Пока большие отдыхали

вчера, 16:00

«Соккер.ру» рассказывает, что интересного произошло в чемпионате Голландии.

Четвёртый тур оказался усечённым – всего шесть встреч. Было решено предоставить дополнительный отдых тем, кто ведёт борьбу в Лиге чемпионов и Лиге Европе. Соответственно «Аяксу» и ПСВ , «Фейеноорду» и «Алкмару». Заодно в число отдыхающих угодили «Фортуна» « с „Гронингеном“. В сентябре наверстают упущенное.

Колерт против Колара

Тур открывался матчем в Тилбурге, где местный „Виллем II“ играл с „Эмменом“. „Королевская гвардия“, как ещё именуют клуб, носящий имя одного из монархов, одержала нелёгкую победу. Успех обеспечил дубль Матса Колерта. У гостей отличился футболист с похожей фамилией Марко Колар, реализовавший пенальти. Лучший снайпер „гвардейцев“ и всего чемпионата Василис Павлидис на этот раз отбегал вхолостую. Одержав третью победу, „Виллем“ взгромоздился на первое место. Там же и остался после матчей конкурентов.

Осечки преследователей

Попросить „Виллем Второй“ с первой позиции могли сразу три коллектива. В первую очередь „Витесс“, отлично начавший сезон. Но когда Леонида Слуцкого играла в Алмело с местным „Хераклесом“ и довольствовалась ничьей. На гол Брайана Линнсена „Геракл“ ответил точным ударом Сирила Дессера. В конце встречи „Витесс“ мог проиграть. Пусть товарищи благодарят вратаря-ветерана Ремко Пасвера, отразившего два сложнейших удара. В тоге „орлы“ были рады ничьей и второму месту. Вячеслав Караваев грамотно отыграл все 90 минут, после чего ждал хороших вестей из тренерского штаба сборной.

„Спарта“, совсем не похожая на робкого новичка, гостила у „Зволле“, проигравшего три стартовых встречи. Спартанцы рассчитывали выиграть и увидеть себя на самом верху. Но в конце встречи клуб из Роттердама был рад голу вышедшего на замену Ларса Велдвейка, спасшего „Спарту“ от первого проигрыша. Ничья 2:2. Шестикратный чемпион Голландии набрал 8 очков, как и „Витесс“, и вынужден смотреть в спину „Виллем II“.

Кто вовсе разочаровал, так это „Утрехт“, проигравший дома „Венло“. Подопечные Джона ван дер Брома не доглядели в первом тайме за Эвертом Линдхорстом. 19-летний полузащитник забил сначала свой второй мяч в карьере, а затем и третий. После перерыва „Утрехт“ отчаянно пытался вскрыть оборону гостей. Получилось лишь однажды. В итоге незапланированная потеря очков, стоившая „Утрехту“ лидерства.

Нецид в роли главного аиста

АДО „Ден Хааг“, вступивший в четвёртый тур с нулём очков на счету, на этот раз оторвался по полной в Ваалвейке. „Аисты“ отправили в ворота новичков три безответных мяча. Дважды отличился чех Томаш Нецид, лет десять назад забивавший за ЦСКА . „Ваалвейк“ в отличие от двух других дебютантов – „Спарты“ и „Твенте“ выглядит пока не готовым к Эре.

Упомянутый в предыдущей строке „Твенте“ гостил во Фрисландии у „Херенвена“. Обе команды показали себя на старте приверженцами атакующего футбола. Но на этот раз соперники сгоняли ничейку с самым скучным счётом.

После трёх с половиной (а несыгранные матчи с участием трёх „китов“ и одного „дельфина“ потянут не на треть, а на всю половину) „Виллем II“ взирает на соперников сверху. Чуть ниже расположились „Витесс“ и „Спарта“. Потенциальными же лидерами остаются „Аякс“, ПСВ и „Алкмар“, потерявшие меньше всех очков. „Гвардеец“ Василис Павлидис с четырьмя голами остаётся самым метким. По три гола провели сразу восемь футболистов, в том числе и Томаш Нецид.