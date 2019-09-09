Северная Ирландия - Германия: прогноз от БК Pinnacle

Северная Ирландия
Подопечные Майкла О`Нила сумели довольно неожиданно выиграть четыре матча в квалификации на Евро-2020. Теперь Северная Ирландия является лидером своей группы. Отрыв от сборной Германии составляет уже три пункта. Уже в ближайшем поединке есть все шансы, чтобы увеличить свой отрыв от «бундестим».
Германия
«Оранжевые» сумели переиграть подопечных Йоахима Лева со счетом 4:2. Не лучший вечер был для Нойера и компании. Провальная игра в обороне привела к четырем пропущенным мячам.
Наверняка сборная Германии внесет серьезные коррективы в свою игру. Не сделав этого очень трудно будет рассчитывать на то, что удастся получить весомые шансы, чтобы обыграть Северную Ирландию, которая в последнее время показывает очень качественные действия на футбольном поле.
Котировки БК Pinnacle на матч Северная Ирландия – Германия
Победа Северной Ирландии – 9,04
Ничья – 5,29
Победа Германии – 1,36
Интересные факты:
- Германия уже в семи последних поединках с Северной Ирландией праздновала победу
- Только раз из семи противостояний между этими командами Германия забивала менее двух мячей
- Немцы во всех матчах отбора забивают не менее двух голов
Прогноз
Сейчас уже сборной Германии не до экспериментов. Фантастический старт Северной Ирландии и поражение от голландцев поставили подопечных Йоахима Лева в не лучшее положение. Теперь команде необходимо сделать все, чтобы реабилитироваться. Для этого необходимо проявить свои лучшие игровые качества, так как по-другому подопечные Майкла О`Нила победу не отдадут.
Ожидаем упорную встречу, в которой сборная Германии за счет более высокого индивидуального мастерства сумеет одержать важнейшую для себя победу с разницей в два и более голов. В букмекерской конторе Pinnacle сделать ставку на победу сборной Германии с учетом форы в -1,5 мяча можно с коэффициентом 2,00.