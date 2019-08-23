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У ЦСКА проблемы с составом. И 10 дней на решение

вчера, 19:00
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Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Влашич Никола
Влашич Никола
Полузащитник
Бийол Яка
Бийол Яка
Полузащитник

Поражение от «Спартака» вскрыло известные болевые точки армейцев, и тренерский штаб сообщил руководству о серьезности ситуации. Кадровый вопрос ЦСКА — на «Соккер.ру». 

На следующий день после московского дерби инсайдеры всполошились и рассказали об инициированной Виктором Ганчаренко встрече с Евгением Гинером, на которой главный тренер потребовал выделить деньги на двух новичков и приобрести их до конца трансферного окна, иначе… И дальше следуют разные трактовки: «иначе Ганчаренко и его тренерский штаб оставляют за собой право уволиться», «иначе снимают с себя ответственность за выполнение поставленных задач, так как команда не соответствует им» и так далее. 

Василий Конов, известный болельщик ЦСКА, который в последние дни обрел славу борца за справедливость и против «Зенита» (именно он опубликовал детали трансфера Алексея Сутормина за 50 000 рублей), снова выступил в роли голоса разума, напомнив, что разговоры с Евгением Гинером с позиции ультиматумов недопустимы. И уж точно никто из тренеров не стал бы ставить на карту свой контракт и карьеру из-за отсутствия двух новичков. Но разговоры о трансферном вмешательстве в дела ЦСКА точно ведутся, и недовольство кадровым выбором у тренерского штаба точно есть. Действительно ли вопрос стоит так остро? Заглянем в каждую линию.

Вратарская позиция

Игорь Акинфеев — «нумеро уно», с этим никто не спорит, а капитан в каждом матче подтверждает свой уровень, вот и в дерби сделал все, чтобы ЦСКА не проиграл, оставляя армейцев в игре при счете 0:1. Однако ни для кого уже не секрет, что после каждого матча дважды оперированное колено Акинфеева распухает, требуется укол, чтобы снять отек, после чего еще два дня, как минимум, Игорю нельзя давать полноценные нагрузки. То есть Акинфеев превратился во «вратаря в вакууме», он законсервировал свой уровень мастерства и может пользоваться только им, почти не получая подпитку извне, ведь тренироваться в нормальном режиме не позволяет колено. 

Не удивительно, что Виктор Ганчаренко летом хотел подстраховаться и взять опытного вратаря на замену, но с переходом Джанаева что-то не срослось, наверняка сыграло и мнение Акинфеева, который ненавидит конкуренцию. Не слишком эгоистично? В общем, по-хорошему эту линию ЦСКА следовало бы усилить добротным «вторым номером», но армейцы оставляют в дублерах у Игоря после ухода Кырнаца в аренду 23-летнего Илью Помазуна (2 матча в РПЛ к 23-м годам) и 15-летнего Владислава Торопа. 

Оборонительная линия

Защита укомплектована, это единственная линия, к которой нет вопросов. Хорватский защитник Шарлия заменил в составе уехавшего в «Удинезе» Бекао, кроме него, есть Васин, Магнуссон, Дивеев и Набабкин — пять защитников на три позиции в центре обороны. 

Полузащита 

ЦСКА сейчас играет по схеме 3-4-3, так что Марио Фернандес относится к средней линии, да и вообще фланговые позиции в этой четверке укомплектованы. Фернандес — это топ-игрок, слева играет Обляков, в зависимости от тактического задания там может выходить номинальный защитник Щенников, когда поправится, есть и другие универсалы. А вот центр поля — это зона, к которой больше всего нареканий. Если посчитать количественно, то у ЦСКА достаточно центральных хавбеков, но молодость играет злую шутку, а «синдром второго сезона» был запрограммирован. Посмотрите на кандидатов в среднюю линию армейцев: Ильзат Ахметов — 21 год; Константин Кучаев — 21 год; Кристиян Бистрович — 21 год; Яка Бийол — 20 лет; Иван Обляков — 21 год; Никола Влашич — 21 год. 

В средней линии у ЦСКА Фернандес и молодежь, причем Марио ни по складу характера, ни по позиции не тянет на учителя, он сам гоняет по бровке туда-сюда и тянет на себя одеяло. А молодые футболисты хорошо проявили себя в прошлом году, сейчас от них ждут такой же игры, но произошло вполне прогнозируемое торможение, ведь прогресс — это не гладкий бег, а прыжки через песочные ямы. Ганчаренко четко понимает, что этому талантливому «стаду» нужен опытный «погонщик». Игорь Акинфеев недавно вспоминал Вернблума в этом контексте — мол, рядом с таким дядькой молодые игроки быстрее бы росли. Это так, нужен опорный полузащитник типажа Понтуса — как по стилю игры, потому что не помешает добавить мускул в опорную зону, так и по менталитету, чтобы не только за своей игрой следил, но и партнерам мог подсказать и «напихать». 

Нападение

В атаку приобретение жизненно необходимо. Во-первых, потому что здесь банальный дефицит футболистов, во-вторых, все такие же молодые и нестабильные. В шести турах в атакующей тройке ЦСКА сыграли четыре футболиста: Влашич и Чалов приняли участие во всех матчах, Сигурдссон получил травму в пятом по счету матче (против «Сочи»), заменивший его Ефремов порвал крестообразные связки в игре со «Спартаком». Есть еще японец Нисимура, дальше идут опции с переводом полузащитников в линию атаки. 

Абель Эрнандес, который был в прошлом сезоне, оказался не большим помощником, хоть и забил несколько мячей, но сейчас нет и такой подстраховки. Еще одна травма или дисквалификация — и катастрофа, хотя уже сейчас практически нет вариантов по реформации атаки по ходу матчей. К тому же, не факт, что у Федора Чалова выдастся еще один столь же успешный сезон. Лучший бомбардир прошлого чемпионата в шести турах нового розыгрыша РПЛ с игры забил только один гол. Не забываем, что сейчас-то ЦСКА играет раз в неделю, а осенью начнется Лига Европы, и график заметно уплотнится. Без новичков придется тяжко.

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Все комментарии
UrAn54
UrAn54 ответил neukomm
   731 / 938
сегодня в 08:24
"Защита ... это единственная линия, к которой нет вопросов." Уже, увидев фамилию Васин, я ужасаюсь, у меня пробегают нервные мурашки
Кроме Васина есть такое чудо как Набабкин - много чего способен натворить.
mangoх12
mangoх12 ответил mangoх12
   29 / 938
сегодня в 01:31
мда, пока не ответишь подобным, наш местный ВАР на любимчиков Москалева не реаигирует)) правильно ? А вот наоборот моментальная реакция. м каждый раз одно и тоже.))
Jobs, я даже не сомневался что модерировали Вы ..(((
Сп62
Сп62
   209 / 938
вчера в 23:39
Не всегда же бывает масленница, оказывается есть и пост. Такова жизнь.
neukomm
neukomm
   334 / 938
вчера в 23:01
"Защита ... это единственная линия, к которой нет вопросов."
Уже, увидев фамилию Васин, я ужасаюсь, у меня пробегают нервные мурашки
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
   117 / 938
вчера в 22:55
Кони как никто умеют решать подобные проблемы
Izmar
Izmar
   18 / 938
вчера в 22:50
У ЦСКА много талантливой молодежи и самая удачная трансферная политика.
Александр Рябов
Александр Рябов
вчера в 22:42
Может хоть так до этого еврея дойдёт, что харэ молодняк по-дешёвке скупать...
RBA
RBA ответил spartach n1
   691 / 938
вчера в 22:14
Да всем плевать какие там проблемы у коней,продули дерби начались откорячки ))
В этот раз мы,весной вы.
RBA
RBA ответил МапС
   691 / 938
вчера в 22:11
У коней проблемы и энто радовает :)
И что тебя радует? Твоей команде приятней играть с сильным соперником или со слабым? Например нам приятней побеждать сильного соперника.
Армейская душа
Армейская душа ответил МапС
   54 / 938
вчера в 21:59
У коней проблемы и энто радовает :)
У свиней одна радость
Армейская душа
Армейская душа
   54 / 938
вчера в 21:57
У ЦСКА проблемы с реализацией
mangoх12
mangoх12
   29 / 938
вчера в 21:56
мда, пока не ответишь подобным, наш местный ВАР на любимчиков Москалева не реаигирует)) правильно ? А вот наоборот моментальная реакция. м каждый раз одно и тоже.))
mangoх12
mangoх12 ответил mugik1973
   29 / 938
вчера в 21:48
Дешевли будет расформировать конский клуб
Не переживай, федун уже мечтает как бы расформировать поросячий клуб
МапС
МапС
   40 / 938
вчера в 21:46
У коней проблемы и энто радовает :)
mangoх12
mangoх12
   29 / 938
вчера в 21:44
ай мне нравится модератор )))
mangoх12
mangoх12 ответил Крутой камерунец
   29 / 938
вчера в 21:44
я вообще стараюсь новости лошадвы обходить стороной,но везде,везде,чтобы не касалось Спартака, рисуешься ты со своими лазурными друзьями.
    mangoх12
    mangoх12 ответил Крутой камерунец
       29 / 938
    вчера в 21:41
    я вообще стараюсь новости лошадвы обходить стороной,но везде,везде,чтобы не касалось Спартака, рисуешься ты со своими лазурными друзьями.
    во тебе заметно , не ходил бы сюда .. не твое это
    mangoх12
    mangoх12 ответил Hypnoz
       29 / 938
    вчера в 21:39
    Гинеровцев в Фнл, физрука на картошку ?!
    по Федунцам давно ФНЛ плачет , проверка модера нгомер два
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец ответил mangoх12
       34 / 938
    вчера в 21:39
    с перепугу выиграли один раз у ЦСКА а хайпа от тебя на недели
      mangoх12
      mangoх12 ответил Крутой камерунец
         29 / 938
      вчера в 21:38
      не знаешь чего?? какая москалевка?? это где??
      У москалева спроси , теперь свободен тоже мне спец нашелося ахаха
      mangoх12
      mangoх12 ответил Hypnoz
         29 / 938
      вчера в 21:37
      Гинеровцев в Фнл, физрука на картошку ?!
        Крутой камерунец
        Крутой камерунец ответил mangoх12
           34 / 938
        вчера в 21:36
        че ты сказки гонишь когда не знаешь ,возьми карлика в свою москалевку и радуйся
        не знаешь чего?? какая москалевка?? это где??
        mangoх12
        mangoх12 ответил Крутой камерунец
           29 / 938
        вчера в 21:36
        с перепугу выиграли у расслабленного Реала,а хайп до сих пор)))) эта победа чего то бы и стоила,если бы не очередное 4 место XDDDD
        с перепугу выиграли один раз у ЦСКА а хайпа от тебя на недели
        pomor45
        pomor45
           194 / 938
        вчера в 21:36
        Вряд ли Гинер этого не осознаёт, но он же не хозяин, а зицпредседатель. Боюсь, что настоящие хозяева - британские жулики - остывают к ЦСКА, как тускнеющему бренду, потому что на показатели в РПЛ им наплевать, а в ЛЧ успехов ноль: двумя победами над Реалом никого, кроме своих болельщиков, не утешишь и нужен, как минимум, выход из группы. Короче, у Гинера денег нет, а британцы больше не дадут, как бы вовсе не отказались. ЦСКА завис, с ЛЧ уже расстался, а далее последует расставание с ЕК и путь в середину РПЛ. Это если власти не подкинут к Россетям ещё и Роснефть.
        mangoх12
        mangoх12 ответил Крутой камерунец
           29 / 938
        вчера в 21:35
        да причем тут карлик белорусский? нет у него полномочий,и денег,строит команду из того что есть,из го***а и палок)))
          Владимир_Спартак
          Владимир_Спартак
             57 / 938
          вчера в 21:35
          В тихом омуте..... водятся.... 😣
          MAUS
          MAUS ответил viv
             42 / 938
          вчера в 21:27
          Реал в любом состоянии это Реал....а не какой то евросередняк Тун или Брага....
          в прошлом году это была тень Реала! Плюс с цска испанцы играли каким-то резервным составом (в защите уж точно). Сути это не меняет, да цска обыграл два раза Реал, но обыграл скорее название/эмблему Реал.
          И потом если бы не эти два матча с Реалом, то вообще никто не сказал бы "о синдроме второго сезона"
          Эта Брага может и посильнее прошлогоднего Реала!
          А на счет Тунца, так за два дня до домашнего матча проиграл на выезде 2-3 Базелю, третий гол Базель с мучениями забил на 85 минуте, и если вспомнить группу цска в ЛЧ с Базелем, Бенфикой и МЮ, то Базель и в хвост и гриву поимел Бенфику в двух матчах! то можно сказать что такие команды не Подарок и сними нелегко играть!
          Сп62
          Сп62
             209 / 938
          вчера в 21:14
          Всем всё ясно кроме руководства армейцев. А то всё Федун, да Федун.
          Крутой камерунец
          Крутой камерунец ответил Leha-ha50
             34 / 938
          вчера в 21:10
          Ситуация не из приятных. Но тут Витя сам в большей степени виноват. Его безграничная любовь к Васину и Облякову давно уже у болельщиков поперек горла стоит. Раскидали парней по арендам, часть молодых за копейки продали , а теперь локти кусают.
          да причем тут карлик белорусский? нет у него полномочий,и денег,строит команду из того что есть,из го***а и палок)))
          Leha-ha50
          Leha-ha50
             9 / 938
          вчера в 21:06
          Ситуация не из приятных. Но тут Витя сам в большей степени виноват. Его безграничная любовь к Васину и Облякову давно уже у болельщиков поперек горла стоит. Раскидали парней по арендам, часть молодых за копейки продали , а теперь локти кусают.
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