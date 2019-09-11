Группа «С». Снова «горняки» против Гвардиолы

вчера, 15:01

«Шахтер» снова и вновь сыграет против Хосепа. О хитром квартете, где только один фаворит – на «Соккер.ру».

Группа С: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо» З, «Аталанта»

«Манчестер Сити» (6 место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Хосеп Гвардиола (Испания).

Главные летние потери: у команды с бюджетом «Сити» и успешностью в Англии – сгребли много трофеев, не может быть распродажи летом. Никого важного из железной основы будущего не потеряли. Хотя уход Компани выделяется. Капитан на прощание принес чемпионство диким голевым ударом, и в раздевалке – как играющий тренер, имел вес.



Главные летние приобретения: Гвардиола выбрал следующего Бускетса – заманил Родриго. Испанец отвечает требованиям, заменит Фернандиньо. Также приехал Канселу - Уокер сейчас настроился на футбол, но иногда тянул «Сити» вниз. И Анхелиньо - как напоминание Зинченко, что у Александра в конкурентах не только чемпион мира Менди.



Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : полуфинал 2015/2016.

Лидеры команды: Де Брюйне, Давид Сильва, Агуэро, Стерлинг, Бернарду Силва.

Слабые места: желание Гвардиолы усложнять игру в решающий момент. Если бы МС осторожнее сыграл в ЛЧ против «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», то дважды претендовал бы на финалы. Плюс форварды Агуэро с Жезусом не всегда красавцы. Своих Месси и Роналду у «Сити» нет, это минус для ЛЧ . Как и умение «привезти» в защите.

Сильные стороны: Гвардиола. Хосеп является культовым футбольным режиссером, его наследуют. Играют первым номером, есть вратарь с идеальным первым пасом. У «Манчестер Сити» сбалансированный состав с шикарным резервом. На лавке могут быть Марез, Фернандиньо, Жезус, Канселу, Гюндоган, Отаменди и Фоден. Чемпион Англии - фаворит ЛЧ , букмекеры мыслят логично.

Оптимальный состав (4-3-3): Эдерсон — Канселу, Стоунз, Ляпорт, Зинченко — Де Брюйне, Родри, Давид Сильва — Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг.

Прогноз «Соккер.ру»: «Манчестер Сити» выиграет группу, однако им важно относиться серьезно к каждому сопернику. Нельзя осенью с полной отдачей играть только матчи АПЛ , весной – аукнется.

«Динамо» Загреб (45 место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Ненад Белица (Хорватия).

Главные летние потери: у «Динамо» не нашлось в составе Манджукича, Ковачича, Пьяцы, Рога или хотя бы Бенковича, чтобы попрощаться. Зато ушел в «Бирмингем» Санжич – в центре поля перемены. Белица защитил для «Динамо» чемпионский титул в Хорватии, прошел квалификацию в ЛЧ старым составом.



Главные летние приобретения: небогатый выбор. «Динамо» редко тратит много, но в этом случае новички за деньги – два юных хорвата в атаку, не играли в квалификации ЛЧ , их взяли на вырост. В группе прорекламируют для покупателей, но специального усиления у хорватов под еврокубки этим летом не было.



Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : групповые раунды, выше не прыгали.

Лидеры команды: Петкович, Ольмо, Оршич, Ливакович.

Слабые места: скромный состав, где 21-летний испанец, летом ставший чемпионом Европы – Дани Ольмо, может быть самым звездным и ярким. Неумение играть с теми, кто сильнее. Тренер без колоссального опыта и больших успехов – Белице будет сложно с Гвардиолой, Каштро и Гасперини.

Сильные стороны: недооценка со стороны соперников – раз, наличие внутреннего резерва – два, есть замена для центрального форварда и вингеров. Довольно дерзка игра – если хорватам позволят разгуляться, то на любом поле придумают голы, не сомневайтесь. Будут резкими и смелыми – удивят.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Ливакович – Стоянович, Дилавер, Перич, Леовац – Моро, Гояк – Кадзьор, Ольмо, Оршич – Петкович.

Прогноз «Соккер.ру»: для «Динамо» будет удачей, если финишируют третьими. Впрочем, более подходящей для борьбы группы у них не было 20 лет, обычно жребий убивал надежды сразу же.

«Аталанта» (73 место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Джан Пьеро Гасперини (Италия).

Главные летние потери: не состоялись. Тренер не ушел в условный «Милан», а Кессье и Кристанте и так играли за «Милан» и «Рому» в арендах, просто принесли «Аталанте» деньги на новые подписания. Скромный клуб, который оставил без ЛЧ «Рому», «Милан» и «Лацио», сохранил ключевых персон.



Главные летние приобретения: Муриэля у «Севильи» выписали за 15 миллионов, Малиновского у «Генка» отобрали за 13.7 млн евро. Еще был странный трансфер Шрктела – взяли свободным агентом и отпустили. Говорят, нашли проблемы со здоровьем, поэтому подписали опытного датчанина Кьера. Симон уже играл в Серии А, вернулся, как и Муриэль.



Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : группа этого года, дебютанты.

Лидеры команды: Гомес, Иличич, Сапата, Госенс, Де Рон.

Слабые места: не самый именитый состав, отсутствие опыта в ЛЧ , проблемы в защите – у «Аталанты» не было бюджета, чтобы усилить все линии, а старт в Серии А показывает, что магия прошлого сезона осталась в прошлом. Соперники агрессивные в атаке, остановить сложно, зато никто не сомневается – Гасперини чудесно понимает «Аталанту».

Сильные стороны: о них уже начали – бывалый тренер с игрой в три центральных, пусть и не специалист по еврокубкам. Зато будет интересно, ведь Гомес, Иличич, Малиновский, Де Рон, Пашалич и все остальные с Муриэлем и Сапатой в атаке мечтают себя показать. Однозначной сильной стороной «Аталанты» является понимание, что терять нечего, за откат в Серии А никто не осудит, а плей-офф ЛЧ принесет деньги, большие деньги.

Оптимальный состав (3-4-1-2): Голлини — Джимсити, Паломино, Масиелло — Хатебур, Де Рон, Малиновский, Госенс — Гомес – Сапата, Иличич.

Прогноз «Соккер.ру»: «Аталанта» повоюет за выход в плей-офф ЛЧ , ведь боевитая и неприятная для соперников команда. Но, скорее всего, не справятся.

«Шахтер» (17 место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Луиш Каштро (Португалия).

Главные летние потери: тренер Фонсека. Пауло вместе с украинской женой и рожденным в этом году сыном Мартином перебрались в Рим. Хотя не всегда уход успешного наставника является горем для клуба, где все склеено стилем еще со времен Луческу. А игровых потерь нет. Отъезд Данченко и Ордеца в РПЛ ничего не меняет для «Шахтера», Бланко Лещук и Петряк тоже не готовые герои ЛЧ .

Главные летние приобретения: если Тайсон не обиделся на Палкина, что тот не помог уехать в «Рому», то главное приобретение – срыв трансфера бразильца. Плюс Коноплянка не полетел в Турцию, вернулся домой. И тренер – приобретение. Посчитали, что не стоит приглашать нового Луческу – Развана, снова поставили на португальца. Начал Луиш Каштро нормально, с побед в УПЛ после проигранного «Динамо» финала Суперкубка.



Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : четвертьфинал 2010/2011.

Лидеры команды: Марлос, Пятов, Тайсон, Мораес, Исмаили.

Слабые места: привычка играть ярко. «Шахтер», хотя стабильно выступает в ЛЧ , не раз выходил в плей-офф еврокубков, никак не может научиться играть рационально. Отчасти потому, что в составе даже граждане Украины порой бразильцы – как Мораес и Марлос, а Исмаили хотел бы получить паспорт и вызов от Шевченко. Еще одна проблема – «Шахтер» не усиливается кардинально, особенно в защите.

Сильные стороны: техника, скорость, сыгранность, вычурность – умеют сделать красиво. Драться любят, но предпочитают оставлять мордобой на игры против «Динамо» Киев. «Горняки» собраны из опытных людей, есть глубина состава, так что жаловаться грех. «Шахтер» достаточно опытный, чтобы понимать – со жребием им повезло.

Оптимальный состав (4-1-4-1): Пятов — Болбат, Матвиенко, Кривцов, Исмаили — Степаненко — Коноплянка, Марлос, Алан Патрик, Тайсон – Мораес.

Прогноз «Соккер.ру»: «Шахтер» выйдет из группы со второго места, если сможет адекватно разобрать игру «Аталанты» и «Динамо» Загреб, сыграв не только от себя, но и от соперника.

Фишки группы

- состоятся 12-й и 13-й поединки Гвардиолы против «Шахтера». «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Сити» доставались украинскому чемпиону. Хосеп всегда встречается с «горняками»;

- после второй игры англичан с «горняками» останется три клуба, против которых Гвардиола играл чаще – «Реал», «Арсенал» и «Атлетик». «Горняки» сравняются с «Челси», а обойти в этом сезоне их сможет только «Манчестер Юнайтед», но уже в 2020 году;

- в этой группе три чемпиона своих стран – Англии, Украины и Хорватии, а также сенсация сезона в Серии А. Об этом напоминали представители клубов, когда квартет обзывали самым слабым и непредставительным во всем сезоне ЛЧ ;

- в группе за первенство будут воевать три клуба с украинскими футболистами. К Зинченко и Малиновскому в Манчестер и Бергамо приедут в гости «горняки» с Коноплянкой, Пятовым и Степаненко во главе;

- «Манчестер Сити» и «Шахтер» против «Аталанты» никогда не играли, а вот «Динамо» из Загреба вылетело от итальянцев за счет выездного гола из Кубка УЕФА в 1990 году. Также украинцы дважды обыграли хорватов в 2008 году;

- третий раз подряд «Шахтер» и «Манчестер Сити» в одной группе ЛЧ . Поскольку для чемпиона УПЛ команды Гвардиолы неудобные, то результаты не радуют – три поражения и одна победа, всего 2 забитых мяча против 12 пропущенных.

Тут ничего нового, а вот борьба за второе место будет сложной. О второй путевке в плей-офф мечтают все – «Шахтер», «Динамо» и «Аталанта».