«Спартак» Шюррле vs «Спартак» Глушакова. Какой круче?

«Соккер.ру» после масштабных перестановок – девять новоприбывших в первый состав летом, сравнивает прошлое и настоящее.
Люди повторяются, поэтому важно изучать прошлое, чтобы лучше понимать настоящее. И хотя правильнее, пожалуй, называть новый «Спартак» командой имени Цорна, главная звезда – чемпион мира Шюррле, так что выбранные обозначения понятные.
Новый менеджер «красно-белых» распустил бывший состав – Фернандо, Зе Луиш, Ханни, Адриано, Комбаров и Глушаков уже вне заявки. После масштабных трансферов – выкупили контракты 5 игроков, добавили аренду Андре и подключили внутренний резерв (Бакаев, Гапонов, Джано), важно сравнить поименно.
При выборе новой основы ориентируемся на класс исполнителей и решения Кононова в первых матчах сезона, а основу времен капитана Глушакова собираем на основании прошлых чемпионатов, чтобы получилось показательно – старые бойцы против новых.
Максименко vs Ребров
Чтобы не сравнивать Александра с самим собой – в 21 год голкипер часто сегодня лучше, чем вчера, вспомним вратаря времен капитана Глушакова. И, стоит признать, для «Спартака» Максименко является лучшим выбором. Моложе, перспективнее, обыграл Реброва по пути в основу, когда травмировался Селихов. Этого Александра не забываем, но результат дуэли очевиден.
Результат: победа будущего.
Рассказов vs Ещенко
Тот случай, когда здесь и сейчас Андрей, скорее всего, круче – оставлял неплохое впечатление, появляясь на поле. Но если оценивать комплексно, то скорее придете к выводу, что зря «Спартак» не подписал нового правого защитника. Хотели сэкономить – предложили контракт Ещенко, хотят верить в своих – доверяют Николаю. Но оба не идеальные, и Андрею до конца сезона будет 36, надолго его не хватит.
Результат: ничья.
Жиго vs Кутепов
Самуэль похож на героя фильма «300 спартанцев», когда орет и празднует голы – профиль вполне себе древнегреческий. Француз еще в прошлом сезоне до травмы показал, что может быть важным, а сейчас играет и в защите, и в атаке. Возможно, будь здоров Самуэль, у Карреры все сложилось иначе? Никогда не узнаем, зато видим, что Жиго круче Кутепова, ведь в основе и уместен.
Результат: победа будущего.
Джикия vs Боккетти
Сальваторе не был постоянным игроком основы прошлого сезона, хотя сложная травма Жиго позволила итальянцу на прощание сыграть 15 матчей в РПЛ, то есть к команде имел непосредственное отношение. И, если сравнивать умения и перспективность капитана «Спартака» Джикии и Боккетти, которому почти 33 года и в «Лечче» не в основе, то победитель понятен.
Результат: победа будущего.
Айртон vs Комбаров
Бразилец напоминает Марио Фернандеса в первых сезонах в РПЛ. Тогда игрок ЦСКА ужасно оборонялся, но со временем прибавил в защите, сохранив рвение в атаке. Впереди Айртон многое может. И если у «Спартак» будет тренер, умеющий поставить игру флангами, то бразилец расцветет ярче, чем постаревший Комбаров, который в новом клубе ошибался уже несколько раз.
Результат: победа будущего.
Крал vs Фернандо
Поскольку Фернандо – легенда «Спартака» нового времени (чемпионство взяли не без его участия, и позже выручал десятки раз), а Кралу еще нужно заиграть, то нельзя принижать бразильца на том основании, что помним и подвиги с первым пасом, и грехи в опорной зоне. С другой стороны, Алекс Крал может красть мячи у соперников чаще, играет иначе. Как и Тиль – необычный, парадоксальный по решениям игрок. Чеху всего 21 год, перспективная ставка.
Результат: ничья.
Зобнин vs Глушаков
Прямо сейчас не сказать, что Зобнин играет лучше, чем Глушаков последних лет в «Спартаке», поскольку Роман действует по своим меркам слабо. Но этому могут быть объяснения – Кононов тактически недожимает, а если чех Крал окажется на голову выше, чем Гулиев, то Зобнину будет проще. А Глушакову всегда просто, но сейчас это парень с банки «Ахмата». Другими словами, «Спартак» выиграл, выбрав не прошлое.
Результат: победа будущего.
Бакаев vs Самедов
Конечно, если поставить сюда Промеса, то результат понятен – круче и одного, и второго. Но все-таки «Спартаком» Глушакова был тот, где Самедов играл на фланге, а затем Александра безуспешно пытались заменить Ташаев и Ломовицкий. В случае сравнения любого из тройки с нынешним Бакаевым получите победу Зелимхана. Парень сыроват, но перспективен, а Самедов в 35 лет ушел играть за «Знамя» в свое удовольствие.
Результат: победа будущего.
Тиль vs Ханни
Выбираем диспетчеров. Первый получит время для адаптации и уже сыграл парочку приличных матчей – что и должен с порога делать рекордный подписант клуба, а вот Ханни чаще хандрил и не мог вписаться в игру, нежели помогал. Тиль лучше обороняется, он моложе и перспективнее. Гуус интереснее, как футболист, Софьян умение работать тонко в «Спартаке» демонстрировал редко.
Результат: победа будущего.
Шюррле vs Луис Адриано
Поставим Андре на его родную позицию, хотя пока играет на острие, где и Луис появлялся не раз, когда Зе Луиш отсутствовал в основе. Но родство подходов помогает сравнить чемпиона мира с некогда лучшим снайпером сезона в ЛЧ. Пожалуй, стоит поставить знак равенства, поскольку бразилец приносил пользу, а немец – может повторить. Хотя если Андре будет стабильнее, то выйдет вперед.
Результат: ничья.
Понсе vs Зе Луиш
Тут все просто, но с оговоркой. Если «Спартак» поставит футбол, где на острие смогут сыграть и Шюррле, и Понсе, и даже Ларссон – а что мешает, возраст у шведа подходящий для экспериментов, и по позиции это точно не чистый вингер, то новый состав будет разнообразнее в атаке, чем старый. Зе Луиш был крут, но с моментами работал не всегда однозначно. Хотя его забрали в «Порту», а Понсе не закрепился в «Роме»…
Результат: победа прошлого.
Общий счет. «Спартак» будущего 24:6 «Спартак» прошлого
За победу начислили три очка, за ничью – по одному, как в матчах. Специально упущено сравнение Карерры и Кононова – тренера можно заменить в любую секунду, а футболистов набрали надолго. Костяк сформирован, и хотя тренер рискует стать слабым звеном – время покажет, результат баттла показательный.
Каррера просил качественные перемены в составе, просил убрать Глушакова и Комбарова, позволить провернуть трансферы и усилиться, чтобы дальше воевать за первое место и стабильно играть в Лиге чемпионов. Массимо не послушали, а теперь все делают в пользу будущего, не прошлого «Спартака». Кононов получает перспективную команду, с которой можно смело работать и побеждать.
Позже поймем, какое место в иерархии РПЛ занимает прямо сейчас – точно не лидирующее, но и не последнее, судя по матчам с ЦСКА и «Зенитом». А пока при сравнении с теми, кто представлял «красно-белых» на поле буквально в прошлом сезоне, новый состав одерживает победу. У него уже есть грех на совести – «Брага» не «Порту», стыдно вылетели, но есть и перспективы.
Кононов получил больше, чем Каррера. Пусть нелогично, но для «Спартака» перемены – плюс. Касаются как смены менеджеров и медицинского персонала, так и футболистов. «Спартак» - одна из самых молодых команд РПЛ, и теперь, после неожиданно масштабного обновления, явно не самая безнадежная.
Кононов как тренер полный ноль. Каррера чемпионство плюс супер кубок.
Результат подовляющая победа Карреры
Кононов как тренер полный ноль. Каррера чемпионство плюс супер кубок.
Результат подовляющая победа Карреры
Один замечательно разбирается в футболе, составах команд, позициях игроков на поле, футбольной аналитике, истории команд и прочих вопросах.
Другой просто работает автором на соккере
Вывод - победа Чистякова
Багров вис Горин
Один ярый болельщик ЦСКА, прекрасно знает все о любимой команде, знает историю, составы, тренерский штаб и руководителей коней всех времен и народов. Другой просто заполняет страницы текстом
Вывод - победа Багрова
Горин вис Горин
Один просто от балды заполняет несколько десятков строк в блогах
Другой в блогах просто заполняет несколько десятков строк
Вывод - ничья
Один замечательно разбирается в футболе, составах команд, позициях игроков на поле, футбольной аналитике, истории команд и прочих вопросах.
Другой просто работает автором на соккере
Вывод - победа Чистякова
Багров вис Горин
Один ярый болельщик ЦСКА, прекрасно знает все о любимой команде, знает историю, составы, тренерский штаб и руководителей коней всех времен и народов. Другой просто заполняет страницы текстом
Вывод - победа Багрова
Горин вис Горин
Один просто от балды заполняет несколько десятков строк в блогах
Другой в блогах просто заполняет несколько десятков строк
Вывод - ничья
вот ниочем, у того спартака была игра, если брать чемпионский год то весь состав прошлого сильнее этого
вот ниочем, у того спартака была игра, если брать чемпионский год то весь состав прошлого сильнее этого