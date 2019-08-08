Чемпионы России в составе «Спартака». Где они сейчас?

вчера, 13:00

Два года назад «Спартак» завоевал долгожданный титул, став чемпионом России в 10-й раз. «Соккер.ру» констатирует, что от той команды остались «пятачки да ножки».

Флешбек. В сезоне 2016/17 в РПЛ не было равных «Спартаку» под руководством итальянского тренера Массимо Карреры, который счастливым снегом свалился на голову всем «красно-белым». В своем чемпионском походе «Спартак» одержал 22 победы и набрал 69 очков, в кои-то веки дважды за сезон выиграл у ЦСКА (3:1 и 2:1), причем вторая победа в новом доме армейцев, по сути, стала последним серьезным препятствием на пути к вожделенному «золоту». В мае 2017-го в России не было людей счастливее, чем спартаковские болельщики, однако в клубе не смогли грамотно распорядиться чемпионским багажом. За два года «Спартак» развалился и сейчас набирает новый состав, а чемпионов осталось раз, два и обчелся.

Почему говорим об этом сегодня? Сегодня «Спартак» стартует в квалификации Лиги Европы, а чемпионская сказка началась три года назад как раз с поражения в третьем раунде отбора Лиги Европы от кипрского АЕКа. Дмитрий Аленичев сложил с себя полномочия, а Массимо Каррера неожиданно встал во главе команды и сумел на время изменить судьбу «Спартака». Сейчас Олег Кононов в роли Дмитрия Аленичева: если проиграет «Туну», то, скорее всего, лишится своего поста. И тогда у «Спартака» будет новый тренер и новые надежды.

Чемпионы России 2016/17 (в порядке убывания матчей в чемпионском сезоне)

Роман Зобнин (29 матчей; 2 гола + 3 «ассиста»). Один из немногих, кто по-прежнему в «Спартаке», причем играет в стартовом составе. После чемпионского сезона Романа ждало тяжкое испытание: он порвал крестообразные связки, но сумел вернуться на поле и сыграл немалую роль в успехе сборной России на домашнем чемпионате мира.

Артем Ребров (28 матчей). Основному вратарю «Спартака» в чемпионском сезоне уже 35, он по-прежнему в команде, но скорее на правах играющего тренера, чем действующего футболиста, за спинами молодых Максименко и Селихова.

Фернандо (28 матчей; 3 гола + 1 «ассист»). Системообразующий полузащитник «Спартака» в золотом сезоне провел в Москве еще два сезона, по ходу которых не раз выручал «красно-белых» шикарными стандартами. Буквально неделю назад Фернандо отбыл в китайский «Бэйцзин Гоань», который заплатил за него 15 миллионов евро.

Дмитрий Комбаров (27 матчей; 4 «ассиста»). Сезон 2016/17 был пиком Комбарова, в следующие два года претензии к нему только накапливались. В начале этого года «Спартак» приобрел Айртона на замену Дмитрию, а в летнее трансферное окно защитник отправился в «Крылья Советов».

Квинси Промес (26 матчей; 12 голов + 9 «ассистов»). После чемпионства провел еще одну кампанию в «Спартаке», стал лучшим бомбардиром РПЛ и сыграл в Лиге чемпионов. В последний день летнего трансферного окна 2018 года ушел в «Севилью» за 20 миллионов евро. В Испании задержался всего на год, в начале этого лета перебрался в «Аякс», за который играл еще мальчишкой.

Андрей Ещенко (25 матчей; 1 гол + 1 «ассист»). Уж сколько раз Ещенко списывали со счетов, а он по-прежнему в «Спартаке». Андрею 35 лет, но он даже сейчас умудряется отвоевывать у молодого Рассказова место в основном составе.

Денис Глушаков (25 матчей; 8 голов + 2 «ассиста»). Капитана «Спартака» обожали, болельщики праздновали с ним чемпионство, прыгая по крышам автомобилей у «Открытие Арены», но ряд событий привел к тому, что Глушаков был низвержен с гребня народного обожания в пучину ненависти. Этим летом Денис перешел в «Ахмат», принеся последнюю радость спартаковской торсиде.

Илья Кутепов (24 матча). В карьере Ильи после чемпионства со «Спартаком» было еще одно яркое событие — четвертьфинал чемпионата мира, где он вдруг оказался основным защитником рядом с многоопытным Игнашевичем. Правда, после этого травмы не давали толком играть в футбол, а сейчас Кутепов проигрывает конкуренцию в «Спартаке» Джикии и Жиго.

Ивелин Попов (24 матча; 2 гола + 4 «ассиста»). Попов часто расстраивался, что «все ошибаются, а меняют его», но болгарин ощутимый вклад в чемпионство внес, однако дальше его карьера в «Спартаке» пошла на спад. Ивелин ездил в аренду в «Рубин» в сезоне 2017/18, а в начале этого года на постоянной основе присоединился к «Ростову», с которым уже обыгрывал «Спартак».

Джано Ананидзе (22 матча; 4 гола + 2 «ассиста»). О, да, Джано по-прежнему в «Спартаке» и даже пару раз выходил в основе в матчах нынешнего сезона. Правда, демонстрировал ужасный уровень игры, кажется, «красно-белым» пора расставаться со своим главным старожилом, который за 10 лет получил достаточно шансов.

Зе Луиш (21 матч; 5 голов + 6 «ассистов»). После чемпионства отыграл еще два сезона в «Спартаке», а этим летом перебрался в «Порту», которому вчера помог обыграть «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов.

Лоренцо Мельгарехо (21 матч; 2 гола). Джокер «Спартака» в золотом сезоне находится на грани ухода из клуба — Олег Кононов не видит парагвайца в своей команде. Впрочем, шанс остаться в «Спартаке» у Мельгарехо есть: а вдруг Олега Кононова уволят раньше, чем агент найдет ему новый клуб?

Сердар Таски (18 матчей). Ушел из «Спартака» летом 2018-го, полгода сидел без клуба, пока не присоединился к «Истанбулу», который в июле покинул свободным агентом. Сейчас Сердар снова в ожидании предложений.

Сальваторе Боккетти (15 матчей; 1 гол). Итальянец покинул «Спартак» этим летом и вернулся на родину, где будет выступать за «Верону».

Маурисио (10 матчей; 1 гол). Бразильский защитник выступал за «красно-белых» в сезоне 2016/17 на правах аренды из «Лацио», гол Маурисио принес «Спартаку» победу в Грозном над «Ахматом». Продлевать отношения с бразильцем не стали, он вернулся в «Лацио», потом играл за варшавскую «Легию», а сейчас выступает в чемпионате Малайзии за «Джохор Дарул Такзим».

Александр Самедов (10 матчей; 3 гола). Присоединился к «Спартаку» на полпути похода за золотом, забил три победных мяча («Анжи», «Зениту» и «Амкару»). Покинул московский клуб в начале этого года, провел несколько месяцев в «Крыльях Советов», а на днях объявил о завершении футбольной карьеры.

Ромуло (8 матчей; 2 «ассиста»). Ромуло, напротив, покинул чемпионский состав зимой 2017-го, перейдя во «Фламенго», но свою медаль получил, ведь сыграл в восьми матчах и даже отметился парочкой результативных передач. Правами на Ромуло по-прежнему владеет «Фламенго», но этот год он проводит в «Гремио» на правах аренды.

Луис Адриано (8 матчей; 2 гола). Бразилец провел в «Спартаке» 2.5 года, за это время демонстрировал и свой высокий класс, и апатию, а неделю назад было объявлено о переходе Луиса Адриано в «Палмейрас».

Георгий Джикия (8 матчей). Джикия сыграл не так много в чемпионском сезоне, но с тех пор вырос в ключевого защитника не только в «Спартаке», но и в сборной России. Этим летом Георгий был назначен капитаном «Спартака».

Александр Зуев (6 матчей; 1 «ассист»). Зуев не доиграл чемпионский сезон — отправился в «Крылья Советов» на правах аренды, а по возвращении сразу уехал в новую командировку — в «Ростов». Клуб с берегов Дона выкупил контракт Александра, а вингер с особым настроем играет против «Спартака»: в прошлом сезоне его гол принес «Ростову» победу в Москве, а в начале этого мяч Зуева в концовке помог «желто-синим» уйти от поражения на своем поле.

Артем Тимофеев (5 матчей). Контракт со «Спартаком» действует до 2022 года, но этот сезон полузащитник проведет в «Крыльях Советов» на правах аренды.

Денис Давыдов (4 матча). «Спартаковский Месси» не оправдал возложенных на него надежд. Денис играл за «Спартак» из Юрмалы, за «Нижний Новгород» в ФНЛ , а сейчас он — игрок ЦСКА . Не из Москвы, конечно, а из Софии.

Георгий Тигиев (4 матча). Выступает на правах аренды из «Спартака» за минское «Динамо».

Денис Кутин (2 матча). С прошлого лета выступает за ФК «Армавир».

Евгений Макеев (2 матча). Ушел из «Спартака» сразу после чемпионства и за два года успел сменить четыре команды. Макеев побывал в «Ростове», «Сочи» и «Роторе», а этим летом уехал в Армению, где будет выступать за ереванский «Арарат».

Александр Селихов (1 матч). По ходу сезона 2017/18 Селихов стал основным вратарем «Спартака», но потом получил тяжелую травму ахилла и практически не играл в кампании 2018/19. Сейчас ждет своего шанса за спиной у Александра Максименко.

Александр Пуцко (1 матч). Пуцко — защитник «Уфы». Этот сезон начал у Вадима Евсеева в качестве игрока стартового состава.

Сергей Песьяков (1 матч). После чемпионства перешел в «Ростов», где со временем стал неоспоримым №1.

Игорь Леонтьев (1 матч). Уходил из «Спартака» в «Тюмень», а этим летом присоединился к «Чайке», которая теперь выступает в ФНЛ . К слову, «Чайка» проводит свои матчи на «Ростов Арене», так что на берегах Дона большая колония спартаковских чемпионов: Зуев, Песьяков, Попов и Леонтьев.

Массимо Каррера. Тренер-чемпион был уволен из «Спартака» в ноябре 2018 года, с тех пор сидит без работы, в то время как фанаты «красно-белых» не забывают о человеке, который подарил им праздник.