вчера в 22:20
    Спартак для Федуна как тот чемодан без ручки. Выкинуть жалко и тащить неудобно. Гыгыгы
    Nikola45
    Nikola45
       53 / 865
    вчера в 22:16
    Усманов еще не сошел....! ))
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