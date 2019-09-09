Северная Ирландия - Германия: прогноз от БК Pinnacle

вчера, 10:29

Северная Ирландия

Подопечные Майкла О`Нила сумели довольно неожиданно выиграть четыре матча в квалификации на Евро-2020. Теперь Северная Ирландия является лидером своей группы. Отрыв от сборной Германии составляет уже три пункта. Уже в ближайшем поединке есть все шансы, чтобы увеличить свой отрыв от «бундестим».

Германия

«Оранжевые» сумели переиграть подопечных Йоахима Лева со счетом 4:2. Не лучший вечер был для Нойера и компании. Провальная игра в обороне привела к четырем пропущенным мячам.

Наверняка сборная Германии внесет серьезные коррективы в свою игру. Не сделав этого очень трудно будет рассчитывать на то, что удастся получить весомые шансы, чтобы обыграть Северную Ирландию, которая в последнее время показывает очень качественные действия на футбольном поле.

Котировки БК Pinnacle на матч Северная Ирландия – Германия

Победа Северной Ирландии – 9,04

Ничья – 5,29

Победа Германии – 1,36

Интересные факты:

Германия уже в семи последних поединках с Северной Ирландией праздновала победу

Только раз из семи противостояний между этими командами Германия забивала менее двух мячей

Немцы во всех матчах отбора забивают не менее двух голов

Прогноз

Сейчас уже сборной Германии не до экспериментов. Фантастический старт Северной Ирландии и поражение от голландцев поставили подопечных Йоахима Лева в не лучшее положение. Теперь команде необходимо сделать все, чтобы реабилитироваться. Для этого необходимо проявить свои лучшие игровые качества, так как по-другому подопечные Майкла О`Нила победу не отдадут.

Ожидаем упорную встречу, в которой сборная Германии за счет более высокого индивидуального мастерства сумеет одержать важнейшую для себя победу с разницей в два и более голов. В букмекерской конторе Pinnacle сделать ставку на победу сборной Германии с учетом форы в -1,5 мяча можно с коэффициентом 2,00.