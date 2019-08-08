«Спартак» готов к Лиге Европы? Проверяем!

вчера, 17:35

«Спартак» стартует в ЛЕ матчем против швейцарского «Туна», у которого есть все шансы вписать себя в один ряд с «Легией», «Санкт-Галленом» и АЕКом. «Соккер.ру» тревожится.

Пять из шести предыдущих попыток «Спартака» протиснуться в основную сетку турниров под эгидой УЕФА через квалификацию завершились провалами, причем в большинстве случаев москвичи терпели неудачи, будучи фаворитами. «Тун» ничем не хуже предыдущих обидчиков, тоже организованный, быстрый и дерзкий — все, как не любит «Спартак». Но со швейцарцами все ясно: они сыграют без страха и упрека, продемонстрируют свой максимум и постараются не упустить своего шанса выбить из Лиги Европы богатый клуб из России. А что же «Спартак»? Начинаем анкетирование участника еврокубков от РПЛ .

1. Результаты на старте сезона = 4 из 10.

В четырех первых турах РПЛ «Спартак» набрал 5 очков из 12 возможных, а все могло быть намного хуже, если бы не признанные ошибочными судейские решения в матчах с «Сочи», «Ростовом» и «Динамо», так что здесь вполне могла красоваться удручающая «единичка», а не «четверка», которой тоже не приходится гордиться, ведь оцениваем по десятибалльной шкале.

2. Стабильность состава = 3 из 10.

Олег Кононов задействовал 19 футболистов в четырех официальных матчах, при этом трех игроков, которые начали в основе матч против «Сочи» меньше месяца назад уже нет в команде: Ломовицкий ушел в аренду, Фернандо и Луис Адриано проданы. В оборонительной пятерке стабильны четыре позиции из пяти (Максименко, Жиго, Джикия, Айртон), а вот справа пока не выяснены отношения между Ещенко и Айртоном. Что касается средней линии и атаки, то незыблемыми видятся только позиции Зобнина и Бакаева, в остальном — хаос. И ведь это еще не все новички включились: Шюррле пока только разок вышел на замену, Тиль и Ларссон смогут дебютировать в Грозном, что повлечет новые метаморфозы.

3. Игра = 3 из 10.

Слишком широкое понятие, поэтому договоримся так: имеется в виду совокупность командных действий, которые следует считать организованными. Сюда входит игра в обороне и атаке, перестроения на скорости, создание численного перевеса на отдельных участках поля и заполнение зон, реакция на действия противника и так далее. «Спартак» на старте сезона играет в непозволительно тупой футбол, особенно для команды, чей тренер обещал стеночки, пяточки и забегания. «Красно-белые» часто сбиваются на забросы, защитники становятся плеймейкерами, зазоры между линиями никак не регламентированы, в результате чего «Спартак» или жмется к воротам, как было в Ростове, или растягивается по полю так, что внятного взаимодействия между футболистами быть просто не может. Команда не обучена, тактически безграмотна во многих компонентах, отсюда большое количество брака и не покидающее ощущение «рваной» игры: как будто смотришь не кино, а клип, где склейка на склейке.

4. Психологическое состояние = 7 из 10.

Дать точную оценку этому параметру, не находясь в коллективе, невозможно, поэтому приходится отталкиваться от внешних проявлений. Несмотря на плохую игру, спартаковцы на удивление сохраняют хорошую мину. Паники не чувствуется, футболисты говорят о том, что будут прибавлять с каждым матчем, и как будто бы искренне в это верят. Собственно, у них есть объективные причины не «загоняться» по поводу текущих неудач, ведь команда глобально обновляется, пробуксовки в такой ситуации неизбежны.

5. Вратарская позиция = 8 из 10.

Александр Максименко пока не закален до состояния дамасской стали, но парень в прошлом сезоне был основным вратарем «Спартака», принял участие в 30 матчах, нынешний сезон тоже начал в воротах, где выглядит весьма уверенно. Если бы не Саша, «Спартак» мог пропустить не четыре мяча, а в два раза больше. По старту сезона Максименко — один из лучших в команде.

6. Оборона = 5 из 10.

Если здесь брать в расчет атакующие качества центральных защитников, то оценка была бы выше. Жиго и Джикия опасны на стандартах у чужих ворот, они уже забили по голу, но у своих ворот «Спартак» далеко не так хорош, как хотелось бы, и хотя это связано во многом с неправильной работой опорных полузащитников, с непосредственных стражей спокойствия ответственность тоже никто не снимает. Даже Георгий Джикия может уснуть на минутку, как было в Ростове, Жиго любит обниматься с форвардами соперников, Айртон может сыграть небрежно, а справа два защитника, но никто из них не идеален. Защита «Спартака» не ужасна, но и до оценки «отлично» очень далеко.

7. Полузащита = 3 из 10.

В средней линии все плохо, а после отъезда Фернандо уровню амбиций «Спартака» без оговорок соответствует только Роман Зобнин. Конечно, Гус Тиль и опорник, которого ищут «красно-белые», должны преобразить игру москвичей в центре поля, но против «Туна» придется обойтись теми же кадрами, что и в матче с «Динамо». Зобнин будет стараться везде успеть, в то время как Гулиев рядом с ним только создает видимость работы пустой беготней. Джано себя полностью дискредитировал, уж лучше довериться молодым Игнатову и Умярову.

8. Линия атаки = 2 из 10.

Не «единица» только за активность Бакаева, от которого всегда исходит угроза, пока Зелимхан не устает. Есть надежда на Шюррле, но ему нужно время, чтобы набрать форму, как и Мирзову. Ташаева в деле видели — спасибо, больше не надо, а Мельгарехо Кононов почему-то забраковал. В центре атаки после прощаний с Зе Луишем и Луисом Адриано аргентинец Понсе, который пока, мягко говоря, не впечатляет. Конечно, хватает всяких «если», которые должны преобразить «Спартак» в атаке, но напомню, что в четырех турах РПЛ москвичи забили ровно 0 голов с игры, поэтому пока так.

9. Тренер = 3 из 10.

Да, команда перестраивается, при этом ответственность за результат с Кононова никто не снимал. Олег Георгиевич работает в условиях шоковой терапии, но он знал, на что шел. В такой ситуации задача тренера — минимизировать потери и давать максимальный результат с учетом обстоятельств. Делает ли это Кононов? Нет. Во-первых, за 9 месяцев его работы в «Спартаке» в принципе сложно вспомнить качественный целостный матч. Победы-отскоки случались, но обещанную игру последователь учений Бескова и Романцев так и не поставил. Во-вторых, некоторыми решениями Кононов просто стреляет себе в ногу: выпускает в старте Ломовицкого, чтобы через две недели отпустить его в аренду, делает ставку на «мертвых» Джано и Ташаева, при этом гнобит Мельгарехо. В-третьих, Олег Георгиевич просто не в состоянии дать сейчас команде эмоции, которые ей так необходимы. Позиция тренера в «Спартаке» проблемная.

10. Общая оценка = 4.1 из 10.