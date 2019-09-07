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«Спартак» Шюррле vs «Спартак» Глушакова. Какой круче?

вчера, 22:31
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Глушаков Денис
Глушаков Денис
Полузащитник
Самедов Александр
Самедов Александр
Полузащитник
Адриано Луис
Адриано Луис
Нападающий

«Соккер.ру» после масштабных перестановок – девять новоприбывших в первый состав летом, сравнивает прошлое и настоящее.  

Люди повторяются, поэтому важно изучать прошлое, чтобы лучше понимать настоящее. И хотя правильнее, пожалуй, называть новый «Спартак» командой имени Цорна, главная звезда – чемпион мира Шюррле, так что выбранные обозначения понятные. 

Новый менеджер «красно-белых» распустил бывший состав – Фернандо, Зе Луиш, Ханни, Адриано, Комбаров и Глушаков уже вне заявки. После масштабных трансферов – выкупили контракты 5 игроков, добавили аренду Андре и подключили внутренний резерв (Бакаев, Гапонов, Джано), важно сравнить поименно. 

При выборе новой основы ориентируемся на класс исполнителей и решения Кононова в первых матчах сезона, а основу времен капитана Глушакова собираем на основании прошлых чемпионатов, чтобы получилось показательно – старые бойцы против новых.

Максименко vs Ребров

Чтобы не сравнивать Александра с самим собой – в 21 год голкипер часто сегодня лучше, чем вчера, вспомним вратаря времен капитана Глушакова. И, стоит признать, для «Спартака» Максименко является лучшим выбором. Моложе, перспективнее, обыграл Реброва по пути в основу, когда травмировался Селихов. Этого Александра не забываем, но результат дуэли очевиден.

Результат: победа будущего. 

Рассказов vs Ещенко

Тот случай, когда здесь и сейчас Андрей, скорее всего, круче – оставлял неплохое впечатление, появляясь на поле. Но если оценивать комплексно, то скорее придете к выводу, что зря «Спартак» не подписал нового правого защитника. Хотели сэкономить – предложили контракт Ещенко, хотят верить в своих – доверяют Николаю. Но оба не идеальные, и Андрею до конца сезона будет 36, надолго его не хватит. 

Результат: ничья. 

Жиго vs Кутепов

Самуэль похож на героя фильма «300 спартанцев», когда орет и празднует голы – профиль вполне себе древнегреческий. Француз еще в прошлом сезоне до травмы показал, что может быть важным, а сейчас играет и в защите, и в атаке. Возможно, будь здоров Самуэль, у Карреры все сложилось иначе? Никогда не узнаем, зато видим, что Жиго круче Кутепова, ведь в основе и уместен. 

Результат: победа будущего.  

Джикия vs Боккетти

Сальваторе не был постоянным игроком основы прошлого сезона, хотя сложная травма Жиго позволила итальянцу на прощание сыграть 15 матчей в РПЛ, то есть к команде имел непосредственное отношение. И, если сравнивать умения и перспективность капитана «Спартака» Джикии и Боккетти, которому почти 33 года и в «Лечче» не в основе, то победитель понятен. 

Результат: победа будущего. 

Айртон vs Комбаров

Бразилец напоминает Марио Фернандеса в первых сезонах в РПЛ. Тогда игрок ЦСКА ужасно оборонялся, но со временем прибавил в защите, сохранив рвение в атаке. Впереди Айртон многое может. И если у «Спартак» будет тренер, умеющий поставить игру флангами, то бразилец расцветет ярче, чем постаревший Комбаров, который в новом клубе ошибался уже несколько раз. 

Результат: победа будущего. 

Крал vs Фернандо

Поскольку Фернандо – легенда «Спартака» нового времени (чемпионство взяли не без его участия, и позже выручал десятки раз), а Кралу еще нужно заиграть, то нельзя принижать бразильца на том основании, что помним и подвиги с первым пасом, и грехи в опорной зоне. С другой стороны, Алекс Крал может красть мячи у соперников чаще, играет иначе. Как и Тиль – необычный, парадоксальный по решениям игрок. Чеху всего 21 год, перспективная ставка. 

Результат: ничья.

Зобнин vs Глушаков

Прямо сейчас не сказать, что Зобнин играет лучше, чем Глушаков последних лет в «Спартаке», поскольку Роман действует по своим меркам слабо. Но этому могут быть объяснения – Кононов тактически недожимает, а если чех Крал окажется на голову выше, чем Гулиев, то Зобнину будет проще. А Глушакову всегда просто, но сейчас это парень с банки «Ахмата». Другими словами, «Спартак» выиграл, выбрав не прошлое. 

Результат: победа будущего. 

Бакаев vs Самедов

Конечно, если поставить сюда Промеса, то результат понятен – круче и одного, и второго. Но все-таки «Спартаком» Глушакова был тот, где Самедов играл на фланге, а затем Александра безуспешно пытались заменить Ташаев и Ломовицкий. В случае сравнения любого из тройки с нынешним Бакаевым получите победу Зелимхана. Парень сыроват, но перспективен, а Самедов в 35 лет ушел играть за «Знамя» в свое удовольствие. 

Результат: победа будущего. 

Тиль vs Ханни

Выбираем диспетчеров. Первый получит время для адаптации и уже сыграл парочку приличных матчей – что и должен с порога делать рекордный подписант клуба, а вот Ханни чаще хандрил и не мог вписаться в игру, нежели помогал. Тиль лучше обороняется, он моложе и перспективнее. Гуус интереснее, как футболист, Софьян умение работать тонко в «Спартаке» демонстрировал редко.

Результат: победа будущего. 

Шюррле vs Луис Адриано

Поставим Андре на его родную позицию, хотя пока играет на острие, где и Луис появлялся не раз, когда Зе Луиш отсутствовал в основе. Но родство подходов помогает сравнить чемпиона мира с некогда лучшим снайпером сезона в ЛЧ. Пожалуй, стоит поставить знак равенства, поскольку бразилец приносил пользу, а немец – может повторить. Хотя если Андре будет стабильнее, то выйдет вперед.

Результат: ничья. 

Понсе vs Зе Луиш

Тут все просто, но с оговоркой. Если «Спартак» поставит футбол, где на острие смогут сыграть и Шюррле, и Понсе, и даже Ларссон – а что мешает, возраст у шведа подходящий для экспериментов, и по позиции это точно не чистый вингер, то новый состав будет разнообразнее в атаке, чем старый. Зе Луиш был крут, но с моментами работал не всегда однозначно. Хотя его забрали в «Порту», а Понсе не закрепился в «Роме»…

Результат: победа прошлого. 

Общий счет. «Спартак» будущего 24:6 «Спартак» прошлого

За победу начислили три очка, за ничью – по одному, как в матчах. Специально упущено сравнение Карерры и Кононова – тренера можно заменить в любую секунду, а футболистов набрали надолго. Костяк сформирован, и хотя тренер рискует стать слабым звеном – время покажет, результат баттла показательный. 

Каррера просил качественные перемены в составе, просил убрать Глушакова и Комбарова, позволить провернуть трансферы и усилиться, чтобы дальше воевать за первое место и стабильно играть в Лиге чемпионов. Массимо не послушали, а теперь все делают в пользу будущего, не прошлого «Спартака». Кононов получает перспективную команду, с которой можно смело работать и побеждать. 

Позже поймем, какое место в иерархии РПЛ занимает прямо сейчас – точно не лидирующее, но и не последнее, судя по матчам с ЦСКА и «Зенитом». А пока при сравнении с теми, кто представлял «красно-белых» на поле буквально в прошлом сезоне, новый состав одерживает победу. У него уже есть грех на совести – «Брага» не «Порту», стыдно вылетели, но есть и перспективы. 

Кононов получил больше, чем Каррера. Пусть нелогично, но для «Спартака» перемены – плюс. Касаются как смены менеджеров и медицинского персонала, так и футболистов. «Спартак» - одна из самых молодых команд РПЛ, и теперь, после неожиданно масштабного обновления, явно не самая безнадежная.  

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Все комментарии
mugik1973
mugik1973 ответил serh62
   201 / 872
сегодня в 11:07
Цирк на унитаз арене обитает.
serh62
serh62
   150 / 872
сегодня в 10:51
что тот спартак, что этот....все едино. что при глушаке цирк, что без него. смех да и только
vashinin
vashinin
сегодня в 10:24
Не было Спартака 8. Точка.
Bullкин
Bullкин
   197 / 872
сегодня в 08:28
Больше половины статьи просто притянуто за уши. Промеса демонстративно не добавили в сравнение. Никакой текст. Потерял 5 минут просто так. Единица.
mugik1973
mugik1973
   201 / 872
сегодня в 07:59
Кононов vs Каррера
Кононов как тренер полный ноль. Каррера чемпионство плюс супер кубок.
Результат подовляющая победа Карреры
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   90 / 872
сегодня в 07:58
Спартак Карреры был на голову сильнее текущего, победы над прямыми конкурентами, кроме тех позорных 4-2 в Питере, когда проект купил вилкова, тому доказательство, но... Двухтрофеич дает ооочень большой картбланш Конону, кредит доверия необъяснимо огромный, вылет из ЛЕ и проигрыш тому же проекту, за такое тренера увольняли раньше, а тут... плюс Цорн... Вобщем есть целая осень увидеть, что из всего этого получится
Karkaz
Karkaz
   336 / 872
сегодня в 07:46
Спартак Глушакова был несколько сезонов, а Спартаку Шурлле нет еще и пол сезона
МКС
МКС
   235 / 872
сегодня в 07:04
Чистяков вис Горин

Один замечательно разбирается в футболе, составах команд, позициях игроков на поле, футбольной аналитике, истории команд и прочих вопросах.

Другой просто работает автором на соккере

Вывод - победа Чистякова

Багров вис Горин

Один ярый болельщик ЦСКА, прекрасно знает все о любимой команде, знает историю, составы, тренерский штаб и руководителей коней всех времен и народов. Другой просто заполняет страницы текстом

Вывод - победа Багрова

Горин вис Горин

Один просто от балды заполняет несколько десятков строк в блогах

Другой в блогах просто заполняет несколько десятков строк

Вывод - ничья
mortid
mortid ответил Delight
   228 / 872
сегодня в 03:59
Скорее Спартак Карреры или Промеса. так было бы корректнее. А кто такой Глушаков для Спартака?
Банщик и тамада. А это тебе не хухры-мухры.
mugik1973
mugik1973
   201 / 872
сегодня в 03:27
Автор правильно заметил, тренера Спартаку нужно менять
Delight
Delight
   587 / 872
сегодня в 01:35
Скорее Спартак Карреры или Промеса. так было бы корректнее. А кто такой Глушаков для Спартака?
Башмакоса
Башмакоса
   343 / 872
сегодня в 00:53
Странная статья. Нынешний Спартак только поднимается, а его сравнивают едва-ли не с чемпионским составом. Забывают хорошее люди, ой как быстро забывают...
RamonCSKA
RamonCSKA
   93 / 872
сегодня в 00:47
глупое сравнение
вот ниочем, у того спартака была игра, если брать чемпионский год то весь состав прошлого сильнее этого
ziborock
ziborock ответил Jake Sully
   6 / 872
сегодня в 00:29
совсем скоро немец будет таким же изгоем как Грушаков, вообще кто убегает из Спартака в основном со скандалом... тарасня боготворила Грушакова, потом гнобила, вспомнить Волеру, из ветерана спартака стал изгоем...
Изгой - это Денисов! А Карпин как был Спартаковцем так и остался!
Nety-net
Nety-net
   787 / 872
сегодня в 00:12
Какая то глупость
Правдин Семён
Правдин Семён
   50 / 872
вчера в 23:31
Крал и Фернандо сравнены не по делу. У Крала нет еще и 1 секунды, сыгранной за Спартак. Также Понсе и Зе. Сколько сыграл Понсе? Его же не за 50 миллионов взяли, не Агуэро ведь. Короче -рано сравнивать.
Jake Sully
Jake Sully
   241 / 872
вчера в 23:25
совсем скоро немец будет таким же изгоем как Грушаков, вообще кто убегает из Спартака в основном со скандалом... тарасня боготворила Грушакова, потом гнобила, вспомнить Волеру, из ветерана спартака стал изгоем...
25процентный клоун
25процентный клоун
   37 / 872
вчера в 23:23
Какая-то ерунда, не смешно
Армейская душа
Армейская душа
   122 / 872
вчера в 22:59
Аксиома Эскобара
112910415
112910415
   43 / 872
вчера в 22:45
для пессимизма оснований нет
mortid
mortid
   228 / 872
вчера в 22:37
Короче Спартак чемпион! в каком году затрудняюсь сказать :D
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