Рекордное лето. В РПЛ снова много тратят

вчера, 17:30

«Соккер.ру» окунается в достижения футбольного рынка – комплексно оценим насыщенное лето покупок и продаж.

Трансферный рынок вышел из спячки

Лето 2018 выдалось очень скромным. 189 футболистов покинули клубы РПЛ , 195 новичков набрали, часто это одни и те же люди. Баланс трансферов был положительным - 21.9 млн евро, что в современном футболе – большая редкость.

Траты тогда составили всего 68 млн евро, а продали Промеса, Головина и компанию на общую сумму в 90 млн евро. Проще говоря, об усилении за солидные деньги речь не шла. Но за год все изменилось.

Лето 2019 принесло сделок на сумму в районе 234 млн евро – когда говорим о покупках новичков. Траты выросли почти в три с половиной раза, а вот заработки от продаж упали до 66.4 млн евро – почти на треть по сравнению с прошлым летом. Причем 28 миллионов – 42 %, выторговал Цорн.

Трансферный баланс всех клубов РПЛ теперь отрицательный – минус 168.3 млн евро. На один клуб в среднем получается убытков на 10.5 млн евро, а по каждому отдельно взятому игроку – на 738 тысяч евро. Впрочем, суммы не удивительные для футбола.

Ушли из клубов РПЛ 211 человек, а пришло 223 футболиста. Но многие или свободные агенты, или внутренние резервы подключали, поэтому средние затраты на одного новичка составили всего 1.05 млн евро. С другой стороны, и этого хватает, чтобы увидеть разницу с тем, что было:

Так менялись трансферные затраты и доходы клубов РПЛ за последние пять летних кампаний. Как видите, в 2019 году поставлен рекорд по потраченным деньгам последних лет. Только возвращение в докризисные времена – в лето 2013 года, позволяет найти похожую сумму, хотя так ситуация была иной.

Высокие суммы сформировал «Анжи» за счет массовых продаж за большие деньги. Сейчас же «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и «Динамо» потратили много денег, но при этом не отдавали самых ценных игроков за большие деньги.

Вообще, РПЛ вместе со всеми из топ-5, Суперлигой Китая и чемпионатом Саудовской Аравии относится к дивизионам, где за пять лет смелее покупали, чем продавали, в отличие от тех же португальцев. При этом отрицательный баланс РПЛ равен 157 млн евро, а у АПЛ показатель впечатляет - целых 3.9 миллиарда евро!

И это еще китайцы летом покупают не так активно, как зимой. В целом они тоже далеко впереди – на миллиард с учетом всех окон. Или позади, смотря как оценивать. С учетом, что РПЛ не зарабатывает на трансферах, как лиги Бельгии или Голландии, то по сумме затрат оказываются за пять лет на седьмом месте в мире.

Уступают всем из топ-5, а также второму дивизиону Англии, причем почти в два раза. Приятно, что рынок в РПЛ ожил, но на данный момент возможности российского дивизиона примерно как у португальского и бельгийского. И разница налицо – они заработали, а у РПЛ убытки на 157 млн евро.

Почти все клубы выполнили летние задачи

Не будем затевать вечный спор о насыщенном оттенке травы из прошлого. Возможно, РПЛ сейчас слабее, чем была давным-давно. Но сильнее, чем была вчера? Просто сравните состав «Динамо» до и после летних закупок. Да, Орещук притащил многих ребят, которые в предыдущих клубах не играли в основе. И подъемные выдал, а чего хотели?

Неужели серьезно думаете, что из «Боруссии» Санчо побежит в «Спартак» вместо Шюррле, а Ройс в «Динамо» вместо Филиппа? В РПЛ затащили всех, кого физически смогли. И так добрый десяток трансферов сорвался – новые Фалькао не поехали. Клубы-продавцы за пределами страны убеждали в основном с помощью денег, а как иначе? Еврокубковый аргумент есть не у всех.

Вместе с тем, в списке рекордных подписаний не найдете ни одной дикой для современного рынка суммы. «Барселона» год назад сама заплатила за Малкома 41 млн евро – за те же деньги отдали его «Зениту». Филипп в Дортмунде оказался за 20 млн евро. Тиль не самый дорогой голландец лета. Контракт Влашича за 15.7 млн евро – удача, как и выкуп Крыховяка за 12.

Одновременно многие клубы обновили личные рекорды. Филипп побил достижения Кокорина и Джуджака, Тиль – самый дорогой новичок в истории «Спартака», хотя там и Крал «кучерявый» по цене. Влашич дороже всех у ЦСКА , а Кабелья – у «Краснодара». С учетом, что не так давно было лето с суммарными тратами в 19 млн евро на 16 клубов, нынешние закупки смотрятся круто.

И, что важно отметить при анализе – РПЛ не переживает массовый отток больших звезд. Фернандо, Луис Адриано, Бекао и Зе Луиш – редкие игроки, которые уехали за рубеж, и при этом проходят в списке «потери». А десант новичков массовый и мощный. У «Зенита» хорошая трансферная кампания – фактически все слабые места закрыли, разве что запасного форварда не хватает.

Хотя вспомните, что Кокорин может 16 сентября выйти на свободу досрочно – возможно, подпишут контракт с Александром как свободным агентом. И Мамаев себе команду найдет. Как «Динамо» нашло целый состав, кроме голкипера, хотя так и не успели подписать результативного центрального форварда, что огорчает и удивляет.

Да, в РПЛ порой странно ведут дела. Например, «Спартак» передержал Глушакова, Комбарова и компанию, и дорого заплатил – разрушили чемпионскую команду. Собрали новую перспективную, но наставника по душе Цорн пока не нашел. У «Зенита» огромные вопросы к селекции как стратегии – странно набирать людей, которые потом только для «Сочи» годятся.

С другой стороны, часто видите, чтобы с нуля строились опасные для соперников команды? У «Сочи» ведь неплохой состав собрался, почти уровня «Ростова» из еврокубкового прошлого. «Краснодар» вынужденно и смело тратил – нужно теперь далеко забраться в Лиге Европы и взять прямую путевку в ЛЧ через чемпионат, чтобы отбить вложения и двигаться дальше без придирок от УЕФА .

Середняки тоже не становились слабее. «Ростов» стольких людей потерял, но при этом за хорошие деньги ушел Мирзов, а пришли Бабурин, Чистяков и Козлов как свободные агенты. Это усиление, как прогресс Шомуродова, что уже был и ждал своего шанса – растет в цене от недели к неделе.

«Рубин» без больших денег набрал интересных свободных агентов – молодые грузины будут расти в цене, Дюпин – основной голкипер. Плюс Сорокин и деньги принес после продажи в «Краснодар», и в арене остается. Клубы РПЛ выкручиваются, хотя понятно, что достаточно денег на трансферы было только у «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и «Динамо».

У «Локомотива» и ЦСКА – уже меньше. Впрочем, не только в суммах дело. Вернувшийся из аренды в «Енисее» Соболев может в итоге принести «Крыльям Советов» в три раза больше денег, чем потратили летом на новичков. А переход Рохеля в «Тулузу» уже перекрыл траты в четыре раза. Или вот «Уфа» - еще один пример грамотной работы. Мало того, что получили прибыль от продаж, так еще и точечно усиливались.

Суммируя итоги летней кампании, по ходу которой потратили 234 млн евро – впервые за семь лет речь о таких вложениях, можно смело заявлять, что почти все клубы РПЛ стали сильнее или не развалились как минимум. ЦСКА не потерял Фернандеса, Влашича и Чалова. «Спартак» набрал перспективных людей и Шюррле как мощное оружие при грамотном использовании. «Краснодар» терял, но и находил, «Зенит» - не особо терял и находил еще с зимы.

«Сочи» и «Тамбов» улучшили кадровое положение, хотя и новички. «Оренбург» потерял, что отражено в таблице, «Арсенал» недосчитался важных исполнителей, однако стартовал почти так же, как «Спартак». А «Ростов» вообще в лидерах. Так что такие боевитые команды, как у Карпина или Евсеева без огромных бюджетов крутятся и не становятся хуже по игре.

Трансферное лето в кои веки получилось позитивным. А если говорим о семерке команд, от которых ждут успехов – москвичи, «Зенит», «Краснодар» и «Ростов», то сейчас все стали интереснее, чем были. Они уже другие. Нужно время, чтобы новички адаптировались, но усиливался не только «Зенит».