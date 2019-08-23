У ЦСКА проблемы с составом. И 10 дней на решение

вчера, 19:00

Поражение от «Спартака» вскрыло известные болевые точки армейцев, и тренерский штаб сообщил руководству о серьезности ситуации. Кадровый вопрос ЦСКА — на «Соккер.ру».

На следующий день после московского дерби инсайдеры всполошились и рассказали об инициированной Виктором Ганчаренко встрече с Евгением Гинером, на которой главный тренер потребовал выделить деньги на двух новичков и приобрести их до конца трансферного окна, иначе… И дальше следуют разные трактовки: «иначе Ганчаренко и его тренерский штаб оставляют за собой право уволиться», «иначе снимают с себя ответственность за выполнение поставленных задач, так как команда не соответствует им» и так далее.

Василий Конов, известный болельщик ЦСКА , который в последние дни обрел славу борца за справедливость и против «Зенита» (именно он опубликовал детали трансфера Алексея Сутормина за 50 000 рублей), снова выступил в роли голоса разума, напомнив, что разговоры с Евгением Гинером с позиции ультиматумов недопустимы. И уж точно никто из тренеров не стал бы ставить на карту свой контракт и карьеру из-за отсутствия двух новичков. Но разговоры о трансферном вмешательстве в дела ЦСКА точно ведутся, и недовольство кадровым выбором у тренерского штаба точно есть. Действительно ли вопрос стоит так остро? Заглянем в каждую линию.

Вратарская позиция

Игорь Акинфеев — «нумеро уно», с этим никто не спорит, а капитан в каждом матче подтверждает свой уровень, вот и в дерби сделал все, чтобы ЦСКА не проиграл, оставляя армейцев в игре при счете 0:1. Однако ни для кого уже не секрет, что после каждого матча дважды оперированное колено Акинфеева распухает, требуется укол, чтобы снять отек, после чего еще два дня, как минимум, Игорю нельзя давать полноценные нагрузки. То есть Акинфеев превратился во «вратаря в вакууме», он законсервировал свой уровень мастерства и может пользоваться только им, почти не получая подпитку извне, ведь тренироваться в нормальном режиме не позволяет колено.

Не удивительно, что Виктор Ганчаренко летом хотел подстраховаться и взять опытного вратаря на замену, но с переходом Джанаева что-то не срослось, наверняка сыграло и мнение Акинфеева, который ненавидит конкуренцию. Не слишком эгоистично? В общем, по-хорошему эту линию ЦСКА следовало бы усилить добротным «вторым номером», но армейцы оставляют в дублерах у Игоря после ухода Кырнаца в аренду 23-летнего Илью Помазуна (2 матча в РПЛ к 23-м годам) и 15-летнего Владислава Торопа.

Оборонительная линия

Защита укомплектована, это единственная линия, к которой нет вопросов. Хорватский защитник Шарлия заменил в составе уехавшего в «Удинезе» Бекао, кроме него, есть Васин, Магнуссон, Дивеев и Набабкин — пять защитников на три позиции в центре обороны.

Полузащита

ЦСКА сейчас играет по схеме 3-4-3, так что Марио Фернандес относится к средней линии, да и вообще фланговые позиции в этой четверке укомплектованы. Фернандес — это топ-игрок, слева играет Обляков, в зависимости от тактического задания там может выходить номинальный защитник Щенников, когда поправится, есть и другие универсалы. А вот центр поля — это зона, к которой больше всего нареканий. Если посчитать количественно, то у ЦСКА достаточно центральных хавбеков, но молодость играет злую шутку, а «синдром второго сезона» был запрограммирован. Посмотрите на кандидатов в среднюю линию армейцев: Ильзат Ахметов — 21 год; Константин Кучаев — 21 год; Кристиян Бистрович — 21 год; Яка Бийол — 20 лет; Иван Обляков — 21 год; Никола Влашич — 21 год.

В средней линии у ЦСКА Фернандес и молодежь, причем Марио ни по складу характера, ни по позиции не тянет на учителя, он сам гоняет по бровке туда-сюда и тянет на себя одеяло. А молодые футболисты хорошо проявили себя в прошлом году, сейчас от них ждут такой же игры, но произошло вполне прогнозируемое торможение, ведь прогресс — это не гладкий бег, а прыжки через песочные ямы. Ганчаренко четко понимает, что этому талантливому «стаду» нужен опытный «погонщик». Игорь Акинфеев недавно вспоминал Вернблума в этом контексте — мол, рядом с таким дядькой молодые игроки быстрее бы росли. Это так, нужен опорный полузащитник типажа Понтуса — как по стилю игры, потому что не помешает добавить мускул в опорную зону, так и по менталитету, чтобы не только за своей игрой следил, но и партнерам мог подсказать и «напихать».

Нападение

В атаку приобретение жизненно необходимо. Во-первых, потому что здесь банальный дефицит футболистов, во-вторых, все такие же молодые и нестабильные. В шести турах в атакующей тройке ЦСКА сыграли четыре футболиста: Влашич и Чалов приняли участие во всех матчах, Сигурдссон получил травму в пятом по счету матче (против «Сочи»), заменивший его Ефремов порвал крестообразные связки в игре со «Спартаком». Есть еще японец Нисимура, дальше идут опции с переводом полузащитников в линию атаки.