Одна голова хорошо, а пять – лучше

вчера, 10:02

Кто бы мог подумать, что после седьмого тура в чемпионате России будет аж пять лидеров. «Соккер.ру» восторгается напряженностью конкуренции.

Уже после второго тура в РПЛ наметилось расслоение в турнирной таблице. Казалось, что ударивший газ в пол «Зенит» уйдет в отрыв, потом увяжутся пара-тройка команд в борьбе за второе место, отцепятся от остальных, между собой тоже начнут расслаиваться – и все. Но успехи одних, осечки других и плавающая форма всех привели к тому, что сразу пять клубов пересеклись в одной точке в седьмом туре. И это – замечательно. Все-таки семь матчей – это уже определенная дистанция, на которой можно делать кое-какие выводы. Это не пара-тройка игр, когда велик фактор случайности и благоприятного календаря. Итак, как же так получилось?

«Зенит»

Безусловно, наибольший вклад в появившуюся приятную и интригующую неразбериху внес «Зенит». Петербургский клуб уверенно стартовал, солидно укрепив состав перед этим. Ни у кого не было сомнений, что «Зенит» прокатится по чемпионату катком и станет чемпионом. Возможно, дальше оно так и будет. Но на данном этапе подопечные Сергея Семака столкнулись с определенным кризисом. В последних двух турах они не смогли обыграть соперников-середняков, причем не забив в обоих матчах: ничья с «Ахматом» (0:0) и поражение от «Уфы» (0:1), которое сделало возможным это пятивластие. Оказывается, что Дзюба и Азмун в атаке – не панацея. А вот Дриусси, который как раз два последних тура пропустил, очень не хватает. Оно, может, все и наладится, ресурсы-то колоссальные, но пока «Зенит» - самый скромный из пятерки лидеров с девятью забитыми голами.

«Локомотив»

Способность железнодорожников всегда держаться на плаву удивляет, даже не просто на плаву, а среди лидеров. «Локомотив» совершил небольшие пробуксовки на старте, сыграв вничью с «Рубином» (1:1) и проиграв ЦСКА (0:1), а потом набрал ход и демонстрировал уверенный набор очков. Даже без травмированного Фарфана. Сразу несколько футболистов, которых можно назвать лидерами команды – а среди них, безусловно братья Миранчуки – показывают сейчас свой оптимальный футбол, обеспечивая нужный результат. Серия из четырех матчей без поражений, вместившая в себя три победы, позволила ворваться в группу лидеров. И от «Локомотива» нельзя ждать, что он так просто отпустит.

«Ростов»

Валерий Карпин в очередной раз показывает с «Ростовом», что ограниченные ресурсы не могут быть помехой для демонстрации качественного и эффективного футбола. Кто-то скажет, что у ростовчан более-менее простой календарь, который пока не дарил в соперники сильных оппонентов, не считая ранней домашней встречи со «Спартаком», который тогда как раз штормило «будь здоров». И это верно. Но «Ростову» удается меньше остальных подвергаться «шторму» нестабильности, хотя и у него бывают необъяснимые осечки на ровном месте – наподобие поражения от «Уфы». Хотя уфимцы показали, что в принципе не против покусать лидеров – «Зенит» подтвердит.

«Спартак»

На старте сезона только ленивый не ругал Олега Кононова и руководство «Спартака» в целом за режим берсерка на трансферном рынке. Красно-белые готовились к сезону в одном составе, а потом уже по ходу начавшегося чемпионата решили сменить пластинку и все перестроить. Параллельно сражаясь в квалификации Лиги Европы. После первых четырех туров у «Спартака» была только одна победа. А теперь есть серия из трех выигрышей подряд. Причем там числится и триумф над ЦСКА . Спартаковцы стали проявлять силу воли, характер, начали прибавлять во вторых таймах и вырывать победы в красивом стиле. То, чего не хватало раньше, сейчас появляется у команды. Осталось только гадать, насколько все это всерьез и надолго. Это же «Спартак» - с ним всякое может приключиться на ровном месте. Не забываем, что еще силы приходится тратить на Лигу Европы.

«Краснодар»

Старт сезона для «быков» можно было бы назвать идеальным, если бы не недавняя поездка в Грецию, где «Краснодар» провел один из худших матчей за последние годы и проиграл «Олимпиакосу» со счетом 0:4 в квалификации Лиги чемпионов. Но жизнь компенсирует обиду результатами в чемпионате России, где «быки», усилившись под главный европейский турнир, добрали то, чего им не хватало раньше для навязывания борьбы за лидерство. К фирменной игре команды добавился и определенный класс, уровень исполнителей. Но тут есть определенные риски. Команда может надорваться с непривычки в еврокубках и сбавить обороты, истощив силы и азарт раньше времени. Пока же этого не случилось.