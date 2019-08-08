Протиснуться в щёлочку. Трансферный дедлайн в АПЛ

вчера, 15:00

Трансферное окно в АПЛ вот-вот закроется. «Соккер.ру» - о громких сделках, которые могут состояться «на флажке». Форвард для МЮ , Чалов, поиски «Тоттенхэма» - вот это всё.

Сегодня в 17:00 по британскому времени или в 19:00 по московскому закроется трансферное окно в АПЛ . С этого момента английские клубы смогут только продавать игроков, либо подписывать соглашения со свободными агентами. Клубы сами проголосовали за такие сроки трансферного окна, логика в том, чтобы начинать новый сезон полностью укомплектованными. Много интересных трансферов подарило это лето почитателям АПЛ , но «Соккер.ру» спешит напомнить о незавершенных делах.

Перейдет ли Федор Чалов в «Кристал Пэлас»?

Это самый главный вопрос для любителей российского футбола, давненько не было наших парней в АПЛ , а тут такой шанс! Уже ясно, что Дзюба на Туманный Альбион не поедет, хотя собирался, а вот у Чалова есть шанс сесть в последний вагон поезда. Федора очень хочет подписать «Кристал Пэлас», но ЦСКА пока сохраняет «покер-фейс» и отказывает «стекольщикам»: армейцы отвергли уже два предложения, второе — на 25 миллионов евро. Агент форварда утверждает, что КП не сдается, то есть можно ждать еще одного захода в последние часы и даже минуты трансферного окна. ЦСКА не горит желанием отпускать лидера атак, но если «Кристал Пэлас» повысит предложение до 30 миллионов евро (это будет рекорд клуба), то армейцы могут дрогнуть. Ждем развязки!

Кто заменит Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед»?

Ромелу Лукаку уже в Милане, где готовится подписать контракт с «Интером», но уже давно было ясно, что Сульшер на бельгийца не рассчитывает, а между тем из центральных нападающих в команде остался только Маркус Рэшфорд. И вот теперь «Манчестер Юнайтед» судорожно ищет усиление для линии атаки. Один из кандидатов — Марио Манджукич из «Ювентуса», который не вписывается в игровую модель Маурицио Сарри, второй — Иньяки Уильямс из «Атлетика». Сделка с басками оценивается почти в 90 миллионов евро. Вопрос в том, успеют ли «красные дьяволы» оформить все бумаги?

Кого подпишет «Тоттенхэм»?

Наверное, этот вопрос многих из вас повеселит, учитывая, что «шпоры» за последние два года подписали трех игроков, но слухов вокруг финалистов Лиги чемпионов много, вероятно, дедлайн все же принесет «Тоттенхэму» новичков. Слухи отправляют в Лондон двух аргентинцев — Пауло Дибалу и Джованни Ло Чельсо, причем переход последнего из «Бетиса», похоже, дело решенное. А вот Райан Сессеньон и так играл в Лондоне, только за «Фулхэм». Говорят, талантливый вингер сменит район британской столицы. Не будем забывать и о Бруну Фернандеше из «Спортинга», который выбирал между «Тоттенхэмом» и МЮ , но склонился к предложению «шпор». Понятно, всех и сразу скупой Даниэль Леви не подпишет, но верим, что «Тоттенхэм» не останется без трансферов в дедлайн, тем более что на фоне ожидаемый уход Кристиана Эриксена.

Кто усилит оборону «Арсенала»?

У «Арсенала» роскошная линия атаки, но в обороне гуляют лютые сквозняки, а сегодня последний день, когда «канониры» и Эмери могут укрепить оборону, состояние которой вызывает уже даже не тревогу, а панику у болельщиков. Но если все получится, в дедлайн «Арсенал» прикупит парочку защитников. Кажется, о Ругани из «Ювентуса» и Упамекано из «РБ Лейпциг» можно забыть, зато в «Арсенал» готов перейти сам Давид Луис. Это фишка такая — иметь в составе заслуженного игрока «Челси»? Петр Чех завершил карьеру и вернулся к «синим» в новом качестве, теперь ряды «Арсенала» может пополнить Давид Луис. Намечается чумовая связка с Маттео Гендузи!

David Luiz and Matteo Guendouzi playing for the same team? Here for it. pic.twitter.com/q4pR620IEH — ESPN UK (@ESPNUK) August 7, 2019

Кроме бразильца, «канониром» должен стать Киран Тирни, его переход согласован с «Селтиком», в эти минуты левый защитник проходит медицинский осмотр для «Арсенала». Тем же самым, по сообщению британских СМИ , занимается Давид Луис.

Вернется ли Коутиньо в АПЛ ?

Возвращение Коутиньо в АПЛ могло бы стать главной новостью трансферного дедлайна, но шансы, похоже, не очень велики. Заинтересованность в бразильце выражали «Тоттенхэм» и «Арсенал», но лондонские клубы не готовы к полноценному трансферу, они могут позволить себе только аренду полузащитника, а «Барселона» такой вариант не рассматривает. Да и сам футболист все еще надеется заиграть на «Камп Ноу». Оставим этот вопрос здесь, но так и знайте: шансы на возвращение Коутиньо в Англию этим летом ничтожны.

Вилфрид Заха перейдет в «Эвертон»?

«Эвертон» этим летом уже накупил футболистов на 90 миллионов евро и может стать чуть ли не главным ньюсмейкером последнего дня трансферного окна. Главный сюжет — это, конечно же, переход Вилфрида Заха из «Кристал Пэлас». «Ириски» хотели сделать все полюбовно, предлагали за вингера 70 миллионов фунтов и двух футболистов в придачу, но «стекольщики» уперлись, а теперь Заха подал официальный запрос на трансфер, с которым его нынешнему клубу придется считаться. Кстати, трансфер Заха определенно может повлиять на переговоры «Кристал Пэлас» с ЦСКА по Чалову. Кроме того, «Эвертон» хочет пригласить полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, который не исключил смену клубной прописки этим летом. Если «Эвертон» воплотит в жизнь все задуманное, то у нас всех глаза на лоб полезут.

Кем «Лестер» заменит Харри Магуайра?