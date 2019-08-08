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«Спартак» готов к Лиге Европы? Проверяем!

вчера, 17:35

«Спартак» стартует в ЛЕ матчем против швейцарского «Туна», у которого есть все шансы вписать себя в один ряд с «Легией», «Санкт-Галленом» и АЕКом. «Соккер.ру» тревожится.

Пять из шести предыдущих попыток «Спартака» протиснуться в основную сетку турниров под эгидой УЕФА через квалификацию завершились провалами, причем в большинстве случаев москвичи терпели неудачи, будучи фаворитами. «Тун» ничем не хуже предыдущих обидчиков, тоже организованный, быстрый и дерзкий — все, как не любит «Спартак». Но со швейцарцами все ясно: они сыграют без страха и упрека, продемонстрируют свой максимум и постараются не упустить своего шанса выбить из Лиги Европы богатый клуб из России. А что же «Спартак»? Начинаем анкетирование участника еврокубков от РПЛ.

1. Результаты на старте сезона = 4 из 10.

В четырех первых турах РПЛ «Спартак» набрал 5 очков из 12 возможных, а все могло быть намного хуже, если бы не признанные ошибочными судейские решения в матчах с «Сочи», «Ростовом» и «Динамо», так что здесь вполне могла красоваться удручающая «единичка», а не «четверка», которой тоже не приходится гордиться, ведь оцениваем по десятибалльной шкале.

2. Стабильность состава = 3 из 10.

Олег Кононов задействовал 19 футболистов в четырех официальных матчах, при этом трех игроков, которые начали в основе матч против «Сочи» меньше месяца назад уже нет в команде: Ломовицкий ушел в аренду, Фернандо и Луис Адриано проданы. В оборонительной пятерке стабильны четыре позиции из пяти (Максименко, Жиго, Джикия, Айртон), а вот справа пока не выяснены отношения между Ещенко и Айртоном. Что касается средней линии и атаки, то незыблемыми видятся только позиции Зобнина и Бакаева, в остальном — хаос. И ведь это еще не все новички включились: Шюррле пока только разок вышел на замену, Тиль и Ларссон смогут дебютировать в Грозном, что повлечет новые метаморфозы.

3. Игра = 3 из 10.

Слишком широкое понятие, поэтому договоримся так: имеется в виду совокупность командных действий, которые следует считать организованными. Сюда входит игра в обороне и атаке, перестроения на скорости, создание численного перевеса на отдельных участках поля и заполнение зон, реакция на действия противника и так далее. «Спартак» на старте сезона играет в непозволительно тупой футбол, особенно для команды, чей тренер обещал стеночки, пяточки и забегания. «Красно-белые» часто сбиваются на забросы, защитники становятся плеймейкерами, зазоры между линиями никак не регламентированы, в результате чего «Спартак» или жмется к воротам, как было в Ростове, или растягивается по полю так, что внятного взаимодействия между футболистами быть просто не может. Команда не обучена, тактически безграмотна во многих компонентах, отсюда большое количество брака и не покидающее ощущение «рваной» игры: как будто смотришь не кино, а клип, где склейка на склейке.

4. Психологическое состояние = 7 из 10.

Дать точную оценку этому параметру, не находясь в коллективе, невозможно, поэтому приходится отталкиваться от внешних проявлений. Несмотря на плохую игру, спартаковцы на удивление сохраняют хорошую мину. Паники не чувствуется, футболисты говорят о том, что будут прибавлять с каждым матчем, и как будто бы искренне в это верят. Собственно, у них есть объективные причины не «загоняться» по поводу текущих неудач, ведь команда глобально обновляется, пробуксовки в такой ситуации неизбежны.

5. Вратарская позиция = 8 из 10.

Александр Максименко пока не закален до состояния дамасской стали, но парень в прошлом сезоне был основным вратарем «Спартака», принял участие в 30 матчах, нынешний сезон тоже начал в воротах, где выглядит весьма уверенно. Если бы не Саша, «Спартак» мог пропустить не четыре мяча, а в два раза больше. По старту сезона Максименко — один из лучших в команде.

6. Оборона = 5 из 10.

Если здесь брать в расчет атакующие качества центральных защитников, то оценка была бы выше. Жиго и Джикия опасны на стандартах у чужих ворот, они уже забили по голу, но у своих ворот «Спартак» далеко не так хорош, как хотелось бы, и хотя это связано во многом с неправильной работой опорных полузащитников, с непосредственных стражей спокойствия ответственность тоже никто не снимает. Даже Георгий Джикия может уснуть на минутку, как было в Ростове, Жиго любит обниматься с форвардами соперников, Айртон может сыграть небрежно, а справа два защитника, но никто из них не идеален. Защита «Спартака» не ужасна, но и до оценки «отлично» очень далеко.

7. Полузащита = 3 из 10.

В средней линии все плохо, а после отъезда Фернандо уровню амбиций «Спартака» без оговорок соответствует только Роман Зобнин. Конечно, Гус Тиль и опорник, которого ищут «красно-белые», должны преобразить игру москвичей в центре поля, но против «Туна» придется обойтись теми же кадрами, что и в матче с «Динамо». Зобнин будет стараться везде успеть, в то время как Гулиев рядом с ним только создает видимость работы пустой беготней. Джано себя полностью дискредитировал, уж лучше довериться молодым Игнатову и Умярову.

8. Линия атаки = 2 из 10.

Не «единица» только за активность Бакаева, от которого всегда исходит угроза, пока Зелимхан не устает. Есть надежда на Шюррле, но ему нужно время, чтобы набрать форму, как и Мирзову. Ташаева в деле видели — спасибо, больше не надо, а Мельгарехо Кононов почему-то забраковал. В центре атаки после прощаний с Зе Луишем и Луисом Адриано аргентинец Понсе, который пока, мягко говоря, не впечатляет. Конечно, хватает всяких «если», которые должны преобразить «Спартак» в атаке, но напомню, что в четырех турах РПЛ москвичи забили ровно 0 голов с игры, поэтому пока так.

9. Тренер = 3 из 10.

Да, команда перестраивается, при этом ответственность за результат с Кононова никто не снимал. Олег Георгиевич работает в условиях шоковой терапии, но он знал, на что шел. В такой ситуации задача тренера — минимизировать потери и давать максимальный результат с учетом обстоятельств. Делает ли это Кононов? Нет. Во-первых, за 9 месяцев его работы в «Спартаке» в принципе сложно вспомнить качественный целостный матч. Победы-отскоки случались, но обещанную игру последователь учений Бескова и Романцев так и не поставил. Во-вторых, некоторыми решениями Кононов просто стреляет себе в ногу: выпускает в старте Ломовицкого, чтобы через две недели отпустить его в аренду, делает ставку на «мертвых» Джано и Ташаева, при этом гнобит Мельгарехо. В-третьих, Олег Георгиевич просто не в состоянии дать сейчас команде эмоции, которые ей так необходимы. Позиция тренера в «Спартаке» проблемная.

10. Общая оценка = 4.1 из 10.

Готовность «Спартака» на сегодняшний день — ниже среднего, и каким бы ни было преимущество перед «Туном» в индивидуальном классе исполнителей, совокупность командного мастерства может оказаться выше у швейцарцев, тем более проблемы «красно-белых» настолько бросаются в глаза, что грех ими не воспользоваться. Если «Спартак» в Лиге Европы не прибавит и будет таким же, как в матчах РПЛ, боюсь, на душах болельщиков может появиться еще одна рана.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Xeniumv387
   7 / 885
вчера в 23:50
Пятерка за старание)
Xeniumv387
Xeniumv387 ответил 25процентный клоун
   335 / 885
вчера в 23:19
спартаку достался тун
не аек, не марибор)
напрягается федун
снова на весь мир позор!
матерясь он звонит цорну
-томас? снова будет порно?
- ну конечно! кричит томас
- ведь соперник просто космос!
звонит мямле он скорее
-ты что скажешь мне, пиджак?!
мямлил кононов робея
- лососнет тунца спартак!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Xeniumv387
   7 / 885
вчера в 23:16
Шта?
Xeniumv387
Xeniumv387
   335 / 885
вчера в 21:56
Лососнут тунца в очередной раз
mugik1973
mugik1973 ответил Дед за ЦСКА
   150 / 885
вчера в 21:56
И буду судить пока в конюшни ручные судьи не переведутся и об этом тебя я не буду спрашивать. Есть еще претензии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил mugik1973
   64 / 885
вчера в 20:58
Ты спросил про судью, я тебе ответил. Второй судья это мой сосед если что. Если тебе мое мнение фиолетово, то чего влез в разговор? Еще есть притензии?
Таких "судей" есть полный хлев, их мнение никто всерьёз не принимает. Суди дальше))))
mugik1973
mugik1973 ответил Дед за ЦСКА
   150 / 885
вчера в 20:50
Ты спросил про судью, я тебе ответил. Второй судья это мой сосед если что. Если тебе мое мнение фиолетово, то чего влез в разговор? Еще есть притензии?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил mugik1973
   64 / 885
вчера в 20:32
Я например судья. Есть претензии?
Судья ЧЕГО?
Я просил двух, кто второй, а вше мнение мне до фиолетовой лампочки))))).
mugik1973
mugik1973 ответил Дед за ЦСКА
   150 / 885
вчера в 19:59
Я например судья. Есть претензии?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил mugik1973
   64 / 885
вчера в 19:47
А другие судьи считают что у кабыл должно быть 0
Не слышал о таких, назови пожалуйста хоть двух.
Боюсь, что таких нет.
mugik1973
mugik1973 ответил Ваня лучший
   150 / 885
вчера в 19:25
А другие судьи считают что у кабыл должно быть 0
blitz
blitz
   173 / 885
вчера в 19:25
Сегодня Тун проверит, как готов спартак к ЛЕ.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   48 / 885
вчера в 19:20
спартак всегда готов к вылету из ЛЕ
saha100
saha100
   243 / 885
вчера в 19:06
    Томас Сойер
    Томас Сойер
       512 / 885
    вчера в 19:03
    Удачи в Европейских турнирах командам из РПЛ. Болею за Зенит.😊
    atur72
    atur72
    вчера в 18:42
    Не готов ! А Краснодар с Арсеналом стало быть были готовы ?
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил mugik1973
       82 / 885
    вчера в 18:27
    Я думаю, что у хряков был бы 0. И так считают все судьи, кроме Москалева. Левников и безбородова
    Makao
    Makao
       332 / 885
    вчера в 18:25
    Конечно, ситуация сложная, и матч будет не из простых. Здесь ещё стоит учитывать мотивацию Туна - ребята не часто проходят в ЛЕ, так что будут биться, тем более на родном поле. Но верю в Спартач!)
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил mugik1973
       82 / 885
    вчера в 18:25
    Я думаю, что у хряков был бы 0. И так считают все судьи, кроме Москалева. Левников и безбородова
    Сергей Тихонов
    Сергей Тихонов ответил parallels
       421 / 885
    вчера в 18:21
    позор! зенит-цска 1-2 место, всё логично, так и должно быть. спартак - 11 место. тоже всё логично, но должно быть 16!
    На 15 и 16 месте питерские филиалы, которые сдавали и дальше будут сдавать свои игры старшему брату. Играли бы нормально, подарили бы шанс мясным на ФНЛ, а так вылетят сами
    Sully
    Sully
       76 / 885
    вчера в 18:16
      МКС
      МКС
         38 / 885
      вчера в 18:14
      Ну так себе обзорчик

      Ожидал от Чистякова

      Чего то более вразумительного

      Единственное абсолютно согласен по поводу тренера

      А в остальном

      Можно менять местами Спартак зенит или цска

      Все то же самое
      Питер Ман
      Питер Ман
         37 / 885
      вчера в 18:09
      Моя оценка, как аналитика, 0.7/10, автор завысил
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода
         225 / 885
      вчера в 18:08
      Спартак это фильмы Тарантино... Так, навеяло после сегодняшней премьеры))
      parallels
      parallels
         6 / 885
      вчера в 18:06
      тот случай, когда заранее уже известно, что спартак обделается в игре с туном!
      parallels
      parallels
         6 / 885
      вчера в 18:06
      позор! зенит-цска 1-2 место, всё логично, так и должно быть. спартак - 11 место. тоже всё логично, но должно быть 16!
      112910415
      112910415
         73 / 885
      вчера в 18:04
      как бы то ни было, пора начать движение вперёд и наверх
      прямо сегодня и начать !
      mugik1973
      mugik1973 ответил Ваня лучший
         150 / 885
      вчера в 18:04
      А ты думаешь у пони без судейского произвола 9 очков было бы?
      Ваня лучший
      Ваня лучший
         82 / 885
      вчера в 17:49
      Автор прав, но в одном ошибся.. Без судейского произвола у хряков был ба 0,а не 1 очко. Надо быть точным. А в остальном все хорошо, прекрасная маркиза
      saha100
      saha100
         243 / 885
      вчера в 17:40
      Спартак вечно проигрывает всякому дну цска Зениту Санкт галлену
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